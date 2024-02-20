13 человек наткнулись на странных животных, но в сети быстро разобрались, что к чему

Большинство животных и птиц вокруг нам знакомы. Мы точно отличим голубя от вороны, а мышь от белки. Но иногда, оказавшись вдали от привычной среды, мы натыкаемся на нечто невообразимое — на круглое желе на берегу моря или на кролика, похожего на оленя. Герои сегодняшней статьи, увидев непонятное создание, не растерялись, а сфотографировали и выложили в сеть с вопросом «Кто это?» чтобы развеять все сомнения.

«Увидел сегодня в региональном парке. Это просто домашний кот? Подошел ко мне и потерся»

Это саванна, помесь сервала и домашней кошки. Она либо потерялась, либо ее бросили. В любом случае, она была домашней. © Pine1804 / Reddit

«Гуляли с папой по песчаным дюнам и вот кого увидели. Когда мы проходили мимо, он вдруг сделался плоским»

«Был на Гавайях и заметил, как на меня таращится вот этот вот парень»

Кажется, это коморский дневной геккон. © Mattcharlesmedia / Reddit

«Один знакомый часто публикует фотку этого животного, но отказывается говорить, кто это»

Это капский даман, и он дальний родственник слона. © Unknown author / Reddit

«Увидел какого-то морского слизня»

Это голожаберный моллюск, которого называют «испанской шалью». © ladylonglegs_ / Reddit

«Что за ящерица? Заметил ее возле дома»

Похоже, это калифорнийская стройная саламандра. Они просто очаровашки, правда, немного ядовиты. © therazzamatazz / Reddit

«А эти двое пришли прямо к родителям во двор»

К вам заглянули песчаные журавли, полагаю. © Unknown author / Reddit

«Нашел в гараже. Что за вид ящериц такой?»

Как будто кто-то скрестил черепаху и дракона. © Ajwuvsu / Reddit

Это пустынная рогатая ящерица. В детстве я называл их рогатыми жабами. © SammyO811 / Reddit

«Это выбросило на берег»

«А это что за динозавр? Друг нашел его во дворе вместе со своими курами и утками»

Они называются лысухи. Это водоплавающие птицы, близкие родственники камышниц. © Unknown author / Reddit

«Что за существо я нашел в море?»

«Приводил в порядок тетину клумбу, а там незваные гости. Это кто такой? Ведет себя тихо, но тетя боится»

«А это кто?»

Американская змеешейка. Или, по-простому, змеиная птица. © spicybirdnerd / Reddit

А змеиными птицами их называют из-за того, что во время плавания они целиком погружаются под воду, и только длинная шея торчит снаружи. Поэтому на первый взгляд может показаться, что это змея плывет. © Stickvaughn / Reddit