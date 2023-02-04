12 фанатских теорий, которые так переворачивают сюжет «Сумерек», что теперь мы будем смотреть киносагу иными глазами

С момента выхода саги «Сумерки» прошло уже почти 15 лет, а толпа ее поклонников по-прежнему не редеет. Люди не только по сто раз пересматривают любимую историю — они еще и придумывают собственные теории о событиях и взаимоотношениях героев. Например, кто-то считает, что Эдвард — абьюзер и вообще завел себе другую. Мы всерьез заинтересовались этой темой и решили разузнать, какие фанатские теории возникли вокруг знаменитого сюжета.

Джейкоб — родственник Сириуса Блэка

Фанаты связывают Джейкоба с волшебником из вселенной «Гарри Поттера» по 3 причинам. Во-первых, у них одинаковая фамилия. Во-вторых, оба могли превращаться в животных, причем родственных друг другу: Джейкоб — в волка, Сириус — в пса. Наконец, в-третьих, оборотни в саге превращались не во время полнолуния, а когда сами хотели. Поэтому поклонники считают Джейкоба скорее анимагом и, следовательно, родственником Сириуса Блэка. Кто-то даже называет их кровными братьями. Так что, возможно, Джейкоб был знаком с Гарри Поттером.

Белла никогда не была человеком

По мнению поклонников саги, Белла с самого начала обладала силой и способностями, которые не присущи обычному человеку. Например, у нее была защита, которая не позволяла вампирам воздействовать на нее (именно поэтому Эдвард не мог читать мысли Беллы). А еще девушка очень сильно привлекала Каллена, хотя не выделялась ничем особенным. У фанатов на этот счет 2 теории. Согласно первой, у Беллы в роду были вампиры и свои сверхспособности она унаследовала от предков. По второй теории, героиня является суккубом — демоном, соблазняющим мужчин. Отсюда и нечеловеческая сила, и способность свести с ума даже мощного вампира.

Чем слабее вампир во время превращения, тем лучше он потом контролирует себя

В момент обращения Белла была без сознания. А очнувшись в новом обличье, она продемонстрировала самоконтроль, несвойственный новорожденным вампирам. Поклонники предполагают, что состояние вампира в момент превращения и его способность обуздать свою жажду взаимосвязаны. Например, Карлайл обращал членов своей семьи лишь тогда, когда те были на грани гибели. А, как мы знаем, источник питания семейства Калленов — животные. И они могут спокойно контролировать себя в обществе. Кстати, Джаспер однажды признался, что стал вампиром не так, как остальные члены клана Калленов: в момент превращения он был здоров и полон сил. И ему потом сложнее всех далось стать «вегетарианцем» в мире вампиров. Однажды он даже напал на Беллу.

Дружба Джейкоба и Ренесми породила особую связь между оборотнями и вампирами

Поклонники саги считают, что после того, как Джейкоб запечатлелся на Ренесми, вражда между вампирами и оборотнями прекратилась. Более того, они стали близки друг другу. Эту теорию подтверждает также тот факт, что Элис показала Аро свое видение, где были и оборотни. Раньше она не могла видеть события будущего, в которых задействованы вервольфы.

Никаких вампиров и оборотней на самом деле не было

Самые безумные фанатские теории гласят, что никаких чудес с Беллой не происходило. Кто-то утверждает, что все истории про сверхъестественных существ лишь плод воображения девушки. У нее была довольно скучная жизнь. Чтобы разнообразить рутину, она и придумала сказку о вампирах и оборотнях. А кто-то вообще говорит, что Белла стала частью культа и что Каллены специально инсценировали, будто они вампиры. Согласно этой версии, Эдвард, как и все члены его семьи, обманывал Беллу и клеил блестки, чтобы заманить девушку в свое логово. Способность вампиров сверкать на солнце могла быть также результатом удачно выставленного света.

Эдвард уехал из Форкса, потому что изменял Белле

В «Новолунии» Эдвард оставил Беллу и покинул Форкс, обосновав это тем, что хочет уберечь ее от опасности, которая исходит от вампиров. Но некоторые поклонники предполагают, что на самом деле Каллен уехал к другой девушке, а именно к Джейн. Фанаты верят, что Эдвард вполне мог влюбиться в вампиршу, так как хорошо знал клан Вольтури. Но позже он понял, что на самом деле любит Беллу. От страданий и чувства вины он и захотел показаться на солнце перед людьми. А Джейн потом из-за ревности пыталась отомстить Эдварду с помощью своего навыка причинять боль одним взглядом.

Лия Клируотер повторит судьбу Джейкоба

Оборотень Лия давно влюблена в Сэма, парня из их клана. Но тому судьба уготовила другую избранницу — Эмили. Поэтому Лия говорит, что их истории с Джейкобом похожи. Ведь он тоже любит Беллу, а та выбрала Эдварда. Поклонники предположили, что раз Джейкоб впоследствии запечатлелся на дочь Беллы и Эдварда, то и Лия сможет обрести связь с возможным будущим сыном Сэма и Эмили.

На самом деле эта сага не о любви, а об абьюзивных отношениях

Некоторые фанаты считают Беллу обыкновенной женщиной, которая угодила в лапы абьюзера и оказалась глубоко несчастной в браке. Женившись на Белле, Эдвард заставил ее прекратить контакты с друзьями и родными. Она оказалась вынуждена жить только интересами семьи мужа — клана Калленов. При этом сам Эдвард в трудный момент предал Беллу. Ведь он был против того, чтобы она рожала, и почти не поддерживал ее. Случившееся с Беллой перед превращением в вампира — глубокое моральное и физическое истощение — это естественный финал абьюзивных отношений.

Цвет глаз Калленов поменялся из-за особого питания

У обычных вампиров цвет глаз красный. И только у Калленов глаза имеют желтоватый оттенок. Фанаты предположили, что такая особенность клана могла возникнуть из-за их диеты. Ведь, в отличие от остальных вампиров, Каллены питались исключительно кровью животных.

У Ренесми есть особый дар, который достался ей от матери

По мнению зрителей, Белла передала своей дочери уникальный дар — зажигать в окружающих искреннее желание помогать ей и заботиться о ней. Это объясняет тот факт, почему Ренесми никогда не остается одна. А когда ее нужно было защитить от Вольтури, пожертвовать собой согласились даже те, кто был едва знаком с девочкой.

Вольтури свели родителей Беллы

Согласно теории, одна из задач итальянского клана — способствовать тому, чтобы рождались люди, которые потенциально могут стать мощными вампирами. Как следствие, фанаты считают, что Вольтури специально свели родителей Беллы. Потому что знали: Рене и Чарли произведут на свет человека, который сможет стать вампиром с выдающимися способностями.

Дочь превратила Беллу в вампира

Считается, что Эдвард обратил Беллу, вколов ей свой яд. Однако некоторые фанаты утверждают, что девушка начала превращаться чуть раньше, когда впервые взяла на руки свою дочь. Зрители говорят, что в этот момент услышали звук, похожий на укус. И в эту же секунду Белла съежилась и зажмурилась. Поклонники предполагают, что Ренесми просто укусила свою мать. А так как она была наполовину вампиром, то имела возможность обратить человека.