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Тест: Попробуйте угадать, кто из всеми любимых звезд скрывается за этими 14 улыбками

Кино
312-3

Несомненно, губы и улыбка — запоминающиеся детали внешности: любимую звезду мы однозначно узнаем, даже если кроме этих деталей ничего в кадре не будет. Вот пухлые губы Анджелины Джоли, к примеру, прямо-таки визитная карточка актрисы. Предлагаем немного поиграть: мы оставили в кадре только улыбку, а вам предстоит угадать, что за знаменитость скрывается за ней.

1.

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Michael Brochstein / Sipa USA / East News

2.

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Kristin Callahan / Everett Collection / East News

3.

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face to face / FaceToFace / REPORTER

4.

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Evan Agostini / Invision / East News

5.

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Jack Plunkett / Invision / East News

6.

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Kristin Callahan / Everett Collection / East News

7.

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Jordan Strauss / Invision / East News

8.

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GEORGE ROGERS-POOL / SIPA / SIPA / East News

9.

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Chris Pizzello / Invision / East News

10.

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FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

11.

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ANGELA WEISS / AFP / East News

12.

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White Label / Patrick van Emst / East News

13.

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FREDERIC J. BROWN/AFP / East News

14.

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Maria Laura Antonelli / AGF / SIPA / SIPA / East News

Все-таки некоторых звезд ни с кем не спутаешь — хоть одну улыбку их покажи, хоть брови. Попробуйте отгадать и других мировых знаменитостей.

К слову, об улыбках: вот сейчас в тренде пухлые губы, а мы как-то решили представить, как выглядели бы знаменитости, будь в моде, наоборот, тонкие. Кое-кому даже идет.

Фото на превью FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, GEORGE ROGERS-POOL / SIPA / SIPA / East News
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312-3
AdMe/Кино/Тест: Попробуйте угадать, кто из всеми любимых звезд скрывается за этими 14 улыбками
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