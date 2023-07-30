Кот пропал на 3 дня и хозяин очень скучал по любимцу. Радость от возвращения улетучилась, когда он увидел записку на шее питомца
Однажды в Таиланде случилась необычная история. Один котик исчез на 3 дня, что заставило его хозяина волноваться и считать, что питомец пропал. Однако, к неожиданному облегчению владельца, животное вернулось. Вскоре хозяин обнаружил записку, прикрепленную к шее кота, которая пролила свет на таинственные события.
Дело было так. Молодой тайский парень давал своему любимцу возможность наслаждаться свободой и разрешал коту гулять на улице. Но однажды его питомец не вернулся. Парень всюду его искал, но пушистого друга нигде не было видно.
Через 3 дня история получила неожиданный поворот. Кот внезапно вернулся домой, как будто ничего не произошло. Он выглядел счастливым и полным энергии. По нему было видно, что он прекрасно провел время. Естественно, хозяин был рад увидеть своего друга, но когда он обратил внимание на записку, прикрепленную к шее кота, его радость сменилась обеспокоенностью.
Загадочное посладние написала женщина по имени Мэй, которая торгует рыбой на местном рынке. Вот что там было написано: «Ваша кошка постоянно глазела на скумбрию в моем прилавке, поэтому я дала ей 3 штуки. Тетя Мэй из переулка № 2». В конце был указан номер телефона.
Хозяин котика, конечно же, простил пушистого друга за позднее возвращение домой. А затем поделился этой историей со своими соседями и с местным интернет-сообществом. Вот как подписаны фотографии с пушистым гулякой: «Ушел на 3 дня, а вернулся с долгами. Разве это не прекрасно?».
Если вам понравилась эта история, обратите внимание на еще одну — про умного котика, который каждый день приносил в магазин листик и менял его на рыбку.