15 героев, которые выдали такие диковинки, что хоть стой, хоть падай

Некоторые люди как будто созданы для того, чтобы нарушать привычный ритм жизни окружающих своими необычными поступками и фразами. Зато так рождаются крутые истории, которые потом не грех поведать всем знакомым. Вот и пользователи сети поделились своими воспоминаниями о людях, которые навсегда остались в их памяти настоящими белыми воронами.