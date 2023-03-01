12 звездных отпрысков, которые незаметно для нас успели вырасти и расцвести

Если один из твоих родителей знаменит, то ты сам ненароком оказываешься под прицелом фотокамер, а весь мир следит за тем, как ты из ребенка превращаешься во взрослого. Нам нравится наблюдать за детьми известных актеров или певцов, потому что они эдакие мини-версии своих пап и мам. Так что неудивительно, что со временем нам становится интересно, какую профессию они выберут в жизни и смогут ли стать успешнее своих родителей.