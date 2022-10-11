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15+ звезд, которые изменились настолько, что мы глазам своим не поверили

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С самого рождения организм человека непрерывно меняется, однако у каждого из нас этот процесс протекает по-разному. Некоторым людям достаточно радикально обновить гардероб, завести новую привычку или прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы измениться до неузнаваемости. Что ни говори, а во многих случаях такие перевоплощения освежают образ и даже оказывают терапевтический эффект, поскольку знаменуют начало новой жизни. В случае же со знаменитостями трансформации во внешности часто предвещают перемены в карьере или смену имиджа.

1. Кэти Перри

2. Джона Хилл

© John Shearer / WireImage / Getty Images, Invision / Invision / East News

3. Мэйси Уильямс

Arthur Mola / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

4. Джон Траволта

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Laurent Salmon / KCS / East News

5. Кристен Стюарт

Matt Sayles / Invision / AP / East News, Kazuko Wakayama / KCS / East News

6. Микки Рурк

ASSOCIATED PRESS / East News, Broadimage / East News

7. Роуз Макгоуэн

East News, Gael Colliguet / KCS / East News

8. Сальма Хайек

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / East News

9. Тейлор Момсен

CW Network / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

10. Крис Пайн

© DFree / Shutterstock.com, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

11. Меган Фокс

ABC / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

12. Дженнифер Лоуренс

Dee Cercone / Everett Collection / East News, AFP / East News

13. Джастин Бибер

Adriana M. Barraza / WENN.com / agefotostock / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

14. Хлои Кардашьян

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

15. Джо Джонас

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

16. Софи Тернер

NPA / The Grosby Group / East News, Invision / Invision / East News

Изменилось ли ваше отражение в зеркале за последние годы или вы выглядите так же, как и много лет назад?

Фото на превью DFree / Shutterstock.com, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Музыка/15+ звезд, которые изменились настолько, что мы глазам своим не поверили
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