Ущипните себя за локоть и проверьте, что вы чувствуете + 9 забавных фактов о теле

Я и сам пробовал этот трюк. Ущипните себя за локоть как можно сильнее. Вы почти не почувствуете боли! Как так?! Разные участки кожи имеют разное количество нервных окончаний. Наше тело устроено так, что оно чувствительнее к боли в тех местах, которые подвержены большему риску повреждения. Эти важные участки имеют больше нервных окончаний, чтобы мы были бдительнее и могли защитить себя. В толстой коже, как на локтях, меньше болевых детекторов. Но это не мешает нам испытывать резкую боль, как при ударе током, если мы ударимся обо что-то определенной точкой локтя. Источник этого, мягко говоря, неприятного ощущения — не кости и не кожа, а локтевой нерв, который начинается в позвоночнике, идет к шее, через локоть и к пальцам. Локтевой нерв — это один из трех основных нервов руки, который обеспечивает чувствительность кончиков пальцев. Он хорошо защищен мышцами, жиром и костями. Но есть одно место в локте, где этот нерв открыт и находится прямо между костной тканью и кожей. Чем-то напоминает историю Ахиллеса, да? Итак, теперь вы знаете, почему так неприятно ударяться локтем и почему вы ничего не чувствуете, когда щиплете кожу рядом с этим местом.

Следующее явление связано с неловкими ситуациями. Но не только. Это может произойти, когда объект ваших симпатий делает вам комплимент. Я говорю о способности краснеть. Не уверен, что от влюбленности в животе действительно порхают бабочки. Но я точно знаю, что, когда вы краснеете, ваш желудок тоже краснеет. Да, я проверял. Стенки желудка изнутри от кислоты защищает специальная ткань. Когда вы краснеете, она тоже становится красной, потому что покраснение происходит за счет прилива крови к поверхности кожи. Это происходит и с желудком. Это естественная физиологическая реакция на изменение ваших эмоций. Раз уж мы заговорили о желудке, самое время упомянуть, что жидкость в нем способна расплавить стальной стол и уж точно может переварить ваши внутренние органы! К счастью, слизистая оболочка желудка не дает этому случиться. А вы знали, что можете светиться в темноте? Не выключайте свет, вы не сможете увидеть это невооруженным глазом. Изображения светящихся человеческих тел были получены с помощью сверхчувствительных камер. Японские ученые первыми зафиксировали изображения человеческой «биолюминесценции». Только сверхчувствительные камеры могут показать, что наши тела излучают крошечное количество света, потому что этот свет в тысячу раз слабее, чем способен различить человеческий глаз. По-видимому, все живые существа производят небольшое количество света благодаря химическим реакциям в их клетках. Люди недавно добавились к этому списку. Исследователи фотографировали верхнюю часть тела добровольцев в течение нескольких дней. Результаты показали, что количество излучаемого света меняется в ходе суточного цикла. Наибольшее свечение наблюдается поздним вечером, а наименьшее — поздней ночью. Кроме того, самый яркий свет излучают щеки, лоб и шея. Интересно, что это не совпадает с самыми яркими участками, улавливаемыми тепловыми камерами.

А еще утром вы немного выше, чем в конце дня. Да, я вас измерял. На самом деле изменение роста связано с гравитацией. Сила тяжести сжимает хрящи в позвоночнике и коленях, когда вы стоите или сидите в течение дня. Но когда вы лежите, ваш позвоночник избавляется от нагрузки и расслабляется. Поэтому утром, после ночного отдыха, вы становитесь выше. Увеличение роста не превышает сантиметра, так что не стройте особых иллюзий. Забавный факт: астронавты, вернувшиеся из полета, на несколько сантиметров выше, чем были до отправления с Земли. Всё дело в отсутствии гравитации на МКС. Однако прибавка в росте не сохраняется навсегда. Когда они снова оказываются на Земле, гравитация постепенно сжимает их до обычного роста. Давайте вернемся к органу, о котором мы уже говорили, — к коже. Да, кожа — это орган! Фактически, это самый большой орган в вашем теле. На его долю приходится около пятнадцати процентов вашей массы. Что еще делает этот орган кроме того, что покрывает ваше тело? Он выполняет жизненно важные функции. Например, он защищает тело от внешних физических и биологических повреждений. Кроме того, он предотвращает чрезмерную потерю воды. Да, человеческое тело не перестает нас удивлять. Но сейчас давайте поговорим о мире животных.

У сов нет глазных яблок, зато есть так называемые глазные трубки. Их глаза в форме стержней не вращаются в глазницах, как наши глазные яблоки. Поэтому совам приходится двигать всем телом, чтобы осмотреться. Но при движении туловища обычно возникает шум, и другие животные его слышат. Поэтому совы эволюционировали так, что их шеи могут поворачиваться на двести семьдесят градусов совершенно бесшумно! И это еще не самое странное. Ночное зрение требует больших роговиц, чтобы получать как можно больше света. Это основная причина, по которой большинство ночных животных, таких как медленный лори или долгопят, имеют большие глаза. У сов всё устроено несколько иначе. Поскольку у них маленькие головы, большие глаза не смогли бы поместиться внутри. Хотя у этих существ нет глазных яблок, у них есть три комплекта век. Одно веко служит для моргания, другое — для сна, а последнее — для поддержания чистоты глазных трубок. Вот такая нестандартная конструкция. Переходим к животным, которые живут бок о бок с людьми. Мяу. У кошек есть дополнительный орган, который позволяет им чувствовать запахи в воздухе. Он называется «орган Якобсона» или «во́мероназа́льный орган». Орган Якобсона расположен внутри носовой полости кошки и открывается в нёбо. Он может обнаруживать специфические химические вещества с помощью нервов, которые ведут прямо в мозг. И это не обычный нюх. Рецепторы запаха органа Якобсона не предназначены для улавливания обычных запахов. Они обнаруживают химические вещества, которые вообще не имеют запаха. Другими словами, кошки могут унюхать то, что не пахнет. А еще орган Якобсона в целом усиливает обоняние, например, когда котятам нужно найти молоко матери. Представьте, что есть две кошки-матери и четыре котенка. Котята могут отличить свою мать от другой взрослой кошки с помощью обоняния.