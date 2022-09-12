13 случаев, когда звезды привели на красную дорожку по-настоящему близкого человека

В каждой семье отношения складываются особым образом, и по-настоящему родственной душой может оказаться как мама, так и брат, сестра или папа. Для знаменитостей из нашей подборки было недостаточно просто сказать о том, кто для них близкий человек, — они захотели показать своих родных всему миру.

Редакция ADME вспомнила случаи, когда звезды привели на светское мероприятие не вторую половинку, а того самого члена семьи, который им особенно дорог.

Сиенна Миллер c мамой Жозефиной

Gael Colliguet / KCS / East News

Сиенна Миллер на кинофестиваль во Франции в 2019 году привела маму Жозефину, бывшую модель и личную помощницу Дэвида Боуи. От обеих женщин так и веяло теплом и любовью. Как призналась Сиенна Миллер, она не только всегда хотела стать актрисой, но даже едва не родилась в театре: схватки у ее мамы начались, когда та смотрела «Щелкунчика» в Нью-Йорке.

Блейк Лайвли c мамой Элейн

Блейк Лайвли никогда не стала бы актрисой, если бы не ее мама с папой. В детстве она была настоящей скромняжкой и ни за что бы не проявила активность, если бы родители сами не преподавали актерское мастерство. Вместо того чтобы нанимать няню на время отсутствия, они брали дочь на свои занятия и тем самым стимулировали ее развитие. А завершить превращение в актрису девушке помог брат Эрик, который сам записывал младшую сестру на прослушивания.

Крис Эванс с мамой Лизой

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Крис Эванс даже подростком говорил со своей мамой об очень личном и откровенничал об отношениях с девушками. Более того, по его словам, если в старших классах школы проводились вечеринки, добрая половина старшеклассников собиралась у его мамы, чтобы обсудить всякие пикантные темы. Понятно, что такую крутую маму Крис не мог не показать публике.

Кэри Маллиган с мамой Нано

Мама Кэри Маллиган — строгий преподаватель в университете и полная противоположность свободомыслящей маме Криса Эванса. Родители Кэри были убеждены в том, что дочь поступит в университет и получит обычную работу, но девушка решила строить актерскую карьеру. Когда в 2010 году Кэри номинировали на «Оскар» и она позвонила маме, чтобы сообщить радостную новость, Нано ответила: «Это потрясающе! Но я сейчас занимаюсь со студенткой, перезвони мне позже, пожалуйста». Тем не менее на церемонию с дочкой она пришла.

Рене Зеллвегер с братом Дрю

Для Рене Зеллвегер ее брат является не только родным человеком, но и другом. Однажды актриса переживала тяжелое расставание, и об этом стали писать все газеты и журналы. Такое внимание прессы заставило Рене чувствовать себя еще хуже, и тогда Дрю сделал следующее. Он скупил кучу этих журналов на кассе супермаркета и, пока они с сестрой ехали в машине, начал читать статьи с нелепой и смешной интонацией. Когда Рене увидела, что брат смеется, она засмеялась тоже. И после этого случая стала воспринимать все новости о себе с юмором.

Ферги с мамой Терезой

Dan Steinberg / Invision / AP / East News

Ферги, которая решила приостановить карьеру и покинула The Black Eyed Peas, чтобы погрузиться в радости и заботы материнства, успела до своего ухода со сцены показать миру собственную маму. Также она регулярно поздравляет маму в соцсетях с днем рождения, называя ее при этом своей королевой.

Билл Скарсгард с братьями Густафом и Александром

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Билл Скарсгард вместо девушки на кинопремьеру фильма «Оно» в 2017 году решил привести двух своих братьев, Густафа и Александра, которые также являются актерами. Несмотря на то что те не прочь подтрунить над младшим братом, они его искренне поддерживают. Именно с роли младшего брата персонажа Александра Скарсгарда началась кинокарьера Билла, и даже интервью после съемок в «Оно» у Билла брал не кто иной, как Александр.

Гвен Стефани с мамой Патти

0000554 / Reporter / East News

Несмотря на то что воспитывали ее довольно строго, певица поддерживает очень теплую и тесную связь со всей своей семьей, а особенно с мамой. Родители Гвен были любящими, но при этом уж очень контролирующими, и певица вплоть до 20 лет жила дома. Чтобы почувствовать больше свободы и дать выход своим эмоциям, девушка начала писать песни. И одна из них, к слову, затем стала хитом.

Риз Уизерспун с мамой Бетти

Риз Уизерспун с мамой объединяют очень нежные отношения. Актриса рассказала, что очень гордится своей мамой, потому что она раньше работала медсестрой, принимала роды и спасала жизни новорожденных. А Бетти в свою очередь призналась, что охотно смотрит сериалы и фильмы с участием дочери, и в числе любимых назвала ленту «Блондинка в законе».

Пенелопа Крус с мамой Энкарной

Не менее душевная связь и у Пенелопы Крус с ее мамой. В 2019 году актриса пригласила маму с собой на вручение испанской кинопремии «Гойя». А на Венецианском кинофестивале 2021 года, получая награду за роль в фильме «Параллельные матери», актриса посвятила премию сразу двум своим мамам: Энкарне Санчес, которая привила ей правильные ценности, всегда была лучшей подругой и наставницей, а также недавно ушедшей из жизни свекрови Пилар Бардем.

Эмма Стоун с братом Спенсером

AFP / East News

Эмма Стоун на многие мероприятия приводит с собой младшего брата Спенсера. В 2017 году актриса именно с любимым братом разделила радость от получения «Оскара» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд». Неизвестно, насколько вредным братом Спенсер был в детстве, но сейчас он поддерживает сестру не только на словах, но и на деле: именно он написал Эмме Стоун речь для шутливой церемонии награждения Guys Choice Awards.

Джейк Джилленхол с сестрой Мэгги

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

Мэгги Джилленхол и Джейк Джилленхол снимались вместе не раз, а в фильме «Донни Дарко» (2001) даже сыграли сестру и брата. Хотя в детстве они не очень-то ладили, а затем соперничали между собой как актеры, с годами они стали опорой друг для друга. Когда актер узнал, что Мэгги может получить «Оскар» за работу над фильмом «Незнакомая дочь» (2021), он не смог сдержать слез счастья. Правда, радость оказалась преждевременной, так как награда ушла другому фильму.

Дженнифер Лопес с отцом Дэвидом

Дженнифер Лопес призналась, что, когда ей было 9–10 лет, она начала тренироваться на беговой дорожке, а ее папа с гордостью сообщал всем, что она бегает. При этом ему было неважно, насколько хорошо она это делала. И с тех пор он всегда гордился дочкой и поддерживал ее, охотно присутствовал с ней на различных мероприятиях и кинопремьерах. А одной из самых теплых фраз, которые певица слышала когда-либо, стали слова именно ее папы: «Я просто хочу, чтобы ты знала, что в мире есть человек, который всегда любит тебя и при этом ничего не ждет взамен».