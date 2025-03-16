Посмотрите, какие горячие парни поборолись за титул «Мистер Вселенная»
Конкурс «Мистер Вселенная 2024» завершился, и титул самого красивого мужчины планеты нашел своего обладателя. Участники этого года впечатлили не только физической формой, но и харизмой, уверенностью и упорством. Мы решили поближе рассмотреть конкурсантов, которые боролись за звание главного красавца планеты.
Луис Паволка (Польша)
Рассказывая о том, как он попал в «Mister Universe», Луис признается, что это была чистая удача. Он даже не подавал заявку на конкурс. Просто однажды получил сообщение от президента «Mister Universe». Оказалось, что действующий мистер Польша не смог участвовать из-за подписанного контракта, и каким-то образом Фортуна направила организаторов к нему.
Рихард Хайнце (Германия)
Терри Ваутерс (Франция)
В качестве актера Терри снялся в популярном французском сериале «Каин. Исключение из правил», сыграв эпизодическую роль. Однако его основной деятельностью остается моделинг — он успешно сотрудничает с известными дизайнерами и участвует в показах по всему миру.
Томи Нарбондо (Уругвай)
Помимо модельной деятельности Томи также активно занимается музыкой. До 2015 года он состоял в уругвайской поп группе «Rombai», являясь их ударником. После ухода из группы занимается сольной карьерой, иногда выступая вместе с аргентинской группой «Dame 5».
Джакомо Галлани (Объединенные Арабские Эмираты)
Антонио Медуньо (Италия)
Адам Эмерик (Хорватия)
Адаму всего 21 год, но он уже успешно совмещает карьеру модели с увлечением спортом. До того как стать моделью, он на любительском уровне занимался футболом, легкой атлетикой, мотокроссом и пляжным волейболом. Хотя Адам с семьей живут в США, он решил представить Хорватию на конкурсе, так как его прадедушка был хорватом, переехавшим и обосновавшимся в США. На конкурсе Адам занял 7-е место, разделив его с представителем Италии.
Маркки Строем (Филиппины) — 5 место
Маркки является талантливым филиппино-норвежским певцом, композитором, ведущим, режиссером, продюсером и моделью. Он также получил признание благодаря своим ролям в театре и кино. На своей родине он даже становился финалистом шоу талантов «Pilipinas Got Talent». Маркки также активно развивает музыкальную карьеру, снимая клипы для известных филиппинских исполнителей и выпуская собственные музыкальные альбомы.
Хавьер Родригес (Доминиканская Республика) — 4 место
Несмотря на 4-е место по общему голосованию, Родригес был удостоен специальной награды «Universe Choice» за наибольшее количество голосов именно от поклонников. Во время конкурса он исполнил на пианино классическую доминиканскую песню «Por Amor» Рафаэля Солано. Родригес вышел на сцену в традиционном доминиканском костюме, чтобы продемонстрировать свою культуру. Но даже с таким нарядом Родригес остался лишь с «деревом» — символическим 4-м местом, остановившись в шаге от первой тройки.
Юсуф Хендратно (Индонезия) — 3 место
Юсуф рассказывает, что его путь к участию в конкурсе был тернистым и полным испытаний. В 18 лет он был вынужден оставить колледж и начать работать, чтобы поддержать свою семью. Однако, несмотря на все трудности, он не перестает стремиться к саморазвитию, как в физическом, так и в эмоциональном плане. В результате упорство и настойчивость Юсуфа доказали, что он хорош во всем, за что берется. Это помогло ему завоевать 3-е место.
Кормак Мерфи (Соединенные Штаты Америки) — 2 место
Хотя Кормак является уроженцем Ирландии, он был коронован как «Мистер США» в сентябре 2024 года, получив право бороться за титул на конкурсе Мистер Вселенная. Он привлек внимание судей своим опытом в модельном бизнесе, а также вдохновил многих. Помимо модельной деятельности он принимал участие в реалити шоу «Miss/Match (2022)» и «Love Island USA (2019)». Его жизненная история не осталась незамеченной, ведь в итоге он завоевал серебро, заняв 2-е место и подтвердив, что он еще лучше почти всех остальных конкурсантов.
Патрик Каллахан (Ирландия)
У победителя конкурса все было в точности наоборот: он родился в США, но выступил под флагом Ирландии, одержав победу в конкурсе «Мистер Вселенная». Во время своих выступлений он активно пропагандировал не только важность физического, но и психического здоровья мужчин. Помимо своей карьеры в модельном бизнесе, Патрик также учится на степень в области финансов и занимается футболом. Харизма и стремление к самосовершенствованию сделали Патрика идеалом как для жюри, так и для зрителей, позволив ему занять 1-е место и взять золото на конкурсе «Мистер Вселенная 2024».
Зрители и судьи конкурса сделали свой выбор. А кому из участников вы отдали бы титул «Мистер Вселенная — 2024»?
Вот еще несколько подборок с мужчинами, чья красота покорила многих: