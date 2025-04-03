Посмотрите, как изменились 17 женщин, признанных когда-то самыми красивыми на планете

Конкурсы красоты собирают на сцене ярких и талантливых участниц, где они демонстрируют не только внешность, но и интеллект и харизму. Мы решили сравнить обладательниц титулов таких престижных соревнований в день их триумфа с тем, как они выглядят в наши дни.