15 звезд, которые тянули до последнего, а потом взяли и обзавелись детьми

По статистике, меньше 1 % мужчин становятся отцами после 50 лет. Между тем позднее рождение детей имеет свои плюсы. Зрелый возраст ассоциируется с финансовой и эмоциональной стабильностью и определенными жизненными достижениями.

ADME обратил внимание на знаменитостей, которые впервые обзавелись потомством уже в зрелом возрасте. Среди них нашлись и те, кто познал радости отцовства на 5-м, 6-м и даже 7-м десятке лет.

Джефф Голдблюм впервые стал отцом в 62 года. А через пару лет супруга актера родила еще одного мальчика

Ричард Гир обзавелся наследником в 50 лет, а в браке с Александрой Сильвой стал папой еще 2 раза: в возрасте 69 и 70 лет

Джеймс Эрл Джонс, который подарил миру голоса Дарта Вейдера и Муфасы, с отцовством затянул до 51 года

Хью Грант обзавелся детьми на 6-м десятке. 1-й ребенок у актера появился в 51 год, а годом позже знаменитый артист снова стал папой

Впервые Крис Нот стал отцом в 53 года, а через 12 лет законная супруга подарила ему 2-го сына

Джордж Клуни долгие годы был главным холостяком Голливуда и о детях даже не помышлял. Однако в 56 лет обладатель «Оскара» все-таки стал отцом двойняшек

Уоррен Битти жил без потомства до 54 лет, а потом вошел во вкус и не хотел останавливаться. В браке с актрисой Аннетт Бенинг он воспитывает четверых детей

Сын Дэвида Леттермана появился на свет, когда ведущему было 56 лет

Джон Стэймос признается, что очень ждал появления ребенка. На момент рождения сына актеру было 54 года

Бессменный ведущий шоу The X Factor Саймон Коуэлл стал отцом на 6-м десятке. Сын Эрик появился на свет, когда Саймону было 54 года

Рокер Брайан Адамс не торопился заводить семью из-за сложных отношений с отцом, но в 51 год сдался. Сейчас музыкант воспитывает двух дочерей

Аль Пачино — папа троих детей. Оскароносный актер стал отцом в 49 лет

Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году, но родителями стали только в 2017-м, когда певцу было 42 года. Сейчас у пары трое детей

Басист U2 Адам Клейтон впервые познал радости отцовства в 50 лет

Гай Пирс стал отцом на пороге 50-летия. Звезда «Игры престолов» Карис ван Хаутен родила ему сына, когда актеру было 49 лет