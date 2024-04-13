12 маленьких хитростей, которые помогают выглядеть на фото как настоящая супермодель

Чтобы фотографии получились удачными, человек должен быть уверен в себе и расслаблен. Но, к сожалению, естественные и привычные для нас позы редко смотрятся на снимках выигрышно. А другие, подчеркивающие естественные изгибы тела, кажутся уж слишком вычурными. Мы решили выяснить, какие правила стоит соблюдать во время съемки, чтобы не рвать на себе волосы, увидев результат.

Лучше положить только одну руку на талию или на бедро

Поза, в которой человек кладет обе руки на талию, считается одной из самых удачных. Она подчеркивает все естественные изгибы, модель выглядит уверенной в себе и открытой. Кроме того, руки в таком положении выглядят более подтянутыми. Но в такой позе человек визуально занимает в кадре слишком много места. Поэтому лучше положить на талию только одну руку, а другую чуть отстранить от корпуса и положить на бедро.

Ноги не должны стоять на одной ровной линии

Даже если человек максимально расслабился, встав прямо перед камерой и поставив ноги на одной линии, он будет выглядеть зажатым. А еще тело в таком положении кажется более массивным, так как глаз сразу останавливается на самых широких частях тела. Лучше чуть повернуться и выдвинуть одну ногу вперед. Главное — не разворачиваться слишком сильно, практически в профиль, потому что это тоже будет выглядеть странно. Достаточно встать под углом примерно в 45 градусов.

Стоит чуть наклониться вперед

Обычно мы стоим, чуть откинувшись назад и опираясь в основном на пятки. Но на фото такая поза выглядит не самым выигрышным образом, так как голова сразу кажется маленькой, а тело массивным. Лучше наклонить корпус, начиная от талии, чуть вперед. Так фигура будет выглядеть стройнее, изящнее и визуально станет более пропорциональной.

Не надо опускать руки вдоль тела

Извечный вопрос: куда деть руки во время фотосессии? Если позволить им свободно свисать вдоль тела, то они скроют естественную линию талии, и даже женщина с фигурой по типу песочных часов на снимке станет тумбочкой. А кисти, развернутые прямо в объектив, станут неуклюжими клешнями. Но и складывать руки на груди не стоит: да, такая поза придает человеку уверенности в себе, но конечности в итоге кажутся огромными. Оптимальный вариант — расположить руки на бедрах или сложить их в районе живота.

Можно попробовать прижать язык к небу

В расслабленном состоянии линия шеи и подбородка может показаться немного вялой, что выглядит не слишком симпатично на фотографиях. Чтобы избежать этого, некоторые модели используют небольшой трюк: они прижимают язык к небу. Так напрягаются нужные мышцы, шея и подбородок подтягиваются.

Лучше всего смотреть чуть выше объектива

Если напряженно глазеть прямо в объектив, результат может получиться несколько пугающим. Человек на снимке будет буквально гипнотизировать всех пристальным взором, вызывая подспудную тревогу. Чтобы такого впечатления не возникало, стоит смотреть чуть выше объектива.

Не стоит усаживаться слишком глубоко в кресло

Такая поза кажется естественной, но фотографии получаются так себе. Во-первых, бедра и попа сразу кажутся значительно массивнее, они буквально расползаются по креслу или стулу. Во-вторых, торс укорачивается, а талия пропадает. Лучше соскользнуть на самый краешек сиденья, чуть развернуться, добавив силуэту асимметрии, и вытянуть одну ногу вперед. Еще ее можно поставить на какое-либо возвышение.

Надо перенести весь вес на одну ногу

Если вес распределен ровно между обеими ногами, человек выглядит несколько тяжеловесно. Стоит перенести большую часть веса на ногу, стоящую сзади. Это сразу придаст силуэту изгиб в форме буквы S. Именно такой вариант подчеркивает естественные линии тела и придает фигуре стройность. Главное — не отклоняться назад или в сторону от камеры, потому что подобная поза будет выглядеть неестественно.

Чтобы казаться выше, нужно втянуть живот

Даже если человек является счастливым обладателем мускулистого пресса, во время съемки все равно стоит втянуть живот. Это помогает поддерживать правильную осанку и создает более изящный силуэт. Кроме того, втянув живот и подобрав попу, модель сразу выпрямляется и кажется выше.

Не надо бояться камеры

Многие люди терпеть не могут фотографироваться, потому что на снимках у них неожиданно появляется второй подбородок. Однако зачастую в этом конфузе виновата лишь поза, которую мы непроизвольно принимаем. Некоторые, даже не замечая этого, отодвигают голову подальше от камеры или опускают лицо вниз, из-за чего на фото тут же показывается подбородок № 2. Стоит чуть наклонить голову (так, будто вы к чему-то прислушиваетесь), и тогда линии подбородка и шеи сразу станут изящнее.

Всегда можно на что-то опереться

Когда человек стоит, облокотившись на что-либо, он выглядит не очень-то естественно, но вот на фото такая поза смотрится отлично. Благодаря дополнительным объектам в кадре, с которыми модель взаимодействует, создается ощущение расслабленности.

Движение в кадре должно быть естественным

Если человек часто фотографируется, любые позы в какой-то момент приедаются. При этом в движении силуэт выглядит естественнее и динамичнее, чем в статичном состоянии, поэтому можно просто прогуляться перед объективом камеры. Главное — помнить, что не стоит слишком широко шагать, размахивая руками. Так модель станет похожа на робота. Лучше двигаться медленно и плавно, чуть изгибая тело и ставя одну ногу перед другой.