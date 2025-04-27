16 объявлений, которые вызывают смех, ступор и желание их перечитать

Писать запоминающиеся объявления — целое искусство. Ведь нужно максимально доходчиво донести свою мысль буквально в нескольких словах. Но героям нашей статьи повезло: они случайно нарвались на такие шедевры, что долго еще потом ходили и улыбались.
«На выставке экзотических животных»
- Захожу в подъезд, иду к лифту, а там объявление: "Жительница квартиры 27, имей совесть! Хватит скакать по квартире на каблуках днем и ночью! Сил уже никаких нет! Скоро примем меры" А снизу кто-то ручкой приписал: "Во-первых, я мужчина. А во-вторых, я на костылях!"
«В лифте в ТЦ на окраине»
Надеемся, хозяин попугая нашелся
- Сегодня утром, гуляя с псом, увидел объявление на магазине нашего дачного поселка: «Найден попугай. Приметы: больно кусается. Тел. ХХХХХХХ, Лена». © K.Bajun / Pikabu
«Мы, конечно, не кабачки, но тоже достойны вашего внимания»
Когда подарок действительно классный
- Во второй раз выходила замуж и искала недорогое платье. И тут наткнулась на объявление: «Продам платье невесты, надето один раз, состояние отличное. В подарок свекровь!» Я аж чаем поперхнулась от смеха, но решила позвонить. Оказалось, что «в подарок свекровь» означало, что свекровь женщины-продавца — профессиональная швея — бесплатно подгонит платье по фигуре. В итоге мне не только укоротили платье, но и подвязку подарили. А на такой маркетинговый ход свекровь с невесткой решили пойти, когда отчаялись платье продать. © OkoHora / Pikabu
«И лошади бывают нерасторопные»
- У подъезда появилось объявление: «Сдам квартиру бесплатно. Но будет одно условие». И указан номер квартиры. А у меня как раз срок аренды кончался, и мне до зарезу нужно было новое жилье. Подумала, что наверняка развод какой-то, но решила сходить. Звоню, мгновенно распахивается дверь, а там на пороге милая такая бабулечка стоит. Я ей сказала, что по поводу объявления пришла, она очень внимательно на меня посмотрела и разрешила зайти. В общем, оказалось, по состоянию здоровья она вынуждена была переехать к дочери. Но у той аллергия, а у бабушки был любимый кот Василий. Так что квартира действительно сдавалась бесплатно, а условием было ухаживать за усатым и присылать отчеты. А я обожаю животных, мне в жизни так не везло, как тогда.
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