Какой вес мы могли бы поднять на разных планетах?

Привет! С вами космонавт Роб. Он путешествует по миру, поднимая тяжести. У нас, на Земле, он способен поднять шестьдесят восемь килограммов — собственный вес! Он не спортсмен, просто обычный парень. Пора отправляться в путь! Итак, Роб, посмотрим, сколько кило ты сможешь поднять в других участках вселенной. Первая остановка — Солнце! Здесь настолько жарко, что лучше будет прилететь ночью. Шучу! В любом случае, наш Роб — робот, он сможет выдержать жару. На Солнце нет твердой поверхности, поэтому он не будет покидать кабину. Стограммовый пончик весит здесь почти три килограмма. В двадцать семь раз больше! Все дело в массе и плотности. Чем выше масса, тем выше плотность...и больше гравитация. Пора взлетать, Роб! Следующая остановка — Меркурий. Здесь гравитация намного слабее. Если Роб станет здесь на весы, он будет весить в два с половиной раза меньше. Что за силач! Здесь он способен поднять сто семьдесят килограммов — примерно столько весит средних размеров осел (сбитый с толку и основательно потерявшийся осел). Ииии-ха! Робу пора отправляться, становится жарковато. Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, и его поверхность способна разогреваться до четырехсот тридцати градусов! Но Меркурий вращается о-очень медленно, поэтому ночью температура падает до минус ста девяноста градусов.

Венера. Хорошо, что у Роба железные легкие, поскольку здесь люди не способны нормально дышать. Венеру называют сестрой Земли из-за почти одинаковых размеров. Наша планета лишь немного больше, поэтому гравитация здесь примерно такая же. Роб может поднять своего клона, держащего в руках милую маленькую собачку! Итак, отправляемся на Луну. Здесь Роб чувствует себя силачом. Гравитация на Луне в шесть раз ниже земной, поэтому он легко может поднять луноход. На самом деле, даже два — по одному в каждой руке! Это около четырехсот килограммов. Алан Шепард — единственный человек, игравший в гольф на Луне. Лунный мячик для гольфа весит меньше четырнадцати граммов. Один хороший удар — и прощай. Оказывается, на поверхности Луны есть вода. Это не океан и даже не кусок льда — просто молекулы воды. В пустыне Сахара воды в сто раз больше, чем здесь, и все же это потрясающее открытие! Марс. Оказавшись здесь, вы испытаете приятную легкость и силу. Гравитация на Марсе в два с половиной раза слабее, чем на Земле, поэтому вы сможете посостязаться с профессиональными спортсменами — при условии, что они останутся на Земле. На Марсе Роб способен поднять мотоцикл, а уж парковок здесь предостаточно. Наш парень тяжело поработал, пора сделать перерыв. Возможно, полюбоваться видами. Из-за пыли и атмосферы местные закаты окрашены синим. На горизонте виднеется Олимп — самая высокая гора в солнечной системе.

Пора взлетать. Фобос. Один из двух спутников Марса. Здесь Роб едва чувствует гравитацию. Если он решит подпрыгнуть... это будет самый длинный прыжок в истории, поскольку он больше никогда не вернется на Фобос. Не открывай дверь, Роб! Это Юпитер, газовый гигант. Здесь нет твердой поверхности, ты просто упадешь в облако газа. Юпитер в триста семнадцать раз тяжелее Земли, поэтому здесь очень сильная гравитация. Ноги Роба по ощущениям превратились в желе. Подняться здесь в полный рост сложно. Он может поднять не больше двадцати семи килограммов. Давайте повысим самооценку Роба! Европа — один из множества спутников Юпитера. Робу здесь нравится. Он может поднять больше пятисот килограммов! Это вес взрослой лошади. При такой силе на Земле Роб смог бы перевернуть машину или даже микроавтобус. Но на поверхности Европы чувствуешь себя странно. Робу кажется, что он почти ничего не весит, и ему страшно пошевелиться. Представьте, что чувствуете себя так, будто взлетите в любую секунду! Если хотите остаться здесь, лучше начните набирать вес — съешьте побольше тортика!

Сатурн. Это еще один газовый гигант, поэтому Роб останется на корабле. Здесь он почти так же силен, как на Земле. Максимальный вес, который он способен поднять — шестьдесят четыре килограмма. Но он не собирается задерживаться здесь надолго. Такой сильный ветер! И в атмосфере полно аммиака, что весьма опасно даже для Роба. Титан. Прямо как Титаник... нет, не совсем. Второй по величине спутник в Солнечной системе, и здесь происходит немало любопытного. Представьте огромный океан воды, скрытой подо льдом, и озера, состоящие из странных жидкостей. Здесь есть жидкий этан, метан, бутан, пропан...на Земле все они — газы! Роб не сможет здесь жить и даже отдохнуть на местном пляже, но зато он может похвастаться огромной силищей. Он способен поднять семь взрослых — около четырехсот девяноста килограммов! Примерно как взять на руки небольшого моржа. Я бы не советовал.

Уран. Это ледяной гигант — самая холодная планета в Солнечной системе. Что странно, здесь нет твердой поверхности. Хорошо, что Роб захватил лишнее одеяло — ночью температура опускается до минус двухсот двадцати четырех градусов! Гравитация здесь немного слабее земной, поэтому Роб не может похвастаться мускулами. К тому же, он робот, какие там мускулы. Но он может поднять небольшое тракторное колесо — молодец, Роб! Нептун. Здесь гравитация сильнее. На Земле Роб может поднять шестьдесят восемь килограммов Здесь — около шестидесяти. Как и на Сатурне, ветры здесь сумасшедшие — больше двух тысяч девяноста двух километров в час. Быстрее истребителя F-двадцать двать «Раптор»! Плутон. Не волнуйтесь, Роб знает, что это не настоящая планета, но здесь намного спокойнее, чем на Нептуне. Робу стоит организовать здесь спортзал. Общий вес, который может поднять среднестатистический человек на Плутоне — около тонны. А еще вы смогли бы подпрыгнуть на семь с половиной метров в воздух! Олимпийские игры на Плутоне были бы невероятными. Разве что прыгать на Плутоне все же опасно. Вряд ли вам хотелось бы вылететь в открытый космос. В далеком будущем люди могут захотеть жить на других планетах, поэтому Роб должен провести небольшое исследование за пределами Солнечной системы.

Проксима Центавра b. Она только немного больше Земли, и гравитация у них очень похожа. Роб чувствует себя здесь как дома. Он легко может поднять своего второго пилота, который тоже весит шестьдесят восемь килограммов. Кеплер четыреста двадцать пять б. Эта планета немного больше нашей, но она намного плотнее и тяжелее. Местная гравитация почти в два раза сильнее! Роб может сгибаться как душе угодно, но едва способен поднять два ведра воды. Кажется, пора звать ученика чародея! Но у Роба проблемы посерьезнее. В лучшем случае путь до Кеплера четыреста двадцать пять б занимает двадцать шесть миллионов лет... это больше пятидесяти миллионов лет в обе стороны! Лучше захватить побольше закусок. LHS одиннадцать сорок би. Идеальный кандидат на место нашего будущего дома. Но местная гравитация немного... некомфортна. Она в три раза сильнее земной. Роб выходит прогуляться и сразу чувствует себя так, будто сделал петлю на американских горках. Он способен поднять здесь только своего любимого робо-лабрадора весом около двадцати килограммов.