12 вещей на старых фотографиях, которые нам кажутся странными, а в те времена были обычным делом

Некоторые моменты, изображенные на старых фотографиях, невольно могут поставить современного зрителя в тупик. Мы зачастую не сразу понимаем, для чего была нужна та или иная вещь, или же искренне верим, что многие устройства появились сравнительно недавно, и предки просто не могли ими пользоваться.

«Осиная талия» и идеальная кожа

Бытует мнение, что в Викторианскую эпоху дамы безжалостно затягивали себя в корсеты, чтобы уменьшить талию до заветных 45 см. Действительно, на многих фотографиях тех лет барышни демонстрируют впечатляющие формы. Однако зачастую «осиной талией» моделей награждали именно фотографы. Фигура «песочные часы» считалась эталоном красоты во второй половине XIX века, поэтому мастера с помощью остро заточенного карандаша, красок и других принадлежностей ретушировали силуэт на негативе. Если фотограф не умел обрабатывать снимки — убирать некрасивые складки на платье, уменьшать объем талии или делать плечи более покатыми, — он мог лишиться множества заказов. Впрочем, профессионалы не рекомендовали чересчур увлекаться ретушью, так как на таких фотографиях модели выглядели неправдоподобно.

Тщательной обработке подвергалась не только фигура женщины. Чтобы кожа выглядела сияющей и на лице не было видно никаких прыщиков, фотографы аккуратно ретушировали пластины с негативом. С помощью острого карандаша на изображение добавляли блики, а тупым карандашом обрабатывали щеки и подбородок, чтобы те казались светлее на фотографии. В результате многие негативы, дошедшие до наших дней, выглядят пугающе: кожа моделей на них покрыта трещинками и царапинами.

Профессиональные «будильщики»

До 70-х годов прошлого века в некоторых европейских странах существовала необычная профессия — «будильщик». В индустриальных районах люди работали на предприятиях в несколько смен. Механические будильники стоили слишком дорого и были не слишком надежными. Поэтому рабочие нанимали мужчин или женщин, которые за небольшую плату стучали им в окно, пока клиент не просыпался. Изначально «будильщики» звонили в дверь, но на такой способ быстро стали жаловаться соседи, которым шум мешал спать. Кроме того, громкие звуки невольно снижали и заработок самих профессионалов. Люди, живущие рядом с клиентом, тоже просыпались, но за саму услугу не платили. Так что «будильщики» стали пользоваться длинными палками, которыми они аккуратно стучали в окна спален.

Телефонная башня в Стокгольме

В 1887 году в столице Швеции появилась телефонная башня, способная обслуживать около 5500 телефонных линий. Все они подключались к конструкции по отдельности, из-за чего башня выглядела немного пугающе. К тому же жители Стокгольма быстро невзлюбили это строение, и компания была вынуждена нанять архитектора, чтобы улучшить его внешний вид. Так на сооружении появились четыре остроконечные башенки. К 1913 году телефонные компании полностью перешли на подземные коммуникации, и башня утратила свое значение. В 1953 году здание было демонтировано.

Пляжная полиция

В 20-х годах прошлого века в моду вошли более облегающие и короткие купальные костюмы. Во-первых, в них было значительно удобнее плавать. Во-вторых, загар становился все более популярным, а прежние купальники почти полностью закрывали тело. Правда, не всем нравились слишком открытые модели. Многие владельцы частных пляжей и загородных клубов ввели строгий дресс-код, оговаривающий длину юбки. Нарушительницам грозили суровые штрафы. На общественных пляжах дежурили стражи порядка, которые измеряли линейкой расстояние между краем юбки и коленом. Если оно превышало 15 см, девушкам грозили неприятности.

Защита для лица от снега и ветра

Сейчас сложно сказать, пользовалось ли это изобретение популярностью. Впервые фотография конусов была напечатана в нидерландском журнале Het Leven («Жизнь»). Утверждалось, что на снимке изображены две жительницы Монреаля в специальных масках, защищающих их от непогоды, в 1939 году. До сих пор неизвестны ни автор этой фотографии, ни изобретатель конусов. Однако, по мнению специалистов, в 30-х и 40-х годах в магазинах появилось бесчисленное количество изделий из пластика. Поэтому, скорее всего, такие маски не воспринимались как что-то удивительное.

Лыжный тренажер для дома

Первые тренажеры начали появляться в домах в середине XIX века. О пользе ежедневных занятий спортом много говорил ортопед Густав Эрнст, который изобрел компактный, по меркам того времени, домашний спортзал. Это устройство состояло из системы блоков, грузов и веревок, прикрепленных к стене. Позволить себе такой тренажер могли только богатые люди. По-настоящему популярным фитнес стал во второй половине прошлого века, после появления телевиденья. Но домашние тренажеры существовали и до этого. Так девушка на фотографии демонстрирует лыжный тренажер для дома образца 1939 года. Реклама обещала покупателям, что они смогут освоить все необходимые движения, даже не выходя из квартиры.

Факсовые газеты

В 30-х годах прошлого века радио обрело небывалую популярность, тогда как газеты уже казались публике пережитком прошлого. Чтобы вернуть читательский интерес, издатели решили прибегнуть к новым технологиям и воспользоваться факсимильной связью. Идея заключалась в том, что краткая версия новостей с иллюстрациями передавалась по радиоволнам на домашний приемник, заправленный бумагой, после чего устройство распечатывало номер. Так газеты могли в любой момент сообщить о последних событиях, не прибегая к услугам типографии. Для этого некоторые печатные издания даже приобрели радиостанции. Однако звезда таких газет быстро закатилась. Во-первых, специальные аппараты для печати стоили довольно дорого. Во-вторых, газеты сильно пачкались, и после 10–15 минут чтения приходилось мыть руки. В-третьих, появившееся телевидение значительно больше увлекло публику.

Коляска, оснащенная радиоприемником

Развитие радиосвязи навело изобретателей на мысль о том, что приемники можно использовать не только дома. Родителям особенно беспокойных малышей стали предлагать коляски, оснащенные радио, предполагая, что музыка поможет успокоить младенцев. Правда, вывести ребенка на прогулку в таком устройстве было непросто, так как помимо приемника к корпусу крепились антенна, громкоговоритель и аккумулятор. Зато это изобретение вдохновило редакторов журнала «Science and Invention» (Наука и Изобретения) на идею первой сигнализации, которая должна была оповещать стражей правопорядка, если кто-то вдруг решит похитить коляску. Неизвестно, воплотили ли они эту задумку в жизнь.

Велосипед-амфибия

Мысль о том, что на велосипеде можно перемещаться по воде, будоражила умы многих конструкторов в XIX веке. Причем изобретатели предлагали публике как модели-амфибии, так и исключительно водные велосипеды. Было запатентовано множество конструкций, но ни один велосипед так и не поступил в массовое производство. Впрочем, мечта о велосипеде-амфибии не оставляла. В 1932 году в Париже была представлена новая модель — Cyclomer. Правда, неизвестно, пользовался ли этот велосипед успехом.

Пылесос вместо фена

До изобретения фена некоторые обладательницы густых и длинных волос сушили их с помощью пылесоса. Устройство не только засасывало пыль, но и выдувало теплый воздух с другой стороны. Именно туда барышни и подсоединяли шланг. Впрочем, как показывает эта фотография, лайфхак не исчез и после появления маленьких портативных фенов в 1911 году. На снимке барышня сушит волосы пылесосом в 60-х годах прошлого века.

Очки для чтения в кровати

Специальные очки Hamblin были созданы в 1936 году. Изобретатели расположили стекла по принципу перископа, поэтому владельцы очков могли читать книги под углом 45°, лежа в кровати и не напрягая шею. К сожалению, эта модель так и не стала популярной, но по ее образу и подобию было спроектировано множество устройств, которые до сих пор можно найти в магазинах.

Деревянные купальники

В конце 20-х годов неизвестному изобретателю пришло в голову, что из шпона могут получиться отличные купальники. Чтобы разрекламировать новый продукт и заодно поддержать деревообрабатывающую промышленность региона, компания наняла команду «Еловых девушек» и устроила фотосессию. Барышни рассказывали, что деревянные костюмы удобны, стильны и недороги. К тому же такой купальник легко было сделать самостоятельно. Производители также отмечали, что купальники из шпона отлично подойдут для новичков, так как обладают хорошей плавучестью. Правда, сейчас сложно определить, насколько такой предмет туалета было приятно носить.