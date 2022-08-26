17 постов от знаменитостей, которые блещут в соцсетях не статусными шмотками, а остроумием

Люди с чувством юмора, согласно исследованиям, отличаются и более развитым эмоциональным интеллектом — способностью понимать эмоции других людей и свои собственные. Как покажут следующие посты, у многих звезд с шутками дела обстоят совсем неплохо, а в их умении находить отклик в наших сердцах и сомневаться не приходится.