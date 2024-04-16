10 звезд, которые доверились пластическим хирургам и косметологам, а теперь жалеют об этом

Услуги косметологов и пластических хирургов в наше время очень популярны. Многие звезды прибегают к уколам красоты и другим процедурам, чтобы чувствовать себя более уверенно перед вспышками фотокамер. Но порой результат далек от ожиданий. В этой статье мы рассказали о знаменитостях, которые убедились в этом на собственном опыте.

Лера Кудрявцева

© Улицы разбитых фонарей 6 / Дельфин , ZERKALO / East News ZERKALO / East News КогдаУжеЛето 31 минута назад как, блин, взрослые люди могут верить в то, что хирургическое вмешательство полностью безопасно? даже вон ботокс и пилинг опасны, а тут вас режут и посторонние предметы вставляют. - - Ответить

Лера Кудрявцева призналась, что жалеет об увеличении груди. Когда она решалась на операцию, то не знала о возможных рисках и побочных эффектах. Через некоторое время после хирургического вмешательства выяснилось, что грудные импланты были некачественными, один из них начал протекать. Из-за этого здоровье женщины оказалось под угрозой, ее даже пришлось экстренно госпитализировать. «Вытекал имплант долго и пропитывал все ткани. Это все мне и вычищали 4 часа. Пластическим хирургам советую не нести пургу о том, что все безопасно. Понимаю, что это бизнес, но многие молчат, у нас не принято говорить о таком», — пожаловалась Кудрявцева.

Татьяна Догилева

В 40 лет Татьяна сделала подтяжку лица. Актриса честно призналась, что это решение было принято спонтанно. Одна ее коллега из театра сделала подобную операцию, а Татьяну так впечатлил результат, что она тоже решила обратиться к хирургу. Но после вмешательства звезда просто не узнала себя в зеркале, а ее лицо стало практически неподвижным. «Я изменилась так, что никто не узнавал меня. Когда я здоровалась с людьми, мне приходилось говорить: „Я Таня Догилева“», — вспоминает со смехом знаменитость.

Slava

East News Bazzzay.jiw 40 минут назад Ничего не видно. Требуем подробностей ! - - Ответить

Певица столкнулась с трудностями после подтяжки груди. На теле звезды появились огромные шрамы и возникла асимметрия. Slava начала комплексовать и постоянно нервничала. Позже ей пришлось пойти на повторную операцию к другому хирургу, чтобы исправить ошибки первого врача. «Я год жила в стрессе, потому что мне надо было надевать какой-то лифчик или как-то стесняться. Я в зеркало на себя не могла смотреть», — поделилась артистка.



Вера Алентова

Алентова никогда не скрывала, что регулярно прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. Различные процедуры помогали звезде выглядеть значительно моложе ее реального возраста, но однажды любовь к бьюти-экспериментам сыграла с актрисой злую шутку. Хирург предложил Вере вколоть ей в лицо собственный жир, пообещав эффект омоложения, но после процедуры женщина была в шоке. «Весь этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреться в зеркало. Понадобилось 2 года, чтобы лицо начало приобретать прежние черты», — пожаловалась Вера.

Татьяна Веденеева

Татьяна не постеснялась рассказать публике о том, что пережила неудачную блефаропластику. Это случилось, когда ведущая была во Франции. Женщина пояснила, что переживала по поводу своего внешнего вида, ведь впереди были новые проекты, поэтому решила убрать припухлости под глазами. К сожалению, операция прошла неудачно, и на коже остались следы от разрезов, которые теперь звезде приходится прятать под макияжем. «Сейчас можно сделать блефаропластику, ничего не разрезая, через прокол. А когда делают разрез, то меняется строение глаз. Поэтому они стали какие-то более запавшие», — пояснила Татьяна. Веденеева очень жалеет о том, что однажды решилась лечь на стол хирурга.

Рита Дакота

Дакота старается быть максимально откровенной со своими поклонниками, поэтому делится всеми переживания в сети. Когда певица решила увеличить губы и оказалась недовольна результатом, то сразу рассказала об этом в соцсетях. Сделать форму губ более выразительной с помощью гиалуроновой кислоты не удалось, из-за чего звезда отказалась от уколов красоты. «Гуалуронка — это не мое. Но я уберу ее и придумаю что-то другое. Например, татуаж или еще что-то», — старается не отчаиваться звезда.

Виктория Боня

East News Bazzzay.jiw 34 минуты назад Самая брехливая из содержанок. Ой , нет ! Конечно же дама ! Дама полусвета ! Ещё не диджей, но уже не прости..господи, что скажешь. ...) - - Ответить

Виктория мечтала о «лисьем взгляде», поэтому отправилась в Лос-Анджелес к звездному хирургу, который оперировал таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Нельзя сказать, что операция прошла успешно, ведь телеведущей пришлось долгое время ходить в очках. Позже Боня призналась, что ее не устраивает то, как выглядит один глаз. Звезде пришлось вновь лететь на другой континент, чтобы сделать коррекцию блефаропластики. «Я лечу в Лос-Анджелес. Хочу доктору Као сказать: «Вот этот глаз — супер, как я и хотела. А левый он будто не дотянул. Если подтянуть второй глаз, будет же красиво. Прямо идеально», — поделилась своими эмоциями в сети звезда.

Татьяна Васильева

Татьяна — постоянный клиент косметологов и пластических хирургов. Звезда никогда не стыдилась этого факта, спокойно рассказывая СМИ о том, что делала со своим лицом (филлеры, золотые нити, ботокс). Но очередная пластическая операция актрисы чуть не обернулась трагедией. Из-за того, что звезда пила накануне аспирин, чего ни в коем случае нельзя было делать, ее с трудом откачали после наркоза. «Когда я стала приходить в себя, то все были удивлены, что я не умерла, так как у меня было сильное кровотечение. Первое, что я услышала, когда очнулась: врач меня страшно ругал», — вспоминает артистка.

Кети Топурия

Из-за давней травмы носа у Кети появилась горбинка и возникли проблемы с дыханием, поэтому певица решилась на хирургическое вмешательство. Увы, операция лишь усугубила ситуацию: кончик носа звезды неестественно опустился и начал выглядеть странно. «Я видела себя по телевизору. Я пою, а у меня кончик носа опускается. Мама сказала: ’’Чего у тебя нос на микрофоне?’’ И я поняла: со мной что-то не так», — вспоминает певица. В итоге артистке пришлось делать повторную ринопластику, но уже у другого хирурга. Теперь она довольна результатом.

Ольга Спиркина