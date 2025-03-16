Посмотрите, какие горячие парни поборолись за титул «Мистер Вселенная»

Юсуф рассказывает, что его путь к участию в конкурсе был тернистым и полным испытаний. В 18 лет он был вынужден оставить колледж и начать работать, чтобы поддержать свою семью. Однако, несмотря на все трудности, он не перестает стремиться к саморазвитию, как в физическом, так и в эмоциональном плане. В результате упорство и настойчивость Юсуфа доказали, что он хорош во всем, за что берется. Это помогло ему завоевать 3-е место.