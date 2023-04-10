Мэрайе Кэри недавно исполнилось 54, и ее 39-летний бойфренд трогательно поздравил свою «королеву» с днем рождения
Певица Мэрайя Кэри решила, что хочет настоящих приключений на свой день рождения. И пока она совершала головокружительные прыжки со своей яхты, тысячи людей слали ей теплые поздравления. А ее 39-летний бойфренд Брайан написал невероятно трогательный пост, который напоминает нам, что 14-летняя разница в возрасте совсем не мешает этой замечательной паре любить друг друга и ценить каждую минуту, проведенную вместе.
Мэрайя отметила свое 54-летие с большим всплеском
На свой день рождения певица выложила видео на страничке в соцсети, в котором она прыгает с борта огромной яхты в океан, а потом весело плещется в лазурной воде. А фоном для ролика стала ее песня «Honey» (Classic Mix).
Под видео Мэрайя написала: «Праздничный всплеск в 3 часа 27 минут 27 марта» — и дополнила пост забавными эмодзи.
Ее бойфренд поздравил свою «королеву»
День рождения певицы был особенным еще и потому, что ее бойфренд Брайан Танака, с которым она встречается уже 7 лет, написал ей трогательное поздравление.
Брайан разместил на своей страничке черно-белую фотографию, где они вместе улыбаются, и подписал ее: «Это один из моих любимых снимков. С днем рождения, моя прекрасная королева!»
Они очаровательная пара
39-летний хореограф и творческий директор начал работать с Мэрайей в 2006 году в качестве танцора на ее концертах.
Через 10 лет их отношения из дружбы переросли в любовь после того, как Мэрайя разорвала помолвку с Джеймсом Пакером.
Влюбленные официально объявили о своих отношениях в феврале 2017 года, разместив фотографию, на которой они целуются. Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, их любовь крепнет с каждым днем. По словам их общего знакомого, Мэрайя по-настоящему счастлива, а Брайан во всем ей потакает, и им очень хорошо вместе. Также знакомый отметил, что у Танаки сложились отличные отношения с близнецами певицы.
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