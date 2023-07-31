Измученная собака провела почти неделю в горах в полном одиночестве. Но неравнодушные люди спасли ее

Добрые истории — то, что помогает нам держаться на плаву даже в трудные времена. Мы считаем, что таких историй должно быть больше. Вот вам одна из них.

Силки, молодая бордер-колли, гуляла в горах со своим хозяином Эриком, когда гром вдалеке напугал ее. Собака рванулась с места и исчезла из виду, и как ни звал ее хозяин, она так и не появилась. Эрик не ожидал, что Силки потеряется — они с собакой опытные путешественники, и регулярно ходят горными тропами, покоряя вершины. Но в этот раз все пошло не по плану и поиски были безуспешными.

Тогда к поискам подключилась команда волонтеров, которая регулярно спасает животных в местных горах. Сложность заключалась в том, что потерявшиеся собаки обычно не подходят к незнакомым людям и даже убегают от них. Спасатели прочесывали кусты и искали пропавшую собаку у источников воды. Они исследовали большую территорию, и в конце концов нашли Силки почти в 5 километрах от места, где она потерялась.



Собака провела в одиночестве 5 ночей и 4 дня и была истощена и измучена. Вернувшись домой, Силки спала долго-долго. Но уже через 1,5 дня она почувствовала себя лучше! «А вот я восстанавливаюсь до сих пор!» — вспоминает о своих переживаниях Эрик.



Волонтеры — настоящие ангелы-спасители, которые понимают, сколько значат питомцы для своих хозяев и делают все, чтобы найти и спасти всех потерянных животных.