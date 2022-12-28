Я решила испечь имбирные печенья по рецепту Джейми Оливера. И вот что у меня получилось

Перед новогодними праздниками я всегда пеку имбирное печенье. Для меня это отдушина в период предпраздничной суеты, а еще пряничных человечков можно вручить коллегам и знакомым в подарок. Обычно я делаю козульное тесто (на жженом сахаре), но в этом году попробовала испечь имбирное печенье по рецепту Джейми Оливера — известного британского ресторатора, и делюсь своими результатами.

Необходимые продукты

Для имбирного печенья по рецепту Джейми Оливера нужно подготовить: 300 г муки

1 ч. л. соды

2 ч. л. молотого имбиря

1/2 ч. л. молотой корицы

1/2 ч. л. молотого мускатного ореха

125 г сливочного масла

100 г коричневого сахара

3 ст. л. инвертного сиропа

Имбиря я положила меньше — примерно одну ложку. Мне показалось, что на такие пропорции приправы будет слишком много, и готовое изделие будет «печь» во рту. Оговорюсь, что количество специй всегда индивидуально и подбирается по вкусу. Коричневый сахар можно заменить на обычный, но скорее всего, аромат и цвет готового печенья будут иными. Я взяла тростниковый сахар Демерара.

Инвертный сироп (или его также называют инвертный сахар, патока) можно приобрести в кондитерских магазинах или сделать самостоятельно. Это очень просто: в кастрюле смешать 1 целый стакан и 1/4 стакана (300 г) воды с 4 стаканами (800 г) сахара. Помешивая, довести смесь до кипения, добавить 1/2 чайной ложки лимонной кислоты (или 2 чайные ложки лимонного сока) и убавить огонь до самого минимума. Оставить доходить сахар на минимальном нагреве, пока он не станет янтарного цвета. Не перегрейте, иначе получится леденец. Инвертный сахар можно заменить медом в тех же пропорциях, но я решила следовать оригинальному рецепту.

Технология приготовления

Разогрейте духовку до 180 ºC и застелите противни бумагой для выпечки. Я пользуюсь тефлоновыми ковриками, они многоразовые, также подойдет силиконовый коврик.

В большой миске смешайте муку, соду и специи.

Растопите масло, сахар и инвертный сироп в кастрюле на медленном огне и помешивайте, пока сахар не растворится, затем добавьте его к сухим ингредиентам. Мешайте, пока тесто не охладится и не станет однородным. От себя добавлю, что не нужно ждать, пока тесто станет холодным, — раскатывайте, пока оно все еще теплое, но уже не горячее.

Раскатайте тесто до толщины 5 мм, вырежьте фигурки прямо на бумаге, оставляя между ними зазор. Обрезки соберите и скатайте в шарик для новой партии.

Переложите бумагу на противень и выпекайте в духовке около 12 минут или до легкого золотистого цвета. У меня ушло 10 минут на первую партию и 8 на вторую и третью. Время выпечки зависит от мощности духовки и толщины раскатки, поэтому лучше печенье периодически проверять.

Дайте остыть на листе в течение нескольких минут. А если вы хотите повесить печенья на елку, то сразу после выпекания проткните дырочку с помощью деревянной шпажки.

Советы по декору

У меня есть мой «идеальный новогодний набор» вырубок для пряников и печенья. Я использую железные формочки в виде имбирных человечков, звезд, снежинок, елочек. Самая любимая вырубка — в виде оленя. Но если у вас нет формочек и вы не собираетесь их покупать, то можно сделать шаблон из бумаги. Я беру простой альбомный лист и перевожу силуэты, которые мне понравились, с экрана ноутбука, вырезаю. Готовый шаблон прикладываю к раскатанному тесту и вырезаю с помощью ножа. В этом году я решила сделать кошек, так как на носу год Кота.

Глазурь для декора (айсинг) можно приготовить самостоятельно. Для этого взбейте белок от одного яйца до мягких пиков (легкая пена), добавьте стакан сахарной пудры и взбивайте до жестких пиков или до того состояния, которое вам необходимо. Я не люблю работать с живыми необработанными белками, так как всегда есть риск подхватить неприятные заболевания. Но если вы все же решили делать глазурь самостоятельно, то рекомендую провести обработку яиц с помощью уксуса. Я же покупаю в магазине готовую смесь для айсинга, которая состоит из сахарной пудры и сухого белка (альбумина). Развожу ее водой до необходимого состояния, а для цвета использую водорастворимые пищевые красители.

Отличный лайфхак: чтобы глазурь крепче держалась, перед тем как ее наносить — покройте печенье сладкой водой. Сахар в пропорции 1 : 1 я перемешиваю с водой до полного растворения кристаллов и тонко покрываю поверхность изделий.

В декоре я также иногда использую кондитерские посыпки и съедобные блестки. Идеи для дизайна беру на просторах интернета или придумываю сама.

Что в итоге получилось

Тесто готовится очень просто, в отличие от заварного козульного теста. По рецепту Джейми Оливера печенье получилось с первого раза.

В этом рецепте нет яиц. Возможно, поэтому тесто очень быстро сохнет и перестает быть пластичным. Я раскатывала тесто, когда оно еще было умеренно теплым, но последняя партия сильно охладилась, из-за чего на печенье остались трещинки. По той же причине тесту не нужно «отдыхать» в холодильнике — печь необходимо сразу.

В работе тесто удобное: совершенно не липнет к рукам и легко раскатывается. В духовке не скукожилось и не расплылось.

Из указанных ингредиентов у меня получилось 13 печенюшек.

Выпечка заняла меньше времени, чем указано в рецепте. Я рекомендую лишь ориентироваться на тайминг в рецепте, но периодически проверять печенюшки. Если края зарумянились — значит, партия готова.

Я мысленно похвалила себя, что добавила меньше имбиря. Обычно такое количество я беру на 900 г муки, а в этом рецепте всего лишь 300 г. Даже одной ложки было многовато — мне показалось, что печенье все равно немного «жжет» язык. Но количество специй добавляйте по своему вкусу. Важно и качество имбиря — иногда он очень «злой», а иногда, наоборот, практически не чувствуется.

По вкусу печенье мне понравилось — оно сливочное с яркими нотками специй. По текстуре получилось тоже хорошо — не жесткое, внутри мягкое, не рассыпается.

По цвету тесто приятного бежевого оттенка, аромат волшебный.

Я подарила печеньки нескольким своим знакомым. Всем понравились и идея, и ее воплощение. Многие потом спрашивали рецепт, чтобы испечь на новогодних каникулах с детьми.

А еще у меня есть славная традиция: я беру 3 печеньки в индивидуальной упаковке и 31 декабря, пока доделываю самые последние дела в уходящем году, дарю эти скромные подарки незнакомым людям. Это может быть таксист, кассир в супермаркете или просто случайный прохожий. Просто обожаю видеть смесь удивления и детского восторга на лицах людей.