16 человек рассказали о подарках, которые кому угодно подпортили бы праздник

Февраль и март — время бесконечных праздников. Согласно исследованию, женщины начинают обдумывать подарок на 23 февраля уже в День святого Валентина, а мужчины готовятся к 8 Марта в свой праздник — 23-го. При этом, по статистике, женщины тратят на подготовку больше времени, а мужчины — денег. Но, несмотря на все старания, иногда случается так, что подарок выходит, мягко говоря, странным. Мы приготовили для вас истории пользователей о том, какие подарки им приходилось дарить и получать и почему им не радовались одариваемые.

1.

Друг встречался с девушкой несколько месяцев. Однажды она уехала работать на другую часть континента. Девушка всем сердцем любила органические продукты, поэтому мой друг подумал, что было бы неплохо отправить ей немного фруктов и овощей в качестве сюрприза. Он пошел на фермерский рынок и накупил там целый пакет с продуктами. Когда вернулся домой и принялся собирать посылку, он обнаружил, что девушка забыла за его кроватью свое нижнее белье. Друг решил вернуть его в посылке с сюрпризом и отправил все это по почте. Через 2 недели девушке пришла посылка. Она открыла пакет и нашла внутри гниющие овощи и женские трусики, которые ей не принадлежат. Оказалось, что мой друг очень давно не убирал в комнате — с тех пор как расстался со своей бывшей. Его девушка была в замешательстве: как эту ситуацию понимать? это какое-то тайное послание? В конце концов, им удалось друг с другом объясниться, но я все еще люблю рассказывать эту историю. © pr0foak / Reddit

2.

Мама пришла с работы 7 марта расстроенная. На 8 Марта организация всем дарила подарки. Вручали в пакетах 2 видов: розовые — для «молодых» (там средство для снятия макияжа) и голубые — «старым» (там крем от морщин). Маме 53, но ее задело, когда ей голубой пакет вручили. Праздничного настроения как не бывало. Сидела кислая, пока папа с работы не пришел. Узнав, в чем дело, он улыбнулся и сказал:

«Ну теперь тебе осталось морщины завести». Мама прямо на глазах расцвела! © PECTOPAH / Pikabu

3.

4.

Однажды на Рождество я вручила своей тете корзину с лосьоном, мылом, пеной для ванны (так себе подарок, я знаю). Но каково же было мое удивление, когда мама презентовала мне этот лосьон по другому поводу в том же году. Выяснилось, что тетя передарила его их двоюродной сестре, а та отдала его маме, которая в итоге вернула лосьон мне. Мама не пыталась утверждать, что купила его, она честно во всем призналась. Хороший был лосьон. © SaavikSaid / Reddit

5.

Когда мне исполнилось 12 лет и я пошел в среднюю школу, мои мама и папа не купили мне игровую приставку или какую-то другую игрушку, как обычно, — они подарили мне письменный стол. Это было похоже на послание: «Веселье закончилось, малыш, вот где ты будешь трудиться до конца своих дней». Я был сильно огорчен тогда. С тех пор я использовал этот стол почти каждый день своей жизни. Он дожил до моего поступления в университет, я взял его с собой на учебу, теперь он стоит в спальне в моем доме, который мы купили с женой. И даже сейчас я печатаю свое сообщение, сидя за ним. Таким образом, худший подарок, который я когда-либо получал, стал одновременно и самым лучшим. Забавно это. © Lebagel / Reddit

6.

7.

На мой день рождения теперь уже бывший парень подарил мне настольную игру «Magic: The Gathering». Тогда я не интересовалась фэнтези. А когда попросила парня научить меня в нее играть, он отказался. Вскоре мы расстались и он забрал эту колоду карточек с собой. © FortLagomorph / Reddit

8.

Мой папа доставал маму вопросом о том, что она хочет на день рождения: новый каркас для кровати или подставку для посуды. И мама сказала: «Удиви меня!» В ее день рождения он пришел домой с культиватором — садовым инструментом, который используют для разрыхления земли. Мама посчитала это шуткой и стала искать спрятанный сюрприз. Он заверил ее, что культиватор — настоящий подарок, и отправился на задний двор пропалывать клумбы. А дедушка подарил маме поздравительную открытку и денежный чек. Но, когда мама пошла его обналичивать, оказалось, что на нашем счете имеется задолженность и банку пришлось использовать чек, чтобы покрыть отрицательный баланс. Угадайте, откуда задолженность. Культиватор. © joshuammeyer / Reddit

9.

Было лет 30 назад. Мне 4 года. Жила я с бабушкой и дедушкой, которые горячо меня любили. Бабушка уже плохо видела без очков, и они ей были абсолютно необходимы. И вот за неделю до Нового года у бабушки пропадают очки. Домашние обыскали квартиру с ног до головы. Бабушка мучится: читать не может, вязать не может, переживает — куда же они подевались. Купить новые нет времени — предновогодняя суета. Пришел Новый год, родные делятся пожеланиями и подарками. Я, довольная и гордая, с широченной беззубой улыбкой протягиваю бабушке коробочку с самодельным бантиком. Она уже приготовилась умилиться, думая, что ее ждет очередной шедевр аппликации. Но нет, подарок вышел настоящим сюрпризом — там были очки! Ее личные очки, которые я стащила неделю назад, спрятала и молча наблюдала за всеми переживаниями и поисками бабушки. © Rockolla / Pikabu

10.

13.

Вспомнила свой Новый год, лет 10 мне было. Тетя подарила скрученные в рулончик пакетики. Простые полиэтиленовые пакеты, штук 10. А еще потом меня мама отругала, что я не прыгала от привалившего мне счастья. Всем добра и желанных подарков! © ekaterina001 / Pikabu

14.

15.

16.

Перед Новым годом теща безапелляционно заявляет, что подарит детям дудку (флейту). На мое замечание: «Софья Ивановна, это громко, утомительно и раздражительно» получил логичный ответ: «Ну ребенок хочет, просил Дедушку Мороза — как отказать?» В итоге все же подарила. Однажды нас с женой пригласили на корпоративную вечеринку. Детей оставили у бабушки. Я настоял, чтобы дети дудку взяли с собой. Забираем на следующий день — дети без любимой игрушки. Спрашиваю: «Где дудка?» Ответ дочки: «Бабушка сказала, что дудкой можно только дома дудеть, а у нее голова болит от нее. Она ее сама вам отдаст». До сих пор не отдала, уже 3 года прошло, а мы и не спрашиваем. © Unknown author / Pikabu

Бонус: худшая подарочная упаковка, которую только можно себе представить

А какие неудачные подарки дарили или получали вы?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.