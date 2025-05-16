14 человек, чей онлайн-шоппинг пошел слегка не по плану

Интересное
2 часа назад

Помните, какой раньше лотереей была покупка вещей в интернете? Заказываешь, например, платье и сидишь, ждешь его месяца 2, надеясь, что присланная вещь хотя бы отдаленно будет похожа. Сейчас, конечно, такое случается нечасто, но все равно нечестные продавцы еще не перевелись.

«Мама племянника заказала игрушку Гринча, и вот что прислали»

«Заказала, называется, моя жена себе обычные носки. И вот что пришло. Это что за ерунда такая?»

ucTepu4ka
1 день назад

Да успокойся ты уже с этими носками🤣 они, кстати удобные и дороже обычных

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«Заказала платье и с нетерпением ждала его аж 3 месяца. Я его даже примерила, смотрится ужасно»

«Мой папа купил эту кружку маме на Рождество. А ведь я предупреждала, что на этом сайте не стоит заказывать»

«Вместо льняной рубашки я получил дешевую полиэстеровую»

«Мы с невестой заказали несколько маленьких вазочек для мороженого для столов на нашу свадьбу. Они приехали грязные, измазанные едой»

«Прислали просто принт толстовки, которую я на самом деле хотела»

«Заказал пару перчаток, а прислали одну»

«Ну спасибо»

«Рискнула и заказала платье с финальной распродажи. Теперь я понимаю, почему они не хотят забрать его назад. Оно так обтягивает ноги, что я едва могу в нем ходить»

Cookie
1 час назад

Его надо просто со шпильками носить, там как раз шаг уже обычно получается - будет соответствовать платью)))

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«Ожидание и реальность»

ucTepu4ka
1 день назад

Или размер коврика не посмотрели, чисто по фотке выбрали

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  • Очевидно, вы используете не те миски, они должны быть размером с муравья. © NadieeImportante / Reddit

«Жена заказала очень красивый свитер со сложной вязкой. А прислали дешевую кофту из полиэстера с принтом свитера»

Мгла
1 час назад

То что слева ИИ и свитера вообще не существует в реальности покупателя не смутило?

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«Заказала это свадебное платье. Это что, шутка какая-то? Сделаю все, чтобы они ни копейки моих денег не получили»

«Что я заказал и что получил»

Фото на превью ThatOneChickenNoddle / Reddit

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
22 часа назад

Na и подобных платформах часто понятно по низкой цене, что качественную ткань или сложную вязку ждать не стоит. И по фальшивым фото. Бывают прекрасные исключения, но таки это лотерея

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Мгла
1 час назад

В чем проблема проверять описание и отзывы перед покупкой?

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