15+ тещ и свекровей с перчинкой, которые умеют все хорошенько приправить
Тещи и свекрови — совершенно особенные персонажи, у них всегда и на все есть свое мнение, которое они норовят высказать по поводу и без. А еще, движимые логикой, понятной только им одним, порой делают очень странные заявления и совершают абсолютно необъяснимые поступки. А зять с невесткой потом сидят ошарашенные и глазами хлопают. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые точно знают, что теща и свекровь могут такое отчебучить — хоть стой, хоть падай.
- У меня теща тот еще персонаж. Они с тестем на Камчатке живут, на этот Новый год прилетели к нам. Жена спрашивала: «Мама икры предлагает привезти, надо нам или нет?» Отказываться не стал. Так вот, привезла она несколько килограммов икры и распродала по знакомым, кто заказывал, ну и нам с женой продала 1 килограмм. Да, да, хочется надеяться, что хоть скидку сделала. © Naiprin / Pikabu
- Свекровушка пришла с тортиком, села и проникновенно начала: «Анечка, ну ты же знаешь, что у нашего младшего сыночка сейчас сложные времена. Разбил машину, а ему нужно и детей в школу отвезти, и самому на работу добраться. Ты приготовь вкусный ужин, массаж Диме сделай, а когда он будет в хорошем настроении — уговори помочь его брату». Тут заходит муж, спрашивает, про что разговариваем. Я: «Твоя мама просит, чтобы я усыпила твою бдительность и потом хитростью выманила согласие на помощь брату. Как ты на это смотришь?» Муж: «Мама, я еще раз повторяю, я не буду возить на своей машине брата и его детей по их делам — и до школы, и до работы прекрасно ходит общественный транспорт. Отдавать свою машину тоже не буду. И твои „хитрости“ меня задолбали». Свекровь обиделась, фыркнула и ушла, забрав торт. © Палата № 6 / VK
- Я сидела перед работой за кухонным столом, и моя свекровь решила дать мне наставления. Она сказала: «Лиза, я должна попросить тебя об одном: если ты будешь изменять моему сыну, пожалуйста, не говори ему об этом. Просто так это не делается». © Lisa Frangipani / Quora
- «Надеюсь, ты беременна, иначе непонятно, как ты это ешь», — выдала свекровь, видя, как я доедаю банку кислых соленых огурцов. © Naonolvi / Twitter
- Нам свекровь по дешевке пыталась продать шкаф, который мы ей купили на подаренные на свадьбу деньги. © yulia0250 / Pikabu
- А ваши свекрови вам дарили на каждый праздник казенные трусы? А моя мне дарила на протяжении нескольких лет. У нее их были залежи, работала много лет в каком-то специфическом учреждении. Трусы были со штампом и на 4 размера больше моего. © pupsik / ADME
- Бывшая свекровь выдала: «Ну ты же алименты получаешь? Так ты с них откладывай — потом квартиру купишь». Откладывай с алиментов. Але, тетя, вы живете в удивительной вселенной. © avverushka / Twitter
- Свекровь попросила меня «зайти и забрать ее пылесос» из дома моей невестки и занести его к ней домой. Но самое интересное заключалось в том, что дом моей невестки был в 160 километрах от меня, а свекрови — в 800 километрах. Я думала, что она шутит, но нет, она реально думала, что в этом ничего такого — мотнуться на такое расстояние и привезти ей пылесос. Я отказалась, и она не разговаривала со мной больше 2 месяцев. Ну что ж. © Mickie McCord / Quora
- Мне теща подарила на Новый год щетку для чистки машины от снега. Мою же собственную, сломанную, которая лежала у меня на балконе. © ZamyT / Pikabu
- У меня со свекровью разгорелся скандал всего-то из-за кваса! Я позвала друзей к нам посидеть, пожарить шашлыки, специально зашла в магазин вечером и купила квас. Очень хорош он в такую жару, как по мне. Так нет! Она заладила, что лучше бы я взяла и компот или кисель сварила. Спорили долго, пока муж не пришел с еще 2 бутылками кваса. Тут стало всем понятно, в какой он команде. © Палата № 6 / VK
- Когда первый раз пришлось остаться ночевать у родителей мужа, свекровь нам дала одно одеяло на двоих, а на просьбу дать второе сказала: «Как?! Вы что, под разными одеялами спите? Это неправильно, надо спать под одним!» Притом что она со своим мужем вообще спит в разных комнатах. © valhalla072 / Twitter
- На Рождество свекровь подарила всем своим невесткам по браслету с бриллиантом. Я не ношу украшения, но, встречаясь с ней, старалась его надевать. А через несколько лет она предложила выкупить его обратно. Я удивилась: «Почему?» Она ответила, что другая невестка потеряла его и очень расстроилась. Свекровь думала, что я не сильно дорожу им, поэтому она хотела заплатить за него, чтобы отдать браслет той девушке. Я просто обалдела. В конце концов смогла из себя выдавить: «Я ценю ваше предложение, но мне хотелось сохранить браслет». © Anne Riley / Quora
- Звонит мужу мать, с которой мы, мягко говоря, в никаких отношениях: «Я тут подумала, Оксана, наверное, не особо хочет меня видеть. Я же ей не нравлюсь, да?» Муж: «Она относится к тебе так же, как ты к ней». Свекровь после долгой паузы выдает: «Так это что получается, мы с ней ненавидим друг друга?!» © oxe4ka / Pikabu
- Когда мы вернулись из нашего медового месяца, она заявилась к нам через полчаса и начала рассказывать мне, что мы должны делать и как мы должны, по ее мнению, жить. Я не стала ее перебивать, и она проговорила около 30 минут. Когда она наконец остановилась, я предложила ей просто уйти и не возвращаться, пока она не будет готова вести себя как гостья, а не как королева. © Geo Ashe / Quora
- Моя свекровь выдала мне, что у нее такая миссия — убедить нас родить двоих как минимум. Ее первой внучке уже год. Сколько раз она к нам приехала помочь? 0 раз. Зато миссия. © svekazzz / Twitter
- Бывшая свекровь сказала моему бывшему мужу, что я слишком толстая после родов, и подарила мне пузырек с таблетками для похудения. А потом еще заявила, что она узнавала и он должен жениться на женщине, которая родилась в год Быка. Не поверите, но муж изменил мне после этого. На что свекровь сказала, что если я люблю его, то должна просто терпеть это. © M T / Quora
А что такого запоминающегося отмачивали ваши тещи или свекрови?
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