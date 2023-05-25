20+ человек, которые просто хотели продать вещь в сети, а попали на цирковой манеж

Многие из нас постоянно покупают и продают товары в интернете, но не всегда все идет по плану. Покупатели могут устроить такой цирк, что и о продаже забудешь. В результате возникают истории, которые сложно не выложить в сеть. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.