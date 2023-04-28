15 героев, которые выдали такие диковинки, что хоть стой, хоть падай
Некоторые люди как будто созданы для того, чтобы нарушать привычный ритм жизни окружающих своими необычными поступками и фразами. Зато так рождаются крутые истории, которые потом не грех поведать всем знакомым. Вот и пользователи сети поделились своими воспоминаниями о людях, которые навсегда остались в их памяти настоящими белыми воронами.
- Я работаю в дизайнерском бюро. Заказы бывают абсолютно разными, всегда подстраиваемся под пожелания клиентов. Пару лет назад к нам за проектом квартиры обратился мужчина. Сказал, что хочет, чтобы было много зеркал повсюду. Все, что мы предлагали, ему не подходило. Попросил, чтобы потолки были зеркальными, все шкафы — тоже с отражением, ну и куда же без зеркальных стен. Разработали всё по его предпочтениям, он одобрил, оплатил. А мы до сих пор с коллегами вспоминаем ту историю и думаем, зачем же человеку такое зазеркалье в каждом уголке квартиры. © Палата № 6 / VK
- Выпала честь ехать в электричке. Было поздно, и вагон почти пустовал. И тут прямо напротив меня сел мужик. Вариантов, где расположиться, была масса, но он почему-то сел именно сюда. Я стала за ним незаметно наблюдать. Он достал салфетку из кармана, наклонился и начал протирать свою обувь. А потом неожиданно стал протирать мою. Я попросила мужчину не делать это, и он прекратил только просьбы с третьей. Убрал салфетку обратно в карман, встал и ушел. © Подслушано / Ideer
- Мать приучила меня мыть голову обычным мылом. Из-за этого мои волосы стали безумно жесткими и сухими, но я продолжал так делать, будучи уверенным в том, что это правильно. И вот как-то поехал я к друзьям в другой город. Решил там принять душ и не нашел в ванной ни одного куска мыла. Я спросил, где можно взять мыло, чтобы вымыть голову. Все удивленно посмотрели на меня и сказали, что его нельзя использовать для волос. Мне было лет 18, когда я узнал об этом. © N1nja120 / Reddit
- Как-то одному мальчику в моем классе родители подарили дорогущий смартфон. Парень берег его, словно зеницу ока. Представьте себе такую картину: звонит телефон, мальчик достает из рюкзака коробку, из коробки — чехол, потом наконец из чехла вынимает свое сокровище.
- Я люблю класть купюры так, чтобы они не были перевернуты вверх тормашками. Чтобы я открывала кошелек и сразу могла увидеть цифры. Отчасти делаю это для удобства, отчасти потому, что вбила себе в голову, будто это притягивает удачу. Моя мама, когда узнала об этом, сказала с саркастической улыбкой: «А ты еще что-то насчет моей суеверности говорила».
- На днях квартиру напротив нашей ограбили. Соседка, отойдя от шока и от долгих разговоров с полицией, посвятила меня в некоторые подробности. В общем, картина: днем кто-то забирается в квартиру, собирает все ценное, при этом не трогая украшения и деньги, только технику, успевает опустошить холодильник с едой и вымыть за собой посуду. Что это за голодные воры, которые не ищут легких путей? © Подслушано / Ideer
- Сидел однажды в автобусе, и девочка напротив меня поцеловала стекло рядом с моим сиденьем. Чтобы подразнить меня или посмотреть на мою реакцию, уж не знаю. Это было отвратительно. © Mr. Melody / Quora
- Я могу есть яблоко только двумя руками. Никогда не задумывался об этом, пока коллеги не обратили на это мое внимание. Я крупный парень, поэтому выгляжу как белка, грызущая желудь. Но мне до сих пор неудобно есть яблоко одной рукой. © lost_in_the_telling / Reddit
- Как-то стояла в книжном и разглядывала книгу. Мимо прошествовала девушка с таким видом, будто ей весь мир должен. Чуть не снесла меня даже. Уселась в углу магазина и стала что-то читать. Через пару минут резко захлопнула книгу и на весь магазин громко отчеканила: «Фу, не буду такое покупать!»
- Работаю в магазине парфюмерии консультантом. К нам часто стал заглядывать один мужчина. Заметила закономерность: приходит по будням в одно и то же время, вечером. Сначала делает вид, что выбирает духи, а потом щедро брызгает себя пробниками. Я каждый раз подхожу и предлагаю помощь, но он отказывается. Вчера снова заглянул к нам, и я подслушала его телефонный разговор. Сказал девушке, что уже закончил работу и мчится к ней. Видно, работает где-то рядом и заходит к нам просто надушиться перед свиданием. © Палата № 6 / VK
- Сестренка однажды спросила меня: «Какой сон ты выбрала прошлой ночью?» Я была в замешательстве. А она объяснила, что каждую ночь заходит в комнату сновидений и выбирает, что сегодня хочет увидеть во сне. Если честно, я ей даже позавидовала. © queenofb*******g / Reddit
- Мой сосед по комнате в колледже всегда жаловался, что стиральная машина работает целую вечность. Все потому, что он стирал свою одежду 4–5 раз подряд. Просто он думал, что нужно каждый раз использовать все режимы стиральной машины. © unknown author / Reddit
- Моей соседке около 65 лет. Она живет с внучкой и горничной. Как-то внучка уехала на пару месяцев и попросила меня присмотреть за бабушкой, потому что та очень привередлива. Мне, правда, она такой не казалась. Но я оказался неправ. По выходным я готовил на всю неделю и делился едой с соседкой. Та ни разу не сказала о своих впечатлениях. Зато ее горничная однажды призналась, что я вкусно готовлю. Спустя время внучка соседки рассказала мне, что домработница съедала все сама, потому что бабушка никому не доверяет и боится, что ее отравят. Она и горничной не верит, поэтому готовит себе сама. © Priyabrata / Quora
- Выходной, раннее утро. Я выдохлась после рабочей недели, лежу сплю. Внезапно звонок в дверь. Звонили довольно настойчиво, но я все равно плюнула и не стала открывать. Через пару часов зазвонил телефон. Подняла трубку, а там подруга. Говорит: «Я тут в парк у вас в районе приезжала погулять с сыном. Решила к тебе в гости заскочить, а тебя дома не оказалось». До сих пор понять не могу, зачем надо было ехать так рано в другой район ради прогулки в парке и почему нельзя было заранее предупредить о визите.
- Встречаю с утра в лифте пожилую соседку. Перекинулись парой слов. Вдруг она спрашивает: «Ты на каком заводе работаешь?» Я опешила и вымолвила лишь: «Ни на каком». А соседка встревоженно посмотрела на меня и выдала: «И где же теперь молодежь работу находит, если не на заводе? Безработные все, что ли?» На мгновение я даже задумалась, не зря ли я окончила институт.
Неординарных случаев в нашей жизни полно. Истории пользователей сети тому подтверждение:
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