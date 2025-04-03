Посмотрите, как изменились 17 женщин, признанных когда-то самыми красивыми на планете
Культура
1 час назад
Конкурсы красоты собирают на сцене ярких и талантливых участниц, где они демонстрируют не только внешность, но и интеллект и харизму. Мы решили сравнить обладательниц титулов таких престижных соревнований в день их триумфа с тем, как они выглядят в наши дни.
Мариасела Альварес, Мисс Мира 1989
Ангела Виссер, Мисс Вселенная 1989
На первом фото Ангеле всего 23 года. Именно в этом возрасте она выиграла конкурс "Мисс Вселенная". На втором фото она же 33 года спустя.
Астрид Каролина Эррера, Мисс Мира 1984
Химена Наваррете, Мисс Вселенная 2010
Диана Хейден, Мисс Мира 1997
Азра Акын, Мисс Мира 2002
EAST NEWS
Алисия Мачадо, Мисс Вселенная 1996
Лара Датта, Мисс Вселенная 2000
Маргарет Гардинер, Мисс Вселенная 1978
Маргарет стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в 18 лет! На втором фото она же 47 лет спустя.
Розанна Дэвисон, Мисс Мира 2003
Рие Мори, Мисс Вселенная 2007
Мария Хулия Мантилья, Мисс Мира 2004
Татьяна Кухаржова, Мисс Мира 2006
Сушмита Сен, Мисс Вселенная 1994
Наталья Глебова, Мисс Вселенная 2005
Тереза Файксова, Мисс Земля 2012
George Calvelo/News Pictures/EAST NEWS
Мона Грудт, Мисс Вселенная 1990
Кстати, конкурсы красоты бывают не только женские. В следующей подборке мы собрали харизматичных участников мужских соревнований — заглядывайте:
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