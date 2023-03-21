Руминация и еще 8 привычек, которые приносят одни проблемы

Экологичность во всем — тренд, который поддержали миллионы людей по всему миру. Составление карты мыслей, прием БАДов и т.д. — десятки новых полезных привычек рекламируются каждый день. Но если слепо бросаться вырабатывать у себя все модные привычки, это может пагубно отразиться на здоровье. Такой вот парадокс. Давайте научимся отличать псевдополезные привычки от тех, что действительно принесут нам пользу.

9. Ежедневное использование солнцезащитного крема

Если раньше солнцезащитой традиционно пользовались только на отдыхе, то теперь ее наносят даже перед кратковременной прогулкой. Однако в 2019 году FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) озаботилось вопросом того, что определенные химические вещества в кремах могут абсорбироваться кожей, и стало проводить новые исследования на этот счет. Итогом этой работы станет обновление правил использования солнцезащитных средств, существовавших с 2011 года. До тех пор, пока потенциальные риски не оценены должным образом, эксперты советуют перейти на минеральные солнцезащитные кремы и отказаться от химических аналогов. Это обосновано тем, что такие минералы, как оксид цинка и диоксид титана, создают на коже физический барьер, отражающий солнечные лучи. Они не растворяются и не всасываются в кожу и потому считаются безопасными и эффективными.

8. Неконтролируемый прием БАДов

В настоящее время БАДы (биологически активные добавки) получили очень широкое распространение, и свободно приобрести их можно не только в аптеках. Однако их бесконтрольный прием без согласования с врачом может нанести ущерб организму. Так, например, недавние исследования говорят о том, что слишком высокие дозы БАДов с большим содержанием магния, витамина B6 и железа могут отрицательно сказаться на здоровье пожилых людей. Перед приемом любых добавок стоит предварительно проконсультироваться со специалистом. Для здоровья действительно важно получать все необходимые витамины, но лучше всего, когда это становится результатом сбалансированного питания. Мнение, что добавки можно принимать для подстраховки без вреда для здоровья, — ошибочно. Переизбыток так же опасен, как недостаток.

7. Отказ от молочных продуктов

В последнее время молочные продукты очень часто попадают «под раздачу» — их беспочвенно демонизируют, приписывая им всевозможные вредные свойства, не имеющие ничего общего с реальностью. Если у вас нет никаких противопоказаний (аллергии или непереносимости) в отношении молочной продукции, то беспричинное исключение их из рациона лишит вас очень важных питательных веществ, не говоря уже о том, что это может отрицательно сказаться на вашем пищеварении. Также в молочных продуктах содержатся кальций и витамин D, которые необходимы для здоровья костей.

6. Чистка зубов после каждого приема пищи

Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день, утром и вечером. Однако есть люди, слишком увлеченные этим процессом: они делают это после каждого приема пищи, тем самым стараясь поддержать чистоту и здоровье зубов. Выбирая время для чистки, стоит принимать во внимание свое питание. Если вы только что съели кислую пищу или выпили кислые напитки, не стоит сразу же браться за зубную щетку. Кислоты отрицательно воздействуют на зубную эмаль, ослабляя ее, а ненужная преждевременная чистка только облегчит им задачу.

5. Употребление протеиновых батончиков

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Протеиновые батончики — то что нужно после интенсивной и утомительной тренировки, не так ли? Во всяком случае, в этом уверяют нас многие фитнес-тренеры. Но так ли это на самом деле? Дело в том, что протеиновые батончики с высоким содержанием белка — это не свежие овощи или фрукты, растущие на деревьях. Нередко многие забывают о том, что в них содержится не только много калорий, но также жиры и сахар. Это совершенно точно не совсем то, что нужно организму после бодрой тренировки в спортивном зале. Тем более не стоит злоупотреблять протеиновыми батончиками на регулярной основе.

4. Очищение рук санитайзером

В настоящее время люди часто используют санитайзеры. Однако специалисты CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) настаивают: лучшей защитой от микробов по-прежнему остается регулярное мытье рук с мылом. Дело в том, что комбинация воды с мылом удаляет с рук все виды микробов, в то время как антисептические средства справляются только с определенными видами. Такие средства также не могут убрать с кожи вредные химические вещества и тяжелые металлы. В конечном счете становится понятно, что использование санитайзеров — хорошая альтернатива разве что в условиях отсутствия воды и мыла, но никак не равноценная замена традиционному мытью рук.

3. Использование ежедневных прокладок

Ежедневные прокладки очень удобны в использовании и могут стать незаменимыми помощниками женщины, поэтому соблазн пользоваться ими каждый день очень велик. Однако эксперты уверены, что они могут раздражать чувствительную кожу. В особенности это касается ароматизированных «ежедневок».

2. Активное использование мокрой кухонной тряпки или губки

Вне всякого сомнения, кухня нуждается в тщательной и регулярной уборке — это касается столешницы, раковины и других рабочих поверхностей. Как правило, они очищаются губкой или кухонным полотенцем, которые потом не выбрасываются, а остаются сушиться возле раковины. К сожалению, непросушенные принадлежности для уборки могут распространить вирулентные бактерии и болезнетворные микробы по кухне. Чтобы уберечь от этого свой дом, воспользуйтесь небольшой хитростью: начисто вымытые губки или свежевыстиранные тряпки и полотенца поместите в микроволновую печь на 60 секунд, чтобы действительно тщательно просушить их. Обратите внимание на то, что они обязательно должны быть мокрыми.

1. Постоянное анализирование проблем

Руминация — это постоянное мысленное возвращение к одной и той же проблеме, переживание ее вновь и вновь. Пользы — ноль, а эмоции и время расходуются. В итоге мы зацикливаемся на прошлых ошибках и потерях или негативном видении будущего. Способы борьбы с этой привычкой просты и доступны каждому: Ведите дневник . Записанные на бумаге мысли теряют свою энергию и интенсивность, так что если фиксировать все, что не дает покоя, может стать легче.

Записанные на бумаге мысли теряют свою энергию и интенсивность, так что если фиксировать все, что не дает покоя, может стать легче. Преобразуйте мысли. Заметили повтор негативной мысли? Перефразируйте ее. Вместо «За что?» скажите «Что делать, чтобы это не повторилось?».

Заметили повтор негативной мысли? Перефразируйте ее. Вместо «За что?» скажите «Что делать, чтобы это не повторилось?». Найдите то, что вас отвлечет. Пока мысль не вышла на новый круг негатива, вдохните аромат любимых духов, помойте посуду, спойте песню или поиграйте с котом. Если отвлекаться каждый раз, когда мысль пытается всплыть на поверхность, ее интенсивность сойдет на нет.

Пока мысль не вышла на новый круг негатива, вдохните аромат любимых духов, помойте посуду, спойте песню или поиграйте с котом. Если отвлекаться каждый раз, когда мысль пытается всплыть на поверхность, ее интенсивность сойдет на нет. Найдите психолога. Есть состояния, с которыми самостоятельно справиться не получится, даже если очень хочется. Не пренебрегайте обращением к специалистам, тем более что сегодня для этого не нужно даже выходить из дома: есть онлайн-сервисы. Порой только хороший психолог сможет помочь остановить поток навязчивых мыслей.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.