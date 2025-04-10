15 человек, которых сложно узнать на старых фото
Фотоподборки
1 час назад
Возраст — не помеха, а волшебный катализатор! Эти люди доказали, что настоящая красота, талант и харизма могут раскрываться по-разному — ярко, неожиданно и вдохновляюще. Каждый из них прошел уникальный путь, достойный восхищения. Они не боялись меняться, расти и верить в себя — и благодаря этому превратились в поистине прекрасных взрослых.
"В детстве я экспериментировала со стилем. А это мое свадебное фото."
- Ты так похожа на Блейк Лайвли! Всегда приятно оглядываться назад и смотреть, как сильно мы изменились. © GranolaH****e / Reddit
«На первом фото мне 16, на втором — 23»
- Насколько же брови и волосы на лице меняют внешность человека. Это вдохновляет! © whatitdo25 / Reddit
«17 лет и 23 года. Как далеко может завести вас забота о себе»
- Совершенно другой человек. © Tacitrelations / Reddit
«12 лет и 21 год. Я даже не стремилась измениться — само получилось»
Сперва сами-собой выросли брекеты, а потом также саи-собой отвалились.
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- Из неловкого подростка превратилась в великолепную женщину. Классика, пусть природа сделает свое дело! © Unknown author / Reddit
"5, 20 и 27 лет. Мои двадцать с небольшим лет были эволюционными!"
"18 лет и 24 года. Я начала следить за собой и нашла свой стиль"
"Изменения с 14 до 22 лет. Кстати, я не пользуюсь, косметикой"
Ну да, ни шампунем, не кремом. А уж про тушь, румяна и блеск для губ говорить не приходится…
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"14 лет и 23 года. Начес мне никогда особо не подходил"
- Ты выглядишь так, будто должен стать знаменитым. © Imaginary-Box-5684 / Reddit
"14 лет и 24 года"
«Мое преображение после того, как я начала ухаживать за собой»
- Ого, совершенно невероятные перемены! © NewSlangSoup / Reddit
"На фото мне 15 и 28 лет"
- Вот это преображение! Ты была милой, но сейчас просто потрясающая. © templeofthemadcow / Reddit
"10 лет и 32 года. Я эволюционировал, как покемон"
- Ты сейчас даже не похож на того паренька. © f***art / Reddit
"Изменения от 16 лет до 30"
- Ого! Возраст тебе к лицу! © toxicojos / Reddit
"На первом фото мне 14 лет, на втором — 34 года"
"Я в 6 лет и в 30. Мне кажется, я в детстве все равно была очень милая"
- У вас фантастическая улыбка, которая излучает позитивную энергию! © Wadevonp / Reddit
Еще парочка ярких и вдохновляющих фотосравнений:
Фото на превью Dependent-Hawk-8301 / Reddit
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