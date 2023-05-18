Тест: Попробуйте угадать, кто из всеми любимых звезд скрывается за этими 14 улыбками

Несомненно, губы и улыбка — запоминающиеся детали внешности: любимую звезду мы однозначно узнаем, даже если кроме этих деталей ничего в кадре не будет. Вот пухлые губы Анджелины Джоли, к примеру, прямо-таки визитная карточка актрисы. Предлагаем немного поиграть: мы оставили в кадре только улыбку, а вам предстоит угадать, что за знаменитость скрывается за ней.

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Все-таки некоторых звезд ни с кем не спутаешь — хоть одну улыбку их покажи, хоть брови. Попробуйте отгадать и других мировых знаменитостей.

К слову, об улыбках: вот сейчас в тренде пухлые губы, а мы как-то решили представить, как выглядели бы знаменитости, будь в моде, наоборот, тонкие. Кое-кому даже идет.