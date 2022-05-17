Мы сравнили, как выглядят 16 звезд с привычными и цветными волосами. Это сигнал, что и нам пора решиться на изменения
Иногда мы не можем решиться покрасить волосы, потому что слабо представляем, как будет выглядеть результат. Но пример звезд может и нас подтолкнуть на путь экспериментов. Яркие цвета или пастельные, окрашивание всей шевелюры или отдельных прядей — они не останавливаются в своем поиске крутых образов и тем самым мотивируют и нас делать то же.
Мы в ADME не прочь поиграть в смену образов. И хотя иногда наши перемены и разочаровывали нас, но мы продолжаем пробовать. Представляем вашему вниманию подборку фотографий смелых знаменитостей, которые тоже всегда готовы поэкспериментировать с цветом волос.
Сальма Хайек
Кэти Перри
Кайя Гербер
Лили Аллен
Кайли Дженнер
Хелен Миррен
Сиара
Тейлор Свифт
Аврил Лавин
Бритни Спирс
Эль Фэннинг
Рита Ора
Джемайма Кёрк
Шакира
Меган Фокс
Белла Торн
А вы когда-нибудь красили волосы в яркие цвета?
AdMe/Кино/Мы сравнили, как выглядят 16 звезд с привычными и цветными волосами. Это сигнал, что и нам пора решиться на изменения
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