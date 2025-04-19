12 счастливчиков, которым вовремя улыбнулась фортуна

"Смешались в кучу кони, люди..." - экзамен, сон преподавателя, незнание студентки, "селедка под шубой" и заливное, что неудивительно для палаты номер 6, а я всё ещё удивляюсь такому нескладному изложению истории.
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«Фортуна на вашей стороне» — как хочется почаще с этим сталкиваться в жизни. Например, найти на дороге деньги, обнаружить дома дорогостоящую вещь или получить работу благодаря забавной случайности. С нашими героями произошли именно такие ситуации.
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"Смешались в кучу кони, люди..." - экзамен, сон преподавателя, незнание студентки, "селедка под шубой" и заливное, что неудивительно для палаты номер 6, а я всё ещё удивляюсь такому нескладному изложению истории.
Да, удача часто играет в жизни чуть ли не решающую роль. Но иногда изменить ход событий в лучшую сторону может простая человеческая доброта.