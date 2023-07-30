Кот пропал на 3 дня и хозяин очень скучал по любимцу. Радость от возвращения улетучилась, когда он увидел записку на шее питомца

Однажды в Таиланде случилась необычная история . Один котик исчез на 3 дня, что заставило его хозяина волноваться и считать, что питомец пропал. Однако, к неожиданному облегчению владельца, животное вернулось. Вскоре хозяин обнаружил записку, прикрепленную к шее кота, которая пролила свет на таинственные события.

Дело было так. Молодой тайский парень давал своему любимцу возможность наслаждаться свободой и разрешал коту гулять на улице. Но однажды его питомец не вернулся. Парень всюду его искал, но пушистого друга нигде не было видно.

Через 3 дня история получила неожиданный поворот. Кот внезапно вернулся домой, как будто ничего не произошло. Он выглядел счастливым и полным энергии. По нему было видно, что он прекрасно провел время. Естественно, хозяин был рад увидеть своего друга, но когда он обратил внимание на записку, прикрепленную к шее кота, его радость сменилась обеспокоенностью.