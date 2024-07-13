12 секретов, благодаря которым умные женщины даже в летнюю жарищу выглядят как с обложки

Летняя жара и повышенная влажность зачастую не слишком хорошо сказываются на нашей внешности. Лицо неожиданно покрывается прыщами, а волосы превращаются в спутанную гриву неопределенного цвета. Но некоторые косметические процедуры, которые вроде бы должны исправить ситуацию, приносят больше вреда, чем пользы. А вот другие работают отлично, но их, увы, мало кто делает.

Волосы можно и нужно увлажнять

Летняя жара не лучшим образом влияет на состояние волос. Пряди быстро превращаются в сухую копну, а кутикулы разбухают, из-за чего волосы оказывается совершенно невозможно уложить. Кроме того, из-за обильного потоотделения поры на коже головы могут закупориться и человек будет испытывать неприятный зуд. В идеале следует проводить процедуру интенсивного увлажнения волос хотя бы раз в месяц. Профессиональные средства содержат белки и другие полезные ингредиенты, которые проникают в каждый волосок и образуют защитный барьер. В результате пряди становятся шелковистыми и гладкими. А вот от любых процедур, которые предусматривают воздействие высоких температур, стоит воздержаться. Лучше отложить фен, утюжок и плойку до осени.

От агрессивных скрабов и пилингов стоит отказаться

Летом клетки кожи обновляются быстрее, чем зимой. Кроме того, мы проводим больше времени на свежем воздухе, да и жаркая погода способствует активному потоотделению. Из-за этого кожа становится более чувствительной, а скрабы с гранулами могут вызвать раздражение. Лучше заменить их на более щадящие очищающие средства, например, пенки с энзимами. А при агрессивном химическом пилинге омертвевшие клетки удаляются вместе с верхним слоем дермы, что делает кожу более чувствительной к воздействию солнечных лучей. Это в свою очередь может привести к гиперпигментации. Придется потратить не один месяц на то, чтобы устранить все эти прелести. Альтернатива — всесезонный пилинг у косметолога.

Не следует забывать о стрижке

Из-за жары волосы сильнее секутся, и если вовремя не отстричь поврежденные кончики, пряди могут стать ломкими. Поэтому стоит посещать парикмахера хотя бы раз в 6-8 недель. Не стоит переживать о том, что это слишком часто: летом волосы еще и отрастают быстрее. А вот от окрашивания лучше отказаться, так как оно может сильно навредить волосам. Если же избежать этой процедуры не получается, стоит заменить привычную краску на натуральные средства, которые не так сильно высушивают пряди.

Любые процедуры с применением лазера могут быть опасны

После использования лазера кожа становится более чувствительной к солнцу. Могут появиться ожоги и темные пятна, на устранение которых потребуется еще больше времени и денег. Кроме того, кожа после применения лазера делается более нежной, и жара вкупе с повышенной влажностью могут привести к появлению раздражения.

Лучше не наносить косметические продукты, содержащие ретинол, с утра

Средства, содержащие ретинол, стимулируют выработку коллагена. При этом многие женщины опасаются использовать такие продукты летом, так как ретинол усиливает воздействие солнечных лучей на кожу. Но специалисты говорят, этот эффект не столь значительный, а при использовании солнцезащитного крема шанс получить ожог минимален. Однако сам ретинол под длительным воздействием солнечных лучей может потерять свою эффективность. Поэтому дерматологи советуют использовать содержащие его средства вечером, а не утром или днем.

Стоит исключить косметические масла и сыворотки из ежедневного ухода

Из-за жары и влажности сальные железы на лице активнее вырабатывают себум (кожное сало). Поэтому стоит на время отказаться от использования косметических масел и сывороток. По мнению дерматологов, чем интенсивнее женщина использует такие продукты летом, тем больше шансов обзавестись прыщами, раздражением или разными видами дерматита.

Не нужно использовать в уходе цитрусовые

Криптозоолог мамкин 2 часа назад На какой помойке вы нашли этот дохлый апельсин, умная женщина? - - Ответить

Дерматологи отмечают, что летом любые косметические продукты и домашние средства, в составе которых есть цитрусовые, стоит спрятать куда подальше. Эти вещества отличаются фототоксичностью, то есть ослабляют естественную способность кожи защищаться от вредного воздействия солнечного света. Шансы получить солнечный ожог значительно возрастают.

О жирных увлажняющих масках для лица тоже лучше забыть

Выхухоль 2 часа назад Вот про кислоты я бы поспорила, в средствах с кислотами прям прямым текстом написано, что надо применять их осенью-зимой, во избежание пигментации. Об цитрусовых написано это выше в статье, там тоже кислоты. - - Ответить

Если ваша кожа спокойно реагирует на различные отшелушивающие средства, то летом стоит переключиться с жирных увлажняющих масок на те, что содержат кислоты. Зимой последние использовать затруднительно, так как кожа на лице обычно слишком сухая. Зато летом отшелушиающие маски (например, на основе угля), отлично очищают и улучшают цвет лица.

Стоит попробовать специальные носки с коллагеном

Летом ноги из-за жары постоянно потеют, без использования увлажняющего крема кожа на стопах может стать сухой и потрескаться. Однако даже если ежедневно смазывать пятки специальным средством, но тратить на эту процедуру всего пару минут, толку не будет. Чтобы добиться ощутимого эффекта, нужно массировать стопы хотя бы 10 минут. В идеале это делается сразу после душа, ведь влажная кожа лучше впитывает кремы и лосьоны. Если времени катастрофически не хватает, можно просто надеть на ночь специальные носки с коллагеном или другим увлажняющим веществом.

Увлажняющие «очищалки» для лица лучше приберечь до осени

Такие средства отлично работают зимой, так как питают сухую и раздраженную кожу необходимой влагой. Но когда на улице жарко, тело постоянно потеет, а кожа на лице становится жирной, лучше выбрать средство, которое будет работать именно с этими факторами. Стоит поискать в составе гликолевую или молочную кислоту. Но лучше всего, конечно, подобрать уход вместе с дерматологом или косметологом.

Не стоит использовать гигиеническую помаду с ментолом

Когда губы высыхают и трескаются от жары, мы часто их облизываем, чтобы хоть как-то увлажнить. Дерматологи советуют так не делать, потому что состояние губ только ухудшится. А можно ли пользоваться гигиенической помадой? Если в составе есть эвкалипт, ментол или мята, то лучше не надо. Эти ингредиенты еще сильнее раздражают сухие и потрескавшиеся губы. Хорошая альтернатива — увлажняющий бальзам, содержащий масло ши или керамиды.

Следует регулярно наносить солнцезащитный крем на брови

Брови почти лишены естественной защиты от воздействия солнечных лучей, поэтому летом они не только выцветают, но и могут начать выпадать. Перед выходом на улицу стоит нанести солнцезащитный крем не только на открытые участки тела, но и на брови. Это поможет сохранить их цвет, густоту, а заодно и защитит нежную кожу под волосками.