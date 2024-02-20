13 человек наткнулись на странных животных, но в сети быстро разобрались, что к чему
Большинство животных и птиц вокруг нам знакомы. Мы точно отличим голубя от вороны, а мышь от белки. Но иногда, оказавшись вдали от привычной среды, мы натыкаемся на нечто невообразимое — на круглое желе на берегу моря или на кролика, похожего на оленя. Герои сегодняшней статьи, увидев непонятное создание, не растерялись, а сфотографировали и выложили в сеть с вопросом «Кто это?» чтобы развеять все сомнения.
«Увидел сегодня в региональном парке. Это просто домашний кот? Подошел ко мне и потерся»
- Это саванна, помесь сервала и домашней кошки. Она либо потерялась, либо ее бросили. В любом случае, она была домашней. © Pine1804 / Reddit
«Гуляли с папой по песчаным дюнам и вот кого увидели. Когда мы проходили мимо, он вдруг сделался плоским»
- Широконосая восточная змея. Абсолютно безвредная! © Southern_Ad1360 / Reddit
«Был на Гавайях и заметил, как на меня таращится вот этот вот парень»
- Кажется, это коморский дневной геккон. © Mattcharlesmedia / Reddit
«Один знакомый часто публикует фотку этого животного, но отказывается говорить, кто это»
- Это капский даман, и он дальний родственник слона. © Unknown author / Reddit
«Увидел какого-то морского слизня»
- Это голожаберный моллюск, которого называют «испанской шалью». © ladylonglegs_ / Reddit
«Что за ящерица? Заметил ее возле дома»
- Похоже, это калифорнийская стройная саламандра. Они просто очаровашки, правда, немного ядовиты. © therazzamatazz / Reddit
«А эти двое пришли прямо к родителям во двор»
- К вам заглянули песчаные журавли, полагаю. © Unknown author / Reddit
«Нашел в гараже. Что за вид ящериц такой?»
- Как будто кто-то скрестил черепаху и дракона. © Ajwuvsu / Reddit
- Это пустынная рогатая ящерица. В детстве я называл их рогатыми жабами. © SammyO811 / Reddit
«Это выбросило на берег»
- Может, это кит потерял контактную линзу? © apc76 / Reddit
- Думаю, это лунная медуза. © stevieking84 / Reddit
«А это что за динозавр? Друг нашел его во дворе вместе со своими курами и утками»
- Они называются лысухи. Это водоплавающие птицы, близкие родственники камышниц. © Unknown author / Reddit
«Что за существо я нашел в море?»
- Это Echinocardium cordatum (морской еж, известный также как «морской картофель»). © Floronic-Man / Reddit
«Приводил в порядок тетину клумбу, а там незваные гости. Это кто такой? Ведет себя тихо, но тетя боится»
- Это широкоголовый сцинк. © kmarspi / Reddit
- Да, он самый. И если голова красноватого цвета, то перед вами самец. © Accurate_Quote_7109 / Reddit
«А это кто?»
- Американская змеешейка. Или, по-простому, змеиная птица. © spicybirdnerd / Reddit
- А змеиными птицами их называют из-за того, что во время плавания они целиком погружаются под воду, и только длинная шея торчит снаружи. Поэтому на первый взгляд может показаться, что это змея плывет. © Stickvaughn / Reddit
Люди вообще постоянно натыкаются на что-нибудь непонятное. К счастью, более опытные комментаторы всегда с радостью подскажут, что это за штука.
Комментарии
Это очень интересная статья, так держать!) Давайте еще про глубоководных рыб, уххх там и клевые монстры
И это я как крипоозоолог утвержлаю😁
Я даже сейчас вернусь и посмотрю кто автор;)))
Что ж Юлия О. Спасибо за статью. Несмотря на то,что обычно вы пишете "жизненные истории и статьи о кино" надеюсь, сегодняшняя статья была все же не случайной;))
Какой красавчик!