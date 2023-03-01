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12 звездных отпрысков, которые незаметно для нас успели вырасти и расцвести

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Если один из твоих родителей знаменит, то ты сам ненароком оказываешься под прицелом фотокамер, а весь мир следит за тем, как ты из ребенка превращаешься во взрослого. Нам нравится наблюдать за детьми известных актеров или певцов, потому что они эдакие мини-версии своих пап и мам. Так что неудивительно, что со временем нам становится интересно, какую профессию они выберут в жизни и смогут ли стать успешнее своих родителей.

Купер — сын Филипа Сеймура Хоффмана

© James Devaney / WireImage / Getty Images, Invision / Invision / East News

Маргарет — дочь Энди Макдауэлл

Ава Элизабет — дочь Риз Уизерспун

Джек — сын Денниса Куэйда

ASSOCIATED PRESS/East News

Индио — сын Роберта Дауни — младшего

JEAN CUMMINGS / East News, Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News

Сури — дочь Кэти Холмс

EAST NEWS, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Карсен — дочь Рэя Лиотты

ASSOCIATED PRESS / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Эллери и Джая — дети Лоры Дерн

Invision / Invision / East News

Мингус — сын Нормана Ридуса

CATUFFE / SIPA / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Элла — дочь Бена Стиллера

Richard Shotwell / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

Элла — дочь Марка Уолберга

Michael Germana / Everett Collection / EAST NEWS

Брэндон — сын Памелы Андерсон

© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Torres Rudy / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
Фото на превью CATUFFE / SIPA / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
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AdMe/Семья/12 звездных отпрысков, которые незаметно для нас успели вырасти и расцвести
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