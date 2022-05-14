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Прямо сейчас в сети выбирают величайшего актера в истории. И вы тоже можете повлиять на результат

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Журналы часто публикую рейтинги самых талантливых и любимых публикой актеров. Их пишут журналисты, критики, обозреватели. Впрочем, похожие топы составляют и обычные пользователи интернета, как мы с вами. К примеру, прямо сейчас на одном из сайтов проходит опрос. Киноманы спорят, кто из актеров крутой, кто еще круче, а кто — лучший. И вы тоже можете принять в этом участие.

А пока мы в ADME публикуем этот рейтинг в том виде, в котором увидели его 6 мая 2022 года. Заодно мы решили вспомнить знаковые роли представленных актеров.

19-е место: Кэри Грант

18-е место: Лиам Нисон

17-е место: Кристофер Уокен

16-е место: Хью Джекман

15-е место: Майкл Кейн

14-е место: Алан Рикман

13-е место: Киану Ривз

12-е место: Морган Фримен

11-е место: Энтони Хопкинс

10-е место: Джефф Бриджес

9-е место: Шон Коннери

8-е место: Харрисон Форд

7-е место: Сэмюэл Л. Джексон

6-е место: Дензел Вашингтон

5-е место: Аль Пачино

4-е место: Роберт Дауни — младший

3-е место: Сэм Эллиотт

2-е место: Хамфри Богарт

1-е место: Том Хэнкс

Как думаете, кого не хватает в этом списке? Кто ваш любимый актер?

Фото на превью Magic / Joseph E. Levine Productions, Indiana Jones and the Last Crusade / Paramount Pictures and co-producers, Cast Away / Twentieth Century Fox and co-producers
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AdMe/Кино/Прямо сейчас в сети выбирают величайшего актера в истории. И вы тоже можете повлиять на результат
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