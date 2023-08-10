Хелен Хант отказалась от успеха и карьеры, чтобы просто быть мамой
Было время, когда Хелен Хант буквально не сходила с экранов. Она снялась в сотне фильмов и сериалов, самые популярные из которых «Без ума от тебя», «Чего хотят женщины», «Лучше не бывает» и другие кассовые картины. Но в середине нулевых актриса неожиданно поставила карьеру, находившуюся на самом пике, на паузу.
В начале этого лета Хелен Хант отметила свой юбилей, ей исполнилось 60. В 1998 году она получила премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус», став второй после Лайзы Минелли актрисой в мире, которой удалось собрать сразу три награды.
Лет 20 — 30 назад Хант была буквально везде. Но в какой-то момент Хелен пропала с экранов и обложек журналов и практически перестала сниматься.
Она всегда стремилась избегать яркой публичности и всех ее побочных аспектов. Однако основная причина заключалась в ее решении сыграть главную роль в жизни — роль матери.
В 2004 году она родила дочь от своего партнера — сценариста, продюсера и режиссера Мэттью Карнахана. Они начали встречаться после ее развода с актером Хэнком Азария.
У Карнахана уже был сын от предыдущих отношений, и Хелен с радостью участвовала в его воспитании. Тем не менее, она всегда мечтала о своем собственном ребенке.
Макена Лей — так назвали рыжеволосую малышку, которая родилась у актрисы в 41 год. В редких интервью Хант признавалась, что появление дочери заставило ее отодвинуть карьеру на второй план: «Я влюбилась, у меня родилась дочь. Было трудно найти что-то, что было бы столь же интересно, как наблюдать за ее взрослением».
Жизнь Хелен коренным образом изменилась, и она была счастлива от этого. Актриса вязала кукол для дочки прямо во время интервью и недоумевала: «Зачем уходить и притворяться чьей-то матерью или женой, когда у меня наконец-то появился шанс испытать это в реальной жизни?».
Звездные родители не смогли сохранить семью. Спустя 16 лет совместной жизни Хант и Карнахан расстались.
Свои 60 Хелен встречает в статусе успешной актрисы и счастливой женщины. Хелен состоит в новых отношениях. Ее дочери уже 19 лет.
Оскароносная актриса вновь блистает в кино, но отдает предпочтение небольшим проектам. Она работает также в качестве режиссера и играет в театре. И, кажется, чувствует себя весьма гармонично.
Кстати, Хелен Хант — далеко не единственная звезда, которая успела построить блестящую карьеру и реализоваться как мама в зрелом возрасте.