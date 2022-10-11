15+ звезд, которые изменились настолько, что мы глазам своим не поверили
С самого рождения организм человека непрерывно меняется, однако у каждого из нас этот процесс протекает по-разному. Некоторым людям достаточно радикально обновить гардероб, завести новую привычку или прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы измениться до неузнаваемости. Что ни говори, а во многих случаях такие перевоплощения освежают образ и даже оказывают терапевтический эффект, поскольку знаменуют начало новой жизни. В случае же со знаменитостями трансформации во внешности часто предвещают перемены в карьере или смену имиджа.
1. Кэти Перри
2. Джона Хилл
3. Мэйси Уильямс
4. Джон Траволта
5. Кристен Стюарт
6. Микки Рурк
7. Роуз Макгоуэн
8. Сальма Хайек
9. Тейлор Момсен
10. Крис Пайн
11. Меган Фокс
12. Дженнифер Лоуренс
13. Джастин Бибер
14. Хлои Кардашьян
15. Джо Джонас
16. Софи Тернер
Изменилось ли ваше отражение в зеркале за последние годы или вы выглядите так же, как и много лет назад?
Фото на превью DFree / Shutterstock.com, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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