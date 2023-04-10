Мэрайе Кэри недавно исполнилось 54, и ее 39-летний бойфренд трогательно поздравил свою «королеву» с днем рождения

Певица Мэрайя Кэри решила, что хочет настоящих приключений на свой день рождения. И пока она совершала головокружительные прыжки со своей яхты, тысячи людей слали ей теплые поздравления. А ее 39-летний бойфренд Брайан написал невероятно трогательный пост, который напоминает нам, что 14-летняя разница в возрасте совсем не мешает этой замечательной паре любить друг друга и ценить каждую минуту, проведенную вместе.

Мэрайя отметила свое 54-летие с большим всплеском

На свой день рождения певица выложила видео на страничке в соцсети, в котором она прыгает с борта огромной яхты в океан, а потом весело плещется в лазурной воде. А фоном для ролика стала ее песня «Honey» (Classic Mix). Под видео Мэрайя написала: «Праздничный всплеск в 3 часа 27 минут 27 марта» — и дополнила пост забавными эмодзи.

Ее бойфренд поздравил свою «королеву»

День рождения певицы был особенным еще и потому, что ее бойфренд Брайан Танака, с которым она встречается уже 7 лет, написал ей трогательное поздравление. Брайан разместил на своей страничке черно-белую фотографию, где они вместе улыбаются, и подписал ее: «Это один из моих любимых снимков. С днем рождения, моя прекрасная королева!»

Они очаровательная пара

39-летний хореограф и творческий директор начал работать с Мэрайей в 2006 году в качестве танцора на ее концертах. Через 10 лет их отношения из дружбы переросли в любовь после того, как Мэрайя разорвала помолвку с Джеймсом Пакером.