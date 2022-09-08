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Посмотрите, как выглядят 19 звездных родителей и их детей в одном и том же возрасте

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Дети знаменитостей постоянно находятся под пристальным вниманием папарацци, а значит, и всего мира. И их часто сравнивают со звездными родителями не только по достигнутым успехам, карьерному выбору, но и по внешности. Некоторые выглядят как точная копия своих мам или пап, например дочка Синди Кроуфорд. А в некоторых совсем не проглядываются схожие черты.

Мы в ADME сделали коллажи, на которых наглядно можно увидеть, к кому из детей явно относится пословица про яблоко от яблони, а к кому не очень.

Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 27 лет

© St. Elmo's Fire / Columbia Pictures + co-producers, LAURENT VU / SIPA / SIPA / East News

Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу в 26 лет

ASSOCIATED PRESS / East News

Том Хэнкс и Колин Хэнкс в 40 лет

Лесли Манн и Мод Апатоу в 24 года

Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в 39 лет

Лиа Томпсон и Зои Дойч в 25 лет

© Howard the Duck / Universal Pictures + co-producers, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Робин Райт и Дилан Фрэнсис Пенн в 27 лет

© Forrest Gump / Paramount Pictures + co-producers, Marechal Aurore / ABACA / East News

Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер в 23 года

© Hercules in New York / RAF Industries + co-producers, Rich Fury / Invision / AP / East News

Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин в 26 лет

© Hard Country / Incorporated Television Company (ITC) + co-producers, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Мартин Шин и Эмилио Эстевес в 26 лет

Деми Мур и Румер Уиллис в 20 лет

© Parasite / Embassy Pictures + co-producers, EVERETT COLLECTION / East News

Райан Филлипп и Дикон Филлипп в 18 лет

© One Life to Live / ABC + co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 30 лет

Джек Николсон и Рэй Николсон в 23 года

Courtesy Everett Collection / East News, McMullan / Sipa / East News

Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в 30 лет

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © Mothers and Daughters / Siempre Viva Productions + co-producers

Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард в 46 лет

© Good Will Hunting / Miramax + co-producers, Invision / Invision / East News

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в 20 лет

© OWN / YouTube, Jonas Gustavsson / Sipa / East News

Дастин Хоффман и Джейк Хоффман в 31 год

Screen Prod / Photononstop / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года

© The Turning / Puopolo Productions + co-producers, Grant Pollard / Invision / AP / East News

А вы в ком видите больше всего сходства?

Фото на превью St. Elmo's Fire / Columbia Pictures + co-producers, LAURENT VU / SIPA / SIPA / East News
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AdMe/Кино/Посмотрите, как выглядят 19 звездных родителей и их детей в одном и том же возрасте
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