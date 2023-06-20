Что, если бы морские обитатели неожиданно научились летать

Вот как всё начинается.

Вы просыпаетесь от странного звука, но это не будильник. Сейчас пять утра. Через пару секунд вы понимаете, что странный звук — это стук в окно. Но вы живете на двенадцатом этаже, кто или что может стучать? Мойщики окон? Вы живете в обычной многоэтажке, а не в забитом офисами небоскребе. Стук становится сильнее. Вы набираетесь смелости и идете к окну, тянетесь к занавескам и резко их раздвигаете...

То, что вы видите, похоже на сон. За окном плавают (или парят) мелкие рыбешки. Тысячи рыб! Косяк сардин поднимается прямо в небо. По пути несколько рыб задевают боком окно. Их так много, что вы не можете разглядеть, что происходит снаружи. Но, как только мимо проплывает последняя сардина, перед вами открывается вся картина.



Между домами проплывают крупные и мелкие рыбы. Осьминоги прорезают щупальцами облака. Огромный кит медленно движется к горизонту. Над крышей ближайшего дома две акулы охотятся на четырех морских львов. Вам машет сосед. Он выставил в окно удочку и ждет, когда рыба клюнет. Стая дельфинов пролетает мимо окна. Они радостно свистят, будто приветствуя вас. Что происходит?

Вы включаете телевизор. По всем каналам одно и то же: морские обитатели по всей планете научились летать, покинули океан и облюбовали небо. Авиарейсы отменены, а рыболовные судна бесцельно дрейфуют в морях, океанах, озерах и реках. Никто не знает, что произошло.



Вы одеваетесь и идете на улицу. Морские черепахи ползают по земле. Они вздрагивают, взмахивают плавниками и поднимаются в воздух. Мимо пролетает стайка креветок. В океане пропала гравитация? Что произошло с водой? Вы живете в портовом городе, рядом с морем, и решаете отправиться на побережье. Дойдя до берега, вы понимаете, что вода спокойна. С гравитацией всё в порядке, но морские создания продолжают взмывать в воздух.

Шесть месяцев спустя

Люди постепенно привыкают к новому природному явлению. Рыбы заняли большую часть неба. Кое-где морские создания проникли в средние слои атмосферы. Из-за хищных рыб мелкие птицы почти исчезли. А вот хищные птицы, которые питаются рыбой, набрали вес. Они съели столько, что больше не могут летать. Толстые чайки, альбатросы, пеликаны и орлы едва ходят и не могут охотиться.



Самолеты перестали летать, зато навигация процветает. Мировая экосистема полностью изменилась.



Жизнь покинула океан. Многочисленные бактерии, микробы и питательные вещества переместились из воды в воздух. Люди чаще болеют, а в некоторых местах становится сложно дышать. Во время дождя миллионы креветок и мелких рыб падают на землю вместе с водой. Многие хищные млекопитающие, которые питались рыбой, начинают голодать. Чтобы добыть еду, они выходят к дорогам и городам.

Ученые исследуют летающих созданий и обнаруживают, что у них каким-то образом развились легкие. Но вот как они научились летать, остается загадкой. Кажется, что природа просто решила вытолкнуть людей из привычной среды.



Рыбаки строят воздушные шары, чтобы ловить рыбу в небе. Некоторые спортсмены бросают лассо и седлают летающих китов, как огромных лошадей. Правда, приземление бывает жестким. Существа, населявшие глубины океана, устраиваются на больших высотах.



Исследователи открывают новые, ранее неизвестные виды рыб. Из глубин океана в воздух поднялся огромный осьминог. Многие называют его кракеном. Чудовище нашло себе новый дом на вершине Эвереста. Теперь никто не решается подняться на эту гору.

Самые глубоководные создания улетают в космос. Космонавты на МКС наблюдают, как мимо проплывают невероятные животные. Они похожи на пришельцев с других планет.



В некоторых местах акулы спускаются к земле в поисках еды. Местные жители боятся высовываться на улицу. Рыболовные компании закупают огромные Боинги и крепят к ним сети, чтобы ловить рыбу в воздухе. Но летать довольно опасно, особенно когда прямо перед носом внезапно появляется кит.



Во многих городах власти вводят комендантский час. Люди выходят на крыши, любуясь потрясающим ночным видом: летающие медузы светятся в темноте. Это происходит благодаря биолюминесцентному белку, и звезды в небе словно смешиваются с прозрачными неоновыми медузами. Но будьте осторожны! Некоторые медузы ядовиты. Если, залюбовавшись, притронуться к ним, можно оказаться в больнице.

Кальмары, напуганные новыми условиями, выпускают чернила в воздух. Когда они делают это группами, чернила загораживают солнечный свет. На дорогах возникают пробки из-за электрических угрей, которые летают над дорогами и бьют светофоры током.



Человечество смотрит в небо, и мало кто замечает, что происходит внизу. По всему миру в больницы обращаются люди со странными аномалиями. Под ушами у них образуются непонятные отверстия. Врачи не понимают, с чем имеют дело, но затем один из пациентов прыгает в озеро и оказывается, что он способен дышать под водой. У людей вырастают жабры!



Поначалу большинство людей отказывается спускаться под воду. Но изменившиеся легкие заставляют их выбирать между водой и ношением респиратора до конца жизни. Кто-то счастлив спуститься под воду и начать новую жизнь. Человеческое тело приспосабливается к низкой температуре и высокому давлению. Впереди много работы по строительству городов и инфраструктуры, но всё не так уж и плохо. В воде места больше, чем на суше.

Год спустя

Человечество завершает переселение в океаны. Но вместо новой жизни люди находят... мусор. Целые горы мусора. Миллиарды тонн пластика дрейфуют в воде. Новый дом оказывается огромной свалкой, которую создали люди. Во всех водах планеты запускают утилизацию пластика. Каждый день люди выбрасывают из океана тонны мусора. Вода становится чище. Теперь свалки оказываются на земле.

Пять лет спустя