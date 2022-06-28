16 человек поведали о том, как питомцы обвели их вокруг пальца и даже глазом не моргнули

Домашние любимцы крутят своими домочадцами как хотят. Уж кому-кому, а этим наглым и хитрым мордашкам точно не занимать озорства и смекалки. Но иногда их выкрутасы могут сослужить и добрую службу, главное, вовремя распознать, что это вовсе не игра на публику.

Мы в ADME не смогли сдержать улыбки, пока читали истории счастливых обладателей хвостатых хитрецов. Кто, если не они, вправе испытывать нервы хозяев на прочность.

Моя тетя отнесла своего попугая к ветеринару, потому что тот начал постоянно кашлять. Доктор сказал, что, вообще-то, попугаи не кашляют и, вероятно, он просто копирует мою тетку. Она пошла к врачу, и тот обнаружил у нее рак. Неизвестно, когда бы тетя обратилась за лечением, если бы не попугайчик. 15 лет спустя они оба прекрасно себя чувствуют. © Unknown author / Reddit

Однажды взяла на передержку собаку моей тети, которая уехала. Как-то раз пришла домой и обнаружила собачку неподвижно лежащей в луже на лестнице. Испугалась, помчалась к ветеринару. Доехали, открываю дверцу машины, и тут она самостоятельно выпрыгивает из авто с таким видом типа: «О, привет! Мы собираемся в путешествие?» Оказалось, что псинка просто затосковала по своей хозяйке, поэтому решила закатить этот концерт. © Kristin Chirico / Twitter

«Каждый раз, когда с семьей садимся ужинать, приходит этот пройдоха и таким способом просит дать ему еды со стола»

Мамина собака как-то повредила ногу, не могла нормально ходить и хромала. Ветеринары, бинты, таблетки, отдых, много баловства. В конечном итоге ничего серьезного, просто растяжение мышц. Но потом хромота начала возвращаться, обращались к ветеринару, он ничего не нашел. А хромота все не проходит. Пока моя мама не поняла, что хромает-то собака не на ту ногу совершенно! Маленькая пройдоха! © Bradalax / Reddit

Сэм был очень умным котом. Поскольку он не мог открыть дверь холодильника, он научил этому нашу собаку, чтобы она открывала дверцу для него. Пришлось установить на холодильник детский замок. А когда мы привели в дом еще одного кота, Сэм показал ему «самое лучшее и теплое место», где можно погреться на солнышке. Вот только это была улица. Мы, как узнали, каким циничным образом он «устранил» соперника, других котов больше не заводили. © Steve Twigg / Quora

Наш кот сбрасывает упакованные продукты со стола и ждет, когда собака разорвет пакеты. А затем просто идет за своим призом. © SuzQP / Reddit

Собака сильно порезала лапу, не могла на нее наступать. Пока лапка заживала, я наказала маме присматривать за животным, когда я на работе, и следить за тем, чтобы оно не разгрызло свои бинты. Видимо, мама баловала собаку, как любимую внучку. Сейчас время от времени, когда собака рядом с моей мамой, она снова начинает хромать. Или меняет «хромающую» лапу, но всегда чудесным образом «выздоравливает», когда получает угощение от «бабушки». © UrbanRenegade19 / Reddit

Дедушке позвонил сосед и сказал, что его собака, кажись, померла и валяется в снегу на улице. Дед сорвался, чтобы забрать собачку, а она оказалась вовсе и не мертва, просто дремала. Так еще потом отказывалась покидать теплый салон его машины, когда он ее забрал и привез домой. © Paige / Twitter

Наша кошка не ходит в туалет до тех пор, пока не соберет меня и маму в качестве зрителей. Папа ей непринципиален. Если дома только одна из нас, кошка согласна на одного зрителя. А еще она периодически требует, чтобы и без того идеально чистый лоток на ее глазах сполоснули под водой. И только тогда бежит и садится в него. Второй раз в немытый лоток она не ходит и терпеливо ждет, когда его помоют. © Алина / ADME

Мой бигль воровал вещи и не отдавал, пока не обменяешь их на еду. Ему особенно нравились мои бюстгальтеры. Он понял, что если притащить лифчик на лужайку перед домом, то я обязательно быстро прибегу с вкусняшкой. © Tiny_Rat / Reddit

У меня кот вот как есть просит — начинает хромать на одну лапу. А как пожрет, то носится потом целенький и здоровенький. К ветеринару возил, с лапой все гуд, просто кот — симулянт. © MeshokPaketov / Pikabu

Пропал кот. Целый день искали — не нашли. Он домашний, на улицу не выходит, окна заклеены, то есть деться некуда. Зато корм в миске регулярно куда-то пропадал. Фантастика просто. Сестра впечатлительная, уже хотела то ли экстрасенса вызывать, то ли священника. Я тоже пребывала в шоке. Иду на кухню, а у нас там сушилка для вещей стоит, с этим котом забыли разобрать. Споткнулась об нее и тут вижу, как из капюшона моей постиранной толстовки выпал рыжий хвост. Вот она, хитрая морда! Хорошо, что нашелся, я уже думала, что он вход в Нарнию где-то нашел. © Палата № 6 / VK

Привела собаку на рентген, так как она хромала несколько дней. Продержали ее в ветеринарке весь день, а она так ни разу и не захромала. Заплатила кучу денег, привезли мне обратно, а она взяла да и пошла как ни в чем не бывало. Но как только услышала мой голос, развернулась и снова начала прихрамывать. Короче, притворялась. © FyshWyfe / Twitter

«Наш блоховоз изображает голодный обморок. До этого полчаса орал, требовал невесть чего... Не дали»

Спала за последние дни часа два. Была просто никакая. И вот он — выходной день, когда я могу выспаться. А кормежку кота ведь никто не отменял. Сперва этот зверь пытался громко мяукать и тыкать в меня лапой, судя по царапинам на моем лице. А потом хитропопое существо осознало, что делать. Он залез на полку и скинул оттуда все книги. От неожиданности я дернулась и упала с кровати. Что мы имеем в итоге. Несколько синяков, царапины на лице, недовольные соседи и довольный кот. © Палата № 6 / VK

Моя кошка, видимо, в какой-то момент решила, что ей нужен собственный капитал, и начала ныкать деньги. Всю мелочь, купюры, которые обычно лежат где попало по дому, она тащит за диван. И сильно негодует, когда я его отодвигаю и забираю ее «сбережения». Может, разрешить ей копить и посмотреть, что она будет с этим богатством делать? Вложит в успешную компанию и мы станем богатыми? Потому что из меня бизнесмен так себе. © Палата № 6 / VK

Удивляюсь хитрости своего кота. Явился тут домой: ухо порвано, на лапу не ступает, скачет на трех. Сразу же ветеринар, лечение. Спит кот в кресле, спрыгнуть с лапой больной не может, поэтому носим его на ручках: к еде, в туалет, на улицу. В общем, носимся как с писаной торбой. И тут приспичило мне ночью попить, захожу на кухню, включаю свет, и, опа, сидит мой «больной» котик на столе и нагло жрет оставленную котлету. Увидел меня, спрыгнул на пол и удалился царственной походкой на всех четырех лапах. © mamakerova / Pikabu

Кошка удивляла своим пофигизмом. Случайно наступишь ей на хвост, а ей хоть бы хны. Но в силу ума до нее дошло, что если наступили на хвост, то обязательно пожалеют. И она этим активно пользовалась. Например, жена жарит рыбу. Эта давай тереться о ноги, ей дают кусок. Но хочется-то еще. Тогда кошка садилась, вытягивала хвост и не шевелилась. Через некоторое время на хвост обязательно наступят, и тогда звучит «Мяу!» с нотками боли и унижения. Невнимательная хозяйка тут же дает свежий кусок рыбы. При желании фокус повторяется. © Anzolitz / Pikabu