16 ярких историй знакомств, за которыми последовало «И жили они долго и счастливо»

В детстве мы смотрели мультфильмы о встрече прекрасных девушек с принцами, однако, если подумать, их знакомства не всегда были увлекательными. В реальной жизни вариантов того, как люди впервые встречают друг друга, намного больше. Вот, например, какие истории о первых знакомствах рассказывают пользователи сети.