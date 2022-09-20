12 продуктов, которые можно замораживать, чтобы не терять деньги и пространство в холодильнике

Наверняка каждый из нас хоть раз выбрасывал продукты, у которых истек срок годности. Такое легкомысленное отношение к еде не только проделывает дыры в семейном бюджете, но и создает ситуацию, когда в процессе готовки нужного продукта может не оказаться. И почему-то многие забывают о том, что можно сделать замороженные заготовки практически из всего.

Мы в ADME любим разные кухонные лайфхаки, поэтому подобрали список продуктов и методы их заморозки. А в конце статьи вас ждет бонус — мы расскажем про припасы и тару, которые не подходят для заморозки и хранения в морозилке.

Миндаль

Для сравнения, срок годности миндаля, если держать его в шкафу или на полке, составит 6 месяцев, в холодильнике — 16, а в замороженном виде — 20 месяцев. Поэтому, если вы едите орехи медленно, лучше всего положить их в морозилку и использовать по необходимости. Чтобы заморозить миндаль (очищенный или неочищенный), достаточно просто хорошо завернуть его в пакет для морозильной камеры.

Молоко

Если не вскрывать упаковку, то бутылочное молоко хранится в холодильнике 5–7 дней, а вот в морозилке — 3–6 месяцев.

Молоко довольно легко заморозить, причем несколькими способами. В пластиковой бутылке, в которой вы его купили. Только здесь важно учесть законы физики и помнить, что жидкость расширяется при замораживании. Тара может лопнуть и молоко испортится, если предварительно не открыть и не отлить немного из бутылки.

А можно разлить молоко порционно в форму для льда и потом использовать готовые кубики для готовки.

Сыр

Рекомендуемый срок хранения сыра в морозильной камере — 6 месяцев. Способ заморозки прост: нужно нарезать сыр на кусочки и упаковать во влагостойкий материал. Твердые и полутвердые сыры с более низким содержанием влаги и более высоким содержанием жира лучше всего подходят для замораживания, а нежные сыры ручной работы, плавленые сорта и большинство мягких сыров, как правило, так хранить не стоит.

Бананы

Бананы можно заморозить целиком, предварительно очистив от кожуры, в герметичном пакете. А можно нарезать кружочками толщиной 0,5 см. Почерневшие бананы лучше размять в пюре и разложить по порциям. Замороженные плоды следует использовать в течение 6 месяцев. Чтобы разморозить фрукт, достаточно просто положить его в холодильник. Ну а затем можно сразу же есть или использовать для выпечки, смузи и молочных коктейлей.

Картофель

Картофель плохо замораживается в сыром виде, поэтому его нужно полностью или частично отварить. После этого ломтики необходимо выложить на противень так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Затем поместить противень в морозильную камеру, а когда ломтики застынут (примерно через 6–12 часов), переложить картофель в герметичный пакет, удалить из него излишки воздуха и убрать обратно в морозилку. Картофель может храниться в морозильной камере около 3 месяцев. В любой момент его можно достать и сразу же использовать: нет необходимости размораживать картофель перед приготовлением.

Зелень и травы

Заморозить зелень можно различными способами. Можно положить измельченную зелень в лоток для кубиков льда и немного полить растительным маслом. Это отличный лайфхак, чтобы потом быстро брать готовую порцию заправки для салата. Можно заморозить целиком в герметичном пакете. А можно сделать пюре из зелени в кухонном комбайне, также добавив немного масла.

Яйца

Заморозка яиц имеет несколько преимуществ. Во-первых, в форме для льда они занимают в холодильнике меньше места, чем в обычном виде. Во-вторых, если в среднем срок годности яиц составляет 3–4 недели, то при заморозке он увеличивается до года, хотя рекомендуется использовать их в течение 4 месяцев.



Перед тем как отправить яйца в морозильную камеру, необходимо предварительно их слегка взбить. А чтобы они не были похожи на студень, можно добавить соль или сахар. Теперь нужно перелить яйца в форму для кексов или лоток для кубиков льда и оставить в морозилке до тех пор, пока они не застынут (около 4–6 часов). Затем можно либо оставить в форме, либо переложить в морозильные контейнеры или пакеты.

Абрикосы

Абрикосы необходимо вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Затем прогреть плоды в кипящей воде полминуты, чтобы кожица не затвердела во время замораживания, остудить в холодной воде и процедить. Чтобы абрикосы дольше хранились, можно добавить сахарный сироп, предварительно всыпав в него аскорбиновую кислоту в соотношении 3/4 ч. л. на литр воды. Затем нужно упаковать абрикосы в контейнеры для морозильной камеры и залить сиропом, оставляя в емкости свободное пространство. После этого закрыть и заморозить. В таком виде абрикосы можно хранить до 4 месяцев.

Блины

Можно заморозить и затем разогреть практически любые блинчики, будь то классические или панкейки. Главное, отправлять их в морозилку в чистом виде, без добавления сиропа или топинга вроде шоколадной пасты. Приготовьте блины в соответствии с вашим рецептом, а затем остывшие блинчики поместите в контейнер или пакет для замораживания, переложив их листами вощеной бумаги. Закройте и смело отправляйте в морозилку на срок до 2 месяцев. Замороженные блинчики можно разогреть в духовке при 180 °C в течение 10 минут или микроволновке на полной мощности в течение одной или полутора минут.

Цитрусовые

Цитрусовые фрукты можно замораживать как дольками, так и в виде сока. Сначала нужно вымыть фрукты, затем разделить на дольки, удалив кожуру и семена. Также можно выжать сок с помощью соковыжималки, которая не отжимает масло из кожуры. Подсластить 2 ст. л. сахара на каждый литр. Затем разлить по емкостям и отправить в морозилку. В зависимости от фрукта, из которого получен сок, его срок годности в морозилке может достигать 1 года.

Тыква

Можно заморозить тыкву — как сырую, так и приготовленную. Чтобы заморозить сырой плод, нарежьте его кубиками, предварительно заморозьте на листе для выпекания и переложите в герметичный пакет. Приготовленную тыкву можно отправить в морозилку, порезав кусочками или в виде пюре. В таком виде она может храниться без вреда для вкусовых качеств в течение 3 месяцев. Для разморозки достаточно положить ее в холодильник на ночь, и на следующий день тыква будет готова к употреблению. Или сразу же добавить в кастрюлю при готовке блюда.

Помидоры

Заморозить помидоры можно ломтиками толщиной не менее 0,5 см. Можно целиком, предварительно окунув их в кипящую воду на 30 секунд, чтобы снять кожицу. А можно в виде сока или пюре. В таком случае сначала нужно разрезать томаты на четвертинки, потушить на медленном огне 5–10 минут, отжать через сито и немного приправить солью. Затем разлить по пакетам, запечатать и заморозить. Помидоры лучше всего использовать при приготовлении блюд, а ломтики употреблять в почти замороженном состоянии, чтобы у них оставался свежий вкус.

Бонус № 1: продукты, которые плохо замораживаются

Супы и соусы на основе сливок

Огурец

Десерты с безе

Жареные продукты (становятся сырыми в морозилке)

Глазурь, в состав которой входят сырые яичные белки

Полностью приготовленные макароны (можно заморозить в посуде, если они недоварены)

Полностью приготовленный рис

Салаты на основе майонеза (салат из тунца, яичный салат)

Сметана

Бонус № 2: упаковка для заморозки

Подходящая тара для замораживания: Пластиковые пакеты для морозильной камеры

Морозильная бумага

Сверхпрочная алюминиевая фольга

Пластиковые контейнеры с символом снежинки



Контейнеры, не подходящие для длительного хранения в морозильной камере:

Контейнеры, не подходящие для длительного хранения в морозильной камере: Пластиковые пакеты для хранения пищевых продуктов

Коробки из-под молока

Картонные коробки

Контейнеры для сливочного масла или маргарина

Пластиковые пакеты для хлеба или других продуктов