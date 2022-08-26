17 постов от знаменитостей, которые блещут в соцсетях не статусными шмотками, а остроумием
Люди с чувством юмора, согласно исследованиям, отличаются и более развитым эмоциональным интеллектом — способностью понимать эмоции других людей и свои собственные. Как покажут следующие посты, у многих звезд с шутками дела обстоят совсем неплохо, а в их умении находить отклик в наших сердцах и сомневаться не приходится.
Редакция ADME подготовила комичные посты от знаменитостей, которые наверняка скрасят ваш день щепоткой юмора.
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Будем рады, если вы поделитесь с нашими читателями своей любимой шуткой или анекдотом.
AdMe/Музыка/17 постов от знаменитостей, которые блещут в соцсетях не статусными шмотками, а остроумием
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