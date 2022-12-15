16 ярких историй знакомств, за которыми последовало «И жили они долго и счастливо»
В детстве мы смотрели мультфильмы о встрече прекрасных девушек с принцами, однако, если подумать, их знакомства не всегда были увлекательными. В реальной жизни вариантов того, как люди впервые встречают друг друга, намного больше. Вот, например, какие истории о первых знакомствах рассказывают пользователи сети.
- Эту историю мне рассказала бабушка. Молодой деревенский парень решил жениться. Его матушка поспрашивала у своих подружек и нашла невесту в соседнем селе. Приезжает парень за невестой на лошади, а у девицы приданого оказалось больше, чем умещалось в санях. Жених предложил от части вещей отказаться. Девушку это разозлило, и она сказала, мол, если хочешь невесту небогатую, то поезжай в конец улицы, там живет небогатая девушка, вот у нее вещей мало. Сказано — сделано. Поехал парень в конец улицы к этой девушке, и там состоялся примерно такой диалог. «Замуж пойдешь?» — «За кого?» — «За меня». — «Пойду». Прожили они вместе больше 50 лет. © Hyno4eMy / Pikabu
- Ехала в маршрутке. Лето, жара, окна открыты, я сижу у одного из них. Остановились на светофоре. Рядом тормозит машина, за рулем симпатичный мужчина. Он посмотрел на светофор (оставалось 25 секунд), потом подмигнул мне, резко высунул руку, в которой была ручка, и крикнул: «Быстро дай мне свою руку! Время поджимает, а я хочу не упустить момент!» Я на автомате дала: решила рискнуть, в общем. Он быстро написал свой номер телефона и прокричал: «Позвони, красотка!» Тем же вечером позвонила ради прикола, но прикол затянулся на 7 лет брака и 2 прекрасных деток. © Палата № 6 / VK
- Я с будущим мужем познакомилась на работе. Как-то сидим с напарницами перед началом смены, кофе пьем, он рядом бродит. А мне девчонки еще до этого говорили: «Смотри, Максик-то к тебе неровно дышит». Ну я к нему поворачиваюсь и говорю: «Максим, а ты на мне женишься?» Обычно навязчивые кавалеры после подобного предложения пропадали моментально. Максим тоже растерялся и ушел. Мы с девчонками поржали. Но через полчаса он вернулся и сказал: «Для начала дай свой номер телефона». Поженились мы, правда, только через 3,5 года. Итог: 14 лет вместе, сын, кот, ипотека. © dolltroll / Pikabu
- До сих пор смеюсь над тем, как родители познакомились в новогоднюю ночь, а когда встретились на следующий день, папа забыл, как маму зовут, и не придумал ничего лучше, чем спросить: «А как твое имя будет звучать на английском?» Мама посмотрела на него как на ненормального, но ответила: «Точно так же — Лена». © kirsanovaleria / Twitter
- Папа просто однажды разместил объявление в газете о том, что ищет жену, и моя мама откликнулась. И вот они женаты уже 29 лет. © cathcathaway / Twitter
- Родители работали в одной компании, но в разных офисах и общались только по телефону. Мама в стрессе звонила папе каждый раз, когда нужно было что-то починить. И когда они увиделись лично, папа сказал: «Боже, вот ты какая! Я думал, ты старая ведьма». © potetnese / Twitter
- Как-то у родителей моей мамы в гараже произошел пожар. А адвокатом по страховке оказался мой будущий папа. Только представьте, он ждал целых 2 года, когда же дело закроют, чтобы пригласить маму на свидание. © alexa_ruthless / Twitter
- Время действия — вечер накануне Рождества. Едем с приятелем по поселку городского типа. Он за рулем. Все завалено снегом. Вдруг из-за ворот вылетает валенок и грохается на капот. Приятель по тормозам. Пошли интересоваться, кто обувью кидается. Оказалось, барышни местные, молодые и красивые, на суженого гадали. В результате «метательница» вышла замуж за приятеля. Около 30 лет вместе, двое детей. © Turkman / Pikabu
- Мои бабушка и дедушка никогда не встречались до дня своей свадьбы. И прожили в итоге вместе 64 года. Однажды я спросил дедушку о его первом впечатлении в тот день, когда он увидел бабушку, и дед ответил, что она оказалась даже красивее, чем на фотографиях. Когда я задал тот же вопрос своей бабушке, та ответила: «Он был очень маленького роста». © Stephen W / Quora
- Мама каждый день гуляла с собакой в парке. Однажды ее увидел мой папа и захотел познакомиться. Но ему нужен был предлог, чтобы начать разговор. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем одолжить у своего друга собаку. © Cocobean4 / Reddit
- Моего папу просто кинули: девушка не пришла на свидание, и папа сидел в одиночестве в кафе. А моя мама (надо сказать, суперобщительная) увидела его и подсела поболтать. Они оба оказались в нужном месте в нужное время. Кстати, когда папа пытался сделать ей предложение, он очень нервничал. Папа начинал свой вопрос, но никак не мог произнести главное. Например, говорил: «Привет, мне интересно... что ты хочешь на десерт». В конце концов моей маме это надоело и она просто сказала: «Я знаю, о чем ты собираешься спросить. И мой ответ „да“». © Emily Faust / Quora
- Мои 18-летний дедушка и 16-летняя бабушка познакомились, когда играли в бейсбол. В том же году они решили пожениться. Но их родители считали, что они слишком молоды. Влюбленные просто сбежали на лошади с телегой и отправились к мировому судье, чтобы их там поженили. Однако, как выяснилось, стать мужем и женой они не могут: нужно либо ждать, пока моей бабушке исполнится 18, либо получить разрешение от родителей. Они вернулись домой, а там их ждал сюрприз: моя прабабушка согласилась на их брак. В итоге родители прожили вместе 75 лет. © Jo P. Lindsey / Quora
- Отец увидел маму в магазине и ходил за ней по пятам. Когда она вышла и направилась домой, он пошел за ней с букетом цветов. Я до сих пор не понимаю, как папа произвел впечатление на маму, ведь при знакомстве он сказал: «Что такая красивая девушка, как ты, делала в отделе макияжа?» © geordie42 / Reddit
- Мой папа был бездомным и спал где попало. Подрабатывал в разных местах. И однажды на подработке познакомился с моим дядей, братом мамы. Тот пригласил папу на вечеринку, где родители и познакомились. Это была любовь с первого взгляда. Родители поженились через 10 месяцев, и сейчас их браку уже почти 40 лет. И нет, мой папа больше не бездомный. © Everilda / Reddit
- Когда родителям было по лет 5, бабушка случайно переехала игрушечный грузовик моего отца. Бабушка купила новую игрушку, а мама передала ее папе. Вот так они и подружились. Перенесемся на несколько лет вперед. В 5-м классе папа вручил маме записку, в которой говорилось: «Приходи на мой баскетбольный матч после школы. Если не придешь, перестанешь мне нравиться». Она пришла. С тех самых пор родители вместе. © theNYEHHH / Reddit
- Однажды 2 ботаника, тощий парень из деревни и застенчивая рыжеволосая девушка, оказались за одной партой в колледже. Каждый из них был слишком стеснителен, чтобы заговорить. В итоге их познакомил общий друг. Между ними сразу завязалась дружба. Вместе изучали физику, микробиологию и органическую химию. Они никогда не были на свидании, но однажды, когда гуляли у озера, деревенский парень попросил рыжую девушку выйти за него замуж. Она хихикнула. Парень заявил, что говорит вполне серьезно. Девушка сказала ему, что подумает. 38 дней спустя она посмотрела ему в глаза и сказала: «Я все хорошо обдумала и решила выйти за тебя замуж. Надеюсь, это не повредит нашей дружбе». © gaginger09 / Reddit
Какие столь же очаровательные истории знакомства знаете вы?
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