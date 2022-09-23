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Как сейчас выглядят звезды, чьи хиты мы когда-то заслушивали до дыр, а потом распевали в караоке

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Когда-то мы многократно слушали песни этих исполнителей и с нетерпением ждали, когда их передадут по радио или покажут на музыкальном телеканале. Спустя годы композиции таких артистов, как, например, Линда или Кай Метов, многие вспоминают с теплотой. А вот как сейчас выглядят сами звезды, знают далеко не все.

Мы в ADME полюбопытствовали, как изменились певцы и певицы, под чьи треки мы отрывались 20 и 30 лет назад.

Диана (Ирина Нельсон, группа REFLEX)

Алексей Глызин

Натали

Кай Метов

Марат Чанышев (группа «Премьер-министр»)

Рома Жуков

Линда

Arsenium (группа O-Zone)

East News

Анастасия

Павел Соколов (группа «На-На»)

Елена Терлеева

Наталия Власова

© Песня года / Первый канал, Макеев Иван / Комсомольская правда / East News

Татьяна Иванова (группа «Комбинация»)

Карина Кокс (группа «Сливки»)

Юра Титов

Виктория Талышинская (группа «Непара»)

А кого из этих артистов вы слушали в свое время?

Фото на превью East News, Светская хроника / Пятый канал
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AdMe/Ностальгия/Как сейчас выглядят звезды, чьи хиты мы когда-то заслушивали до дыр, а потом распевали в караоке
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