16 звездных мам, на которых беременность действует как молодильные яблочки
Беременность — время больших изменений. Меняется фигура, могут появиться странные предпочтения в еде, а еще глаза начинают сиять ярче. Некоторые женщины в ожидании ребенка вообще становятся только краше.
Нам в ADME захотелось сравнить, как выглядели звездные мамы во время разных беременностей. У кого-то их было 2, а у кого-то 3 или даже 4.
Блейк Лайвли
Хилари Дафф
Кира Найтли
Риз Уизерспун
1999 год.
2003 год.
2012 год.
Миранда Керр
Дженнифер Гарнер
Пенелопа Крус
2010 год.
2013 год.
Бейонсе
Кейт Бланшетт
2001 год.
Джессика Альба
Галь Гадот
Виктория Бекхэм
1999 год.
2002 год.
2004 год.
2011 год.
Зои Салдана
Морена Баккарин
Энн Хэтэуэй
Клаудия Шиффер
2002 год.
2004 год.
2010 год.
А вы знаете женщин, которые расцвели во время беременности?
Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Поделиться этой статьёй