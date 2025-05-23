Наа работу такое нельзя нам теперь, дресс-код, чтоб его(
А в другие места не вижу смысла.
12 способов носить летние платья, чтобы ловить комплименты каждый день
Платья не выходят из моды. Поэтому в этом сезоне мы снова подбираем способы, как носить их стильно и комфортно. Строгие, воздушные, элегантные или креативные — выбирайте на свой вкус. А мы расскажем, как собирать с ними образ так, чтобы каждый ваш выход стал запоминающимся.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
1. Набросьте джинсовую куртку
Джинсовая куртка может не только согреть в прохладную погоду, но и сделать образ стильным. Не зря ее так любят носить с летними нарядами француженки. Обычно они выбирают деним без потертостей и декоративных дырок. Но иногда, чтобы добавить непринужденности, могут надеть джинсовку с такими элементами даже на вечернее платье.
2. Играйте с вырезами
Наа работу такое нельзя нам теперь, дресс-код, чтоб его(
Оригинальные вырезы остаются в тренде еще с прошлого сезона, но никуда не собираются уходить. Один и тот же фасон платья может смотреться совсем по-разному, если у него, например, открытая спина или линия плеч. Провокационные, ассиметричные вырезы — это отличный прием, который добавит любому образу изюминку.
3. Используйте нижнюю юбку
Некоторые модницы нашли способ, как сделать эффектным недорогое платье из тонкой ткани. Под него можно надеть специальную нижнюю юбку, пышную и воздушную. Такая юбка придаст платью форму, и оно будет сидеть лучше.
4. Устройте цветам перекличку
Еще один из вариантов оживить образ — сочетать цвет платья и обуви. Необязательно добиваться полного соответствия, достаточно найти лишь некоторые элементы, которые будут перекликаться. А если хочется добиться вау-эффекта, то можно и подобрать полностью совпадающие по цвету комплекты.
5. Дополните платье шелковым аксессуаром
Шелковый платок с эффектным принтом — многофункциональная вещь. Он может не только добавить игривости образу, но и расширить возможности для самовыражения при строгом дресс-коде. Такой аксессуар можно повязать на шею, сумочку или волосы. Если предполагается носить его поверх одежды, набросив на плечи, то его можно заменить на шелковую легкую накидку. Глядя на такой образ, окружающие воскликнут: «Шик!»
6. Сочетайте пастельные тона с золотыми украшениями
Лето — время не только ярких нарядов. Платья пастельного цвета вписываются в гардероб не хуже. Это могут быть варианты из нежно-голубой, лавандовой, мятной или розовой ткани. Особенно круто с ними смотрятся золотые украшения. Они делают образ еще более нежным и элегантным, считают стилисты.
7. Носите все белое
Подождите, не успеваю зачеркивать: только была статья, что всё белое - это фу, нужно хоть поясок черный присандалить. А теперь наоборот. Вы там перегрелись?
Пожалуй, белый — один из самых летних цветов. А если составить образ только из белых вещей, то можно подчеркнуть его легкость еще сильнее. Стилист Эрика Болл отметила, что монохромные образы — ее летние фавориты.
8. Обыгрывайте платье спортивными элементами
Завяжете шнурки вокруг щиколоток и сразу получите эффект ,, обрезанных ,, ног .
Чтобы сделать образ более современным, можно добавлять к платьям спортивные элементы. Например, спортивную обувь. Стилисты уверены, что ограничений при выборе кроссовок нет, но советуют учитывать пропорции в получившемся наряде и не выбирать слишком длинные платья.
Также они рекомендуют дополнять наряды повседневными сумками. Вычурные аксессуары могут испортить образ. Если хочется добавить изюминку, можно завязать шнурки необычным способом, например, вокруг щиколоток.
9. Сделайте акцент на талии
Акцент на талии — чуть ли не самый простой способ преобразить любое платье. К тому же, он помогает сделать фигуру визуально гармоничнее. Можно использовать не только ремень или специальный пояс: атласная лента тоже смотрится эффектно. Модницы рекомендуют экспериментировать и завязывать бант не только спереди или сбоку, но и сзади.
10. Подберите подходящую обувь
Ну да , потому что лоферы и платье без рукавов из разных температурных режимов. Имеет место быть если сверху пиджак.
Модницы отмечают, что неправильное сочетание платьев с обувью может разрушить все очарование. Они не советуют надевать балетки с короткими моделями и считают, что с ними лучше смотрятся сандалии. Также под вопросом сочетание платьев без рукавов с лоферами. С ними уместнее выглядят платья-рубашки.
11. Добавьте женственных деталей
Ойойойойойойой, я таки решилась и купила шляпку, сегодня первые день ее выгулила наа работу ☺️☺️☺️
Так классно и необычно себя в ней чувствую)
Женственные детали — это способ добавить изысканности в любой образ. Чтобы придать особого шарма дополните платье шляпкой, милыми украшениями или бантом. Такой подход совместит современные тенденции и романтичную эстетику прошлых эпох.
12. Не забывайте про аксессуары
Правильно подобранные аксессуары помогут разнообразить любое ваше платье, даже самое лаконичное. Они придадут образу завершенность и индивидуальность. Массивные кольца, интересные бусы или креативные серьги могут с легкостью создать эффектный и запоминающийся наряд.
Теперь вы точно знаете, как носить платья стильно и со вкусом. А если вы хотите знать, как подбирать фасон платья под ваш тип фигуры, то читайте эту статью: