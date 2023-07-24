Ребенка поставили в угол за проказы. Реакция его верного пса ошеломила родителей

Истинный друг ни за что не покинет в трудную минуту. Милая и трогательная история дружбы между мальчиком Пейтоном и его собакой по имени Деш — лучшее тому доказательство.

Мальчик и собака всегда вместе — они неразлучны. Вместе играют, гуляют, спят и проказничают. По словам мамы мальчика, с каждым днем эта дружба только укрепляется. Когда пес появился в их семье, Пейтон стал по-настоящему счастливым ребенком.

Однажды малыш «отметился» плохим поведением, поссорившись со своей старшей сестрой. Родители решили быть непреклонными и отправили сына в угол. Грустный Пейтон покорно побрел исполнять свое наказание.



Через некоторое время мама мальчика решила проверить, стоит ли сын в углу. Каково же было ее изумление, когда она обнаружила, что Деш пришел поддержать друга и тоже встал в угол. Видимо, пес не хотел, чтобы его лучший друг грустил, и решил разделить с ним наказание.

Это так глубоко тронуло маму, что она больше не могла сердиться на плохое поведение сына. Благодаря Дешу Пейтону смягчили наказание и разрешили наконец выйти из угла.

Мама мальчика делится тем, что с таким другом, как Дэш, она уверена: ее сын всегда находится под надежной защитой.