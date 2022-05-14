Прямо сейчас в сети выбирают величайшего актера в истории. И вы тоже можете повлиять на результат

Журналы часто публикую рейтинги самых талантливых и любимых публикой актеров. Их пишут журналисты, критики, обозреватели. Впрочем, похожие топы составляют и обычные пользователи интернета, как мы с вами. К примеру, прямо сейчас на одном из сайтов проходит опрос. Киноманы спорят, кто из актеров крутой, кто еще круче, а кто — лучший. И вы тоже можете принять в этом участие.