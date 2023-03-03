8 вещей, которые ученые узнали о нашей с вами жизни, чтобы сделать ее проще

Из каждого утюга нам рассказывают о новых открытиях ученых. Чаще всего речь идет о сложных опытах, раскопках, космосе. Мы же отыскали исследования о нашей с вами жизни и быте.

Привычка смотреть на солнце по утрам повышает качество сна

Ученые провели ряд исследований о пользе солнечного света. Они утверждают, что для поднятия настроения достаточно 5–10 минут смотреть на солнце в безоблачный день, 10–20 минут — на солнце, закрытое облаками, и 30 минут — в пасмурную погоду. Это работает следующим образом. Часть мозга, которая отвечает за то, чтобы наш жизненный цикл был 24-часовым, соединена с одной стороны с сетчаткой глаз. С другой — с зонами мозга, которые регулируют уровень бодрости и вырабатывают гормон сна. Поэтому солнечный свет, попадающий на сетчатку глаз, помогает устанавливать 24-часовой ритм. Кстати, еще одно исследование подтвердило важность света для нас. Офисные сотрудники, которые получали больше дневного света, спали на 37 минут дольше и на 79 % улучшили показатели когнитивных функций.

Долгие выдохи могут улучшать настроение

Самый эффективный способ улучшить настроение и снять нервное возбуждение — сконцентрироваться на цикличном дыхании с долгим выдохом. Согласно новому исследованию, такая техника работает даже лучше медитаций. Ученые в течение месяца сравнивали 4 типа дыхательные практик, которые длились всего по 5 минут. Это дыхание с гипервентиляцией и задержкой, медитация (осознанное наблюдение за дыханием без контроля), цикличное дыхание с долгим выдохом и дыхание по квадрату (вдох, задержка, выдох, задержка). Исследователи оценивали настроение людей и уровень их психологического возбуждения. Результаты показали, что все практики приносят результат, у всех испытуемых понизилась тревожность. Но наиболее эффективным оказался метод цикличного дыхания с долгим выдохом. Дышать рекомендуется по такой схеме: вдох, еще один короткий вдох, длинный выдох.

При смывании стоит закрывать крышку унитаза

Крышка унитаза существует отнюдь не для красоты. Ее предназначение — защищать нас от микробов, которые могут подниматься в воздух при смывании. В ходе нового исследования ученые показали, как при нажатии на кнопку смыва из унитаза вылетает целый столб мельчайших жидких частиц. Исследователи использовали лазерный свет для освещения выбрасываемых брызг. Оказалось, что при смывании создается мощная струя из мельчайших капель. Ее скорость больше 2 м/с, а высота может достигать 1,5 м. Крупные капли оседают в течение нескольких секунд, а более мелкие остаются в воздухе.

Нет нужды устраивать уборку каждый день

Если вас порой мучают угрызения совести из-за того, что вы не каждый день убираете дом, у нас есть хорошая новость: вовсе не обязательно делать это так часто. Но все же для уборки стоит создать свой условный график, которого желательно придерживаться. Простыни следует стирать раз в неделю, банные полотенца — через день. Чистить раковину — каждый день, даже если она выглядит чистой, менять занавеску для душа — каждую неделю. Пылесосить ковры, мыть полы, дезинфицировать ванну — минимум раз в неделю, вытирать дверные ручки — еженедельно и желательно после каждого визита гостей. А еще важно следить за губкой для мытья посуды: рекомендуется раз в несколько дней опускать ее в кипящую воду на 2 минуты или во влажном виде отправлять на пару минут в микроволновку.

Чтобы взбодриться, надо пить кофе через 2 часа после пробуждения

Ученые нашли наиболее эффективный способ поддерживать бодрость в течение дня. Для этого следует пить кофе не сразу после пробуждения, а как минимум через 2 часа. Например, если вы просыпаетесь в 8 часов, то выпивать кофе следует в промежутке с 10 до 12 часов. Тогда эффект от употребления этого бодрящего напитка продержится дольше и, вероятно, вы будете чувствовать себя энергичнее. Эта рекомендация связана с «гормоном стресса» — кортизолом. Примерно через 45 минут после пробуждения его уровень достигает пика, а затем естественным образом снижается. Если употребить кофеин в то время, когда в организме много кортизола, мы не почувствуем эффекта от выпитого кофе. К тому же это может повлиять на уровень кортизола, а еще вызвать толерантность к кофеину — тогда организму будет требоваться больше кофе, чтобы получить такой же бодрящий эффект.

Поздний прием пищи усиливает чувство голода на следующий день

Ученые провели небольшое исследование, в котором участвовали люди с ожирением или избыточным весом. Все они ложились спать в 12 часов ночи, но одни ужинали с 18 до 19 вечера и завтракали в 9 утра, а другие ужинали с 21 до 22 и не завтракали. У людей из второй группы на следующий день повышался уровень «гормона голода», а «гормона сытости» выделялось меньше. Помимо этого поздний прием пищи снижал расход энергии на следующий день и влиял на жировой обмен, в результате чего повышался риск набрать вес.

Сахар из твердых продуктов, вероятно, менее вреден

Исследователи из Гонконга раскритиковали известное утверждение ВОЗ о том, что на сахар может приходиться не больше 10 % от всех полученных за день калорий. Ученые сомневаются в правдивости этого заявления. Потому что ожирение, повышенная выработка инсулина, метаболический синдром появлялись у людей, которые налегают на сладкие напитки. А вот отдельных исследований со сладкими продуктами не проводили. Следить за потреблением сладкого, конечно, нужно. Но в первую очередь надо опасаться сахара в жидкой форме. Предположительно это связано с тем, что твердые сахара могут содержать пищевые волокна. А сахар из газировок всасывается в кровь гораздо быстрее, повышая уровень инсулина, обостряя чувство голода и уменьшая чувство насыщения. К тому же, как правило, вприкуску со сладкими напитками человек ест высококалорийные блюда.

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