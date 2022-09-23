16 звездных мам, на которых беременность действует как молодильные яблочки

Беременность — время больших изменений. Меняется фигура, могут появиться странные предпочтения в еде, а еще глаза начинают сиять ярче. Некоторые женщины в ожидании ребенка вообще становятся только краше.

Нам в ADME захотелось сравнить, как выглядели звездные мамы во время разных беременностей. У кого-то их было 2, а у кого-то 3 или даже 4.

Блейк Лайвли

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Хилари Дафф

Juan Sharma / Bruja, PacificCoastNews.com / East News , Christopher Smith / Invision / AP / East News , Steve Sands / Bauer Griffin / East News

Кира Найтли

AFP / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Риз Уизерспун

East News

1999 год.

2003 год.

East News

2012 год.

Миранда Керр

Ray Tamarra / Everett Collection / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , Steffens / DDP Images / East News

Дженнифер Гарнер

ASSOCIATED PRESS / East News , facetoface / REPORTER / East News , Gregorio Binuya / Everett Collection / East News

Пенелопа Крус

2010 год.

2013 год.

Бейонсе

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , AFP / East News

Кейт Бланшетт

2001 год.

East News , EVERETT COLLECTION / East News

Джессика Альба

EVERETT COLLECTION / East News , BEHAR ANTHONY / SIPA / East News , AFP / East News

Галь Гадот

AP / East News , AFP / East News , USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Виктория Бекхэм

1999 год.

2002 год.

2004 год.

2011 год.

Зои Салдана

John Shearer / Invision / AP / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Морена Баккарин

James Atoa / Everett Collection / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Энн Хэтэуэй

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

Клаудия Шиффер

2002 год.

2004 год.

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News

2010 год.

А вы знаете женщин, которые расцвели во время беременности?