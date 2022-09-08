Посмотрите, как выглядят 19 звездных родителей и их детей в одном и том же возрасте

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Дети знаменитостей постоянно находятся под пристальным вниманием папарацци, а значит, и всего мира. И их часто сравнивают со звездными родителями не только по достигнутым успехам, карьерному выбору, но и по внешности. Некоторые выглядят как точная копия своих мам или пап, например дочка Синди Кроуфорд. А в некоторых совсем не проглядываются схожие черты.

Мы в ADME сделали коллажи, на которых наглядно можно увидеть, к кому из детей явно относится пословица про яблоко от яблони, а к кому не очень.

Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 27 лет

Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу в 26 лет

ASSOCIATED PRESS / East News

Том Хэнкс и Колин Хэнкс в 40 лет

Лесли Манн и Мод Апатоу в 24 года

Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в 39 лет

Лиа Томпсон и Зои Дойч в 25 лет

© Howard the Duck / Universal Pictures + co-producers , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Робин Райт и Дилан Фрэнсис Пенн в 27 лет

Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер в 23 года

Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин в 26 лет

Мартин Шин и Эмилио Эстевес в 26 лет

Деми Мур и Румер Уиллис в 20 лет

Райан Филлипп и Дикон Филлипп в 18 лет

Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 30 лет

Джек Николсон и Рэй Николсон в 23 года

Courtesy Everett Collection / East News , McMullan / Sipa / East News

Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в 30 лет

Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард в 46 лет

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в 20 лет

© OWN / YouTube , Jonas Gustavsson / Sipa / East News Jonas Gustavsson / Sipa / East News

Дастин Хоффман и Джейк Хоффман в 31 год

Screen Prod / Photononstop / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года