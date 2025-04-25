Как со временем менялись актеры, за которыми наблюдали наши мамы и бабушки. Да и мы, чего уж там

Когда-то эти актеры были кумирами миллионов: их лица украшали постеры, их роли обсуждали на кухнях и в очередях. С возрастом они становились еще харизматичнее, а в их взгляде читалась особая мудрость и тепло. Истории их жизни и карьеры — как живая часть целой эпохи, к которой хочется прикоснуться снова. Давайте посмотрим, как менялись со временем любимцы экранов, которые оставил след в сердцах сразу нескольких поколений.

Вячеслав Тихонов в 24 года, 37 лет и 72 года

Игорь Костолевский в 23 года, 33 года и в 75 лет

Олег Янковский в 26 лет, 38 лет и 64 года

Александр Белявский в 28 лет, 43 года и 69 лет

Александр Абдулов 23 года, 32 года, 53 года

Борис Быстров в 22 года, 38 лет и 64 года

Дмитрий Харатьян в 27 лет, 44 года и в 63 года

Михай Волонтир в 35 лет, 46 лет и в 56 лет

Евгений Жариков в 22 года, 38 лет и в 61 год

Армен Джигарханян в 26 лет, 37 лет и 78 лет

Василий Лановой в 20 лет, 31 год и 79 лет

Сергей Жигунов в 24 года, 41 год и 60 лет

Леонид Харитонов в 28 лет, 49 лет и 56 лет

Игорь Старыгин в 24 года, 33 года и 59 лет

Леонид Филатов в 23 года, 36 лет и в 47 лет

Вахтанг Кикабидзе в 31 год, 39 лет и в 70 лет