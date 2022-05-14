Прямо сейчас в сети выбирают величайшего актера в истории. И вы тоже можете повлиять на результат
Журналы часто публикую рейтинги самых талантливых и любимых публикой актеров. Их пишут журналисты, критики, обозреватели. Впрочем, похожие топы составляют и обычные пользователи интернета, как мы с вами. К примеру, прямо сейчас на одном из сайтов проходит опрос. Киноманы спорят, кто из актеров крутой, кто еще круче, а кто — лучший. И вы тоже можете принять в этом участие.
А пока мы в ADME публикуем этот рейтинг в том виде, в котором увидели его 6 мая 2022 года. Заодно мы решили вспомнить знаковые роли представленных актеров.
19-е место: Кэри Грант
- «Подозрение» (1941)
- «Поймать вора» (1955)
- «Операция „Нижняя юбка“» (1959)
18-е место: Лиам Нисон
17-е место: Кристофер Уокен
- «Криминальное чтиво» (1994)
- «Поймай меня, если сможешь» (2002)
- «Прощальный квартет» (2012)
16-е место: Хью Джекман
- «Ван Хельсинг» (2004)
- «Отверженные» (2012)
- «Безупречный» (2019)
15-е место: Майкл Кейн
- «Джек-потрошитель» (1988)
- «20 000 лье под водой» (1997)
- «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)
14-е место: Алан Рикман
- «Крепкий орешек» (1988)
- «Парфюмер: История одного убийцы» (2006)
- «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)
13-е место: Киану Ривз
- «Адвокат дьявола» (1997)
- «Константин: Повелитель тьмы» (2005)
- «Джон Уик — 2» (2017)
12-е место: Морган Фримен
- «Побег из Шоушенка» (1994)
- «Пока не сыграл в ящик» (2007)
- «Иллюзия обмана — 2» (2016)
11-е место: Энтони Хопкинс
- «Магия» (1978)
- «Молчание ягнят» (1991)
- «Король Лир» (2018)
10-е место: Джефф Бриджес
- «Кинг-Конг» (1976)
- «Железный человек» (2008)
- «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» (2018)
9-е место: Шон Коннери
- «Доктор Ноу» (1962)
- «Неприкасаемые» (1987)
- «Первый рыцарь» (1995)
8-е место: Харрисон Форд
- «Апокалипсис сегодня» (1979)
- «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
- «Век Адалин» (2015)
7-е место: Сэмюэл Л. Джексон
- «Криминальное чтиво» (1994)
- «Дом странных детей мисс Перегрин» (2016)
- «Стекло» (2019)
6-е место: Дензел Вашингтон
- «Филадельфия» (1993)
- «Дежавю» (2006).
- «Ограды» (2016)
5-е место: Аль Пачино
- «Крестный отец» (1972)
- «Лицо со шрамом» (1983)
- «Тринадцать друзей Оушена» (2007)
4-е место: Роберт Дауни — младший
- «Чаплин» (1992)
- «Железный человек» (2008)
- «Шерлок Холмс» (2009)
3-е место: Сэм Эллиотт
- «Дом у дороги» (1989)
- «Халк» (2003)
- «Золотой компас» (2007)
2-е место: Хамфри Богарт
- «Победить темноту» (1939)
- «Сокровища Сьерра-Мадре» (1948)
- «Африканская королева» (1951)
1-е место: Том Хэнкс
- «Форрест Гамп» (1994)
- «Изгой» (2000)
- «Финч» (2021)
Как думаете, кого не хватает в этом списке? Кто ваш любимый актер?
AdMe/Кино/Прямо сейчас в сети выбирают величайшего актера в истории. И вы тоже можете повлиять на результат
Поделиться этой статьёй