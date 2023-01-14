15+ тещ и свекровей с перчинкой, которые умеют все хорошенько приправить

Тещи и свекрови — совершенно особенные персонажи, у них всегда и на все есть свое мнение, которое они норовят высказать по поводу и без. А еще, движимые логикой, понятной только им одним, порой делают очень странные заявления и совершают абсолютно необъяснимые поступки. А зять с невесткой потом сидят ошарашенные и глазами хлопают. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые точно знают, что теща и свекровь могут такое отчебучить — хоть стой, хоть падай.