Как сейчас выглядят звезды, чьи хиты мы когда-то заслушивали до дыр, а потом распевали в караоке

Когда-то мы многократно слушали песни этих исполнителей и с нетерпением ждали, когда их передадут по радио или покажут на музыкальном телеканале. Спустя годы композиции таких артистов, как, например, Линда или Кай Метов, многие вспоминают с теплотой. А вот как сейчас выглядят сами звезды, знают далеко не все.