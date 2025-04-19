12 счастливчиков, которым вовремя улыбнулась фортуна

«Фортуна на вашей стороне» — как хочется почаще с этим сталкиваться в жизни. Например, найти на дороге деньги, обнаружить дома дорогостоящую вещь или получить работу благодаря забавной случайности. С нашими героями произошли именно такие ситуации.