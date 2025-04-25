Как со временем менялись актеры, за которыми наблюдали наши мамы и бабушки. Да и мы, чего уж там
Знаменитости
1 час назад
Когда-то эти актеры были кумирами миллионов: их лица украшали постеры, их роли обсуждали на кухнях и в очередях. С возрастом они становились еще харизматичнее, а в их взгляде читалась особая мудрость и тепло. Истории их жизни и карьеры — как живая часть целой эпохи, к которой хочется прикоснуться снова. Давайте посмотрим, как менялись со временем любимцы экранов, которые оставил след в сердцах сразу нескольких поколений.
Вячеслав Тихонов в 24 года, 37 лет и 72 года
Игорь Костолевский в 23 года, 33 года и в 75 лет
Олег Янковский в 26 лет, 38 лет и 64 года
Александр Белявский в 28 лет, 43 года и 69 лет
Александр Абдулов 23 года, 32 года, 53 года
Борис Быстров в 22 года, 38 лет и 64 года
Дмитрий Харатьян в 27 лет, 44 года и в 63 года
Михай Волонтир в 35 лет, 46 лет и в 56 лет
Евгений Жариков в 22 года, 38 лет и в 61 год
Армен Джигарханян в 26 лет, 37 лет и 78 лет
Василий Лановой в 20 лет, 31 год и 79 лет
Сергей Жигунов в 24 года, 41 год и 60 лет
Леонид Харитонов в 28 лет, 49 лет и 56 лет
Игорь Старыгин в 24 года, 33 года и 59 лет
Леонид Филатов в 23 года, 36 лет и в 47 лет
Вахтанг Кикабидзе в 31 год, 39 лет и в 70 лет
Михаил Козаков в 24 года, 44 года и 76 лет
Как изменились актеры, которых мы обожали в детстве! Кто-то сохранил свой шарм и харизму, а кто-то выглядит иначе, но все равно вызывает теплые воспоминания о любимых фильмах:
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