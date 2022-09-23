Как сейчас выглядят звезды, чьи хиты мы когда-то заслушивали до дыр, а потом распевали в караоке
Когда-то мы многократно слушали песни этих исполнителей и с нетерпением ждали, когда их передадут по радио или покажут на музыкальном телеканале. Спустя годы композиции таких артистов, как, например, Линда или Кай Метов, многие вспоминают с теплотой. А вот как сейчас выглядят сами звезды, знают далеко не все.
Мы в ADME полюбопытствовали, как изменились певцы и певицы, под чьи треки мы отрывались 20 и 30 лет назад.
Диана (Ирина Нельсон, группа REFLEX)
Алексей Глызин
Натали
Кай Метов
Марат Чанышев (группа «Премьер-министр»)
Рома Жуков
Линда
Arsenium (группа O-Zone)
Анастасия
Павел Соколов (группа «На-На»)
Елена Терлеева
Наталия Власова
Татьяна Иванова (группа «Комбинация»)
Карина Кокс (группа «Сливки»)
Юра Титов
Виктория Талышинская (группа «Непара»)
А кого из этих артистов вы слушали в свое время?
Фото на превью East News, Светская хроника / Пятый канал
AdMe/Ностальгия/Как сейчас выглядят звезды, чьи хиты мы когда-то заслушивали до дыр, а потом распевали в караоке
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