Посмотрите, как выглядят 19 звездных родителей и их детей в одном и том же возрасте
Дети знаменитостей постоянно находятся под пристальным вниманием папарацци, а значит, и всего мира. И их часто сравнивают со звездными родителями не только по достигнутым успехам, карьерному выбору, но и по внешности. Некоторые выглядят как точная копия своих мам или пап, например дочка Синди Кроуфорд. А в некоторых совсем не проглядываются схожие черты.
Мы в ADME сделали коллажи, на которых наглядно можно увидеть, к кому из детей явно относится пословица про яблоко от яблони, а к кому не очень.
Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 27 лет
Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу в 26 лет
Том Хэнкс и Колин Хэнкс в 40 лет
Лесли Манн и Мод Апатоу в 24 года
Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в 39 лет
Лиа Томпсон и Зои Дойч в 25 лет
© Howard the Duck / Universal Pictures + co-producers, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
Робин Райт и Дилан Фрэнсис Пенн в 27 лет
Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер в 23 года
Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин в 26 лет
© Hard Country / Incorporated Television Company (ITC) + co-producers, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
Мартин Шин и Эмилио Эстевес в 26 лет
Деми Мур и Румер Уиллис в 20 лет
Райан Филлипп и Дикон Филлипп в 18 лет
Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 30 лет
Джек Николсон и Рэй Николсон в 23 года
Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в 30 лет
Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © Mothers and Daughters / Siempre Viva Productions + co-producers
Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард в 46 лет
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в 20 лет
Дастин Хоффман и Джейк Хоффман в 31 год
Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года
А вы в ком видите больше всего сходства?
Фото на превью St. Elmo's Fire / Columbia Pictures + co-producers, LAURENT VU / SIPA / SIPA / East News
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