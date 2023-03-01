12 звездных отпрысков, которые незаметно для нас успели вырасти и расцвести
Если один из твоих родителей знаменит, то ты сам ненароком оказываешься под прицелом фотокамер, а весь мир следит за тем, как ты из ребенка превращаешься во взрослого. Нам нравится наблюдать за детьми известных актеров или певцов, потому что они эдакие мини-версии своих пап и мам. Так что неудивительно, что со временем нам становится интересно, какую профессию они выберут в жизни и смогут ли стать успешнее своих родителей.
Купер — сын Филипа Сеймура Хоффмана
Маргарет — дочь Энди Макдауэлл
Ава Элизабет — дочь Риз Уизерспун
Джек — сын Денниса Куэйда
Индио — сын Роберта Дауни — младшего
Сури — дочь Кэти Холмс
Карсен — дочь Рэя Лиотты
Эллери и Джая — дети Лоры Дерн
Мингус — сын Нормана Ридуса
Элла — дочь Бена Стиллера
Элла — дочь Марка Уолберга
Брэндон — сын Памелы Андерсон
© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Torres Rudy / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
Фото на превью CATUFFE / SIPA / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
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