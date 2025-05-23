12 способов носить летние платья, чтобы ловить комплименты каждый день

Чтобы сделать образ более современным, можно добавлять к платьям спортивные элементы. Например, спортивную обувь. Стилисты уверены, что ограничений при выборе кроссовок нет, но советуют учитывать пропорции в получившемся наряде и не выбирать слишком длинные платья.

Также они рекомендуют дополнять наряды повседневными сумками. Вычурные аксессуары могут испортить образ. Если хочется добавить изюминку, можно завязать шнурки необычным способом, например, вокруг щиколоток.