Посмотрите, как изменились 17 женщин, признанных когда-то самыми красивыми на планете

Культура
1 час назад

Конкурсы красоты собирают на сцене ярких и талантливых участниц, где они демонстрируют не только внешность, но и интеллект и харизму. Мы решили сравнить обладательниц титулов таких престижных соревнований в день их триумфа с тем, как они выглядят в наши дни.

Мариасела Альварес, Мисс Мира 1989

Ангела Виссер, Мисс Вселенная 1989

На первом фото Ангеле всего 23 года. Именно в этом возрасте она выиграла конкурс "Мисс Вселенная". На втором фото она же 33 года спустя.

Астрид Каролина Эррера, Мисс Мира 1984

Химена Наваррете, Мисс Вселенная 2010

Диана Хейден, Мисс Мира 1997

Азра Акын, Мисс Мира 2002

EAST NEWS

Алисия Мачадо, Мисс Вселенная 1996

Лара Датта, Мисс Вселенная 2000

Маргарет Гардинер, Мисс Вселенная 1978

Маргарет стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в 18 лет! На втором фото она же 47 лет спустя.

Розанна Дэвисон, Мисс Мира 2003

Рие Мори, Мисс Вселенная 2007

Мария Хулия Мантилья, Мисс Мира 2004

ASSOCIATED PRESS/East News

Татьяна Кухаржова, Мисс Мира 2006

Сушмита Сен, Мисс Вселенная 1994

Наталья Глебова, Мисс Вселенная 2005

Тереза Файксова, Мисс Земля 2012

George Calvelo/News Pictures/EAST NEWS

Мона Грудт, Мисс Вселенная 1990

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