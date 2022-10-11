15+ звезд, которые изменились настолько, что мы глазам своим не поверили

С самого рождения организм человека непрерывно меняется, однако у каждого из нас этот процесс протекает по-разному. Некоторым людям достаточно радикально обновить гардероб, завести новую привычку или прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы измениться до неузнаваемости. Что ни говори, а во многих случаях такие перевоплощения освежают образ и даже оказывают терапевтический эффект, поскольку знаменуют начало новой жизни. В случае же со знаменитостями трансформации во внешности часто предвещают перемены в карьере или смену имиджа.