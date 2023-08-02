Машины объезжали на трассе какой-то предмет. Но один мужчина остановился узнать, в чем дело

Не все люди по своей природе милосердны, однако хочется верить, что добряков все равно больше. Какие-то злые люди приклеили котенка к автостраде, и если бы не один неравнодушный мужчина, у малыша не было бы шанса спастись.

Было около 7 утра. Чак Хоули спокойно ехал по своим делам. Он увидел, как автомобили впереди него маневрировали, чтобы объехать что-то на дороге, их шины едва не задевали этот предмет. На улице еще была темнота, и Чак не мог определить, что именно там было. После того как его грузовик проехал мимо объекта, он увидел силуэт котенка. Хоули резко затормозил и включил аварийку, не обращая внимания на недовольные гудки других водителей. Он подошел к котенку, который трясся, словно лист на ветру. «Он мяукал и выглядел таким несчастным!» — поделился спустя время Хоули. Он осторожно начал отделять его лапки от асфальта. Передние лапки снялись легко, но задние были прилеплены накрепко, поэтому Чак отскоблил клей от дороги и поднял малыша вместе с клеем.

Хоули отвез котенка в ветеринарную клинику. На подушечках лап у него оставалось много клея, между пальцами лап тоже, живот и хвост были очень липкими. Ветеринар рассказала, что никогда не сталкивалась с подобным и не слышала, чтобы животное в буквальном смысле приклеивали к дороге. «Это худшее, что я могу себе представить, — сказала она. — И это заставляет задуматься о том, что вообще могло побудить человека сделать такое».

Отклик на поступок Хоули был ошеломляющим. Он получил электронные письма со всего мира, в том числе из Австралии, Португалии, Испании, Шотландии и Англии. Самое интересное, что Чак и его жена Майки как раз несколько дней назад обсуждали идею взять еще одну собаку или же кота. Они даже шутили о том, что кот найдет их сам.

Котика назвали Стики (sticky в переводе с англ. «липкий». — Прим. AdMe.media). В его новой семье к этому времени уже жили 2 питомца, и он хорошо вписался в дружную компанию собак и всех остальных домочадцев.



Хозяин завел котику страницу в соцсети, где все желающие могут наблюдать за жизнью питомца.



Сейчас Стики довольно крупный парень, который все так же любит лежать у хозяина на шее.