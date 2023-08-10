Хелен Хант отказалась от успеха и карьеры, чтобы просто быть мамой

Было время, когда Хелен Хант буквально не сходила с экранов. Она снялась в сотне фильмов и сериалов, самые популярные из которых «Без ума от тебя», «Чего хотят женщины», «Лучше не бывает» и другие кассовые картины. Но в середине нулевых актриса неожиданно поставила карьеру, находившуюся на самом пике, на паузу.

В начале этого лета Хелен Хант отметила свой юбилей, ей исполнилось 60. В 1998 году она получила премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус», став второй после Лайзы Минелли актрисой в мире, которой удалось собрать сразу три награды.

Лет 20 — 30 назад Хант была буквально везде. Но в какой-то момент Хелен пропала с экранов и обложек журналов и практически перестала сниматься.

Она всегда стремилась избегать яркой публичности и всех ее побочных аспектов. Однако основная причина заключалась в ее решении сыграть главную роль в жизни — роль матери.

В 2004 году она родила дочь от своего партнера — сценариста, продюсера и режиссера Мэттью Карнахана. Они начали встречаться после ее развода с актером Хэнком Азария.

У Карнахана уже был сын от предыдущих отношений, и Хелен с радостью участвовала в его воспитании. Тем не менее, она всегда мечтала о своем собственном ребенке.