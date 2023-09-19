10 тревожных звоночков, что из этого салона красоты надо бежать, роняя тапки

Мы все посещаем салоны красоты. Вот только найти профессионалов с золотыми руками кажется задачей не из легких. На самом деле это не так сложно, если заранее знать несколько признаков, которые указывают на низкий уровень мастерства того или иного бьюти-специалиста.



Лашмейкер работает слишком быстро

Качественный процесс классического наращивания ресниц должен занимать не менее 90 минут, если у мастера уже большой опыт, и до 120 минут, если он еще набивает руку и не любит торопиться. Если вы замечаете, что лэшмейкер каждый раз спешит завершить работу побыстрее, можно предположить, что он гонится за заработком и старается принять как можно больше клиентов в день. При этом качество услуги, конечно же, будет хромать.

Мастер игнорирует факторы, повышающие риск ожога при лазерной эпиляции

Опытный косметолог тщательно изучает особенности кожи перед проведением лазерной эпиляции. Ведь нужно учесть не только естественный фототип, но и другие факторы. Например, есть ли на коже загар или какие-либо средства по уходу, например увлажняющий крем. В обоих случаях это может увеличить риск ожога.

Вам сложно расчесывать наращенные ресницы

Если вам сложно расчесывать наращенные ресницы и щетинки щеточки постоянно застревают в волосках и фактически выдирают их — это определенно признак несоблюдения техники работы. В частности, мастер, вероятно, использовал слишком много клея либо же плохо изолировал реснички в процессе наращивания. Обратите внимание, 1 или 2 пинцета у него в руках. У профессионала их обязательно будет 2: один — изолирующий, которым отодвигаются волоски, второй — для детальной работы.

Бровист не фиксирует границы при окрашивании бровей хной

Сейчас некоторые мастера красят брови хной. Это гораздо более щадящая и простая процедура, чем татуаж, к тому же выполняется натуральными средствами. Но результат может разочаровать, если специалист не соблюдает рекомендуемое время окрашивания — около 20 минут — и неаккуратно прорисовывает форму бровей. Ведь хна окрашивает не только волосы, но и кожу. Чтобы проблем не возникло, желательно заранее очерчивать границы кремом или проклеивать специальными патчами.

Кабинет лашмейкера неправильно оборудован

Мы надеемся, что никто из наших читательниц не станет проводить процедуру в кабинете, в котором по полу катаются клубки пыли, по стенам расползаются грибки и царит бардак в инструментах, однако нужно обратить внимание еще на несколько деталей. В кабинете должен быть кондиционер, на котором можно выставить нужную температуру. Это связано с тем, что у клея для ресниц есть свои температурные условия, при несоблюдении которых он будет схватываться хуже.

Также в кабинете должен быть увлажнитель. Причина та же: влажность, необходимая для лучшей сцепки клея.

Стерилизатор. Наращивание должно проводиться только стерильными инструментами, несмотря на то, что теоретически контакт с кровью и слизистой исключен. Но бывает всякое, и безопасность превыше всего.

Искусственные ресницы должны присоединяться к натуральным без стыков и выглядеть эстетично. А избыток клея может привести к неприятным последствиям. Например, к преждевременному выпадению волосков из-за закупорки волосяных фолликулов, а также к замедлению роста натуральных ресниц. Так что если мастер относится к этому легкомысленно, не стоит ему доверять.

Выкладывает сильно обработанные фото своих работ в интернете

В современном мире у парикмахера множество возможностей рассказать о себе с помощью интернет-платформ. Поэтому перед стрижкой будет полезно посмотреть отзывы и фото его работ в сети. По опубликованным фото должно быть видно, что они сделаны в одном и том же месте и не отредактированы слишком сильно. Иначе есть риск, что они не принадлежат мастеру.

Подруге делали прическу на свадьбу. Был момент, когда парикмахерша воскликнула виноватое: «Ой». Но подруга не придала значения. И вот наступило утро после свадьбы, она разобрала свой «вавилон», а там целая прядь сожжена, будто зажигалкой. Понеслась к парикмахерше ругаться. А та в ответ: «Ничего не знаю, может, это у вас конкурсы такие были, что вы сами волосы себе сожгли».

Все ресницы от внутреннего до внешнего уголка глаза — одинаковой длины

Наращивание ресниц отличается от приклеивания стандартных накладных тем, что мастер имеет возможность миксовать волоски разной длины, чтобы добиться максимально естественного эффекта с учетом формы ваших глаз. Таким образом, одинаковая длина ресниц по всему веку от внутреннего до внешнего уголка — признак некачественной работы.

Не использует одноразовые инструменты

Температура нагревания воска недостаточна для того, чтобы убить бактерии, поэтому следите, чтобы материалы были одноразовыми, а мастер соблюдал необходимые принципы гигиены. Лучше, если воск будет наноситься с помощью одноразовой лопатки. Ролики удобны в применении, если вы проводите процедуру самостоятельно, но в руках недобросовестного мастера могут быть источником опасности (если насадку не заменили после предыдущего клиента).

Не моет руки после использования средства для укладки

Хорошая идея — последить, как мастер работает с другими клиентами, а точнее, что делает после них. Если парикмахер использовал средство для укладки и был без перчаток, то он должен помыть руки, прежде чем приступить к следующей стрижке. Многие профессионалы не тратят на гигиену много времени, хотя и придерживаются четкого регламента. Поэтому можно упустить этот момент из вида.

Ресницы выглядят слишком ненатурально

На конечный результат, как следует из всех вышеперечисленных пунктов, может повлиять огромное количество нюансов. Если, посмотрев на себя в зеркало после наращивания, вы обнаруживаете, что ресницы выглядят «пластиковыми» и ненатуральными, значит, мастер мог не учесть вашу форму глаз и особенности натуральных ресниц или взять слишком толстые волоски или густые пучки. А совсем недобросовестный человек и вовсе мог использовать накладные ресницы, не предназначенные для этой процедуры. В любом случае всегда лучше подготовиться самостоятельно заранее и знать конкретно, чего вы хотите. И если даже после подробного обсуждения результат оставляет желать лучшего — это определенно повод подумать о поиске нового мастера.