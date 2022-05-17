Мы сравнили, как выглядят 16 звезд с привычными и цветными волосами. Это сигнал, что и нам пора решиться на изменения

Иногда мы не можем решиться покрасить волосы, потому что слабо представляем, как будет выглядеть результат. Но пример звезд может и нас подтолкнуть на путь экспериментов. Яркие цвета или пастельные, окрашивание всей шевелюры или отдельных прядей — они не останавливаются в своем поиске крутых образов и тем самым мотивируют и нас делать то же.