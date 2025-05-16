14 человек, чей онлайн-шоппинг пошел слегка не по плану

Помните, какой раньше лотереей была покупка вещей в интернете? Заказываешь, например, платье и сидишь, ждешь его месяца 2, надеясь, что присланная вещь хотя бы отдаленно будет похожа. Сейчас, конечно, такое случается нечасто, но все равно нечестные продавцы еще не перевелись.

«Мама племянника заказала игрушку Гринча, и вот что прислали»

«Заказала, называется, моя жена себе обычные носки. И вот что пришло. Это что за ерунда такая?»

«Заказала платье и с нетерпением ждала его аж 3 месяца. Я его даже примерила, смотрится ужасно»

Я не была готова это увидеть. © bopeswingy / Reddit

«Мой папа купил эту кружку маме на Рождество. А ведь я предупреждала, что на этом сайте не стоит заказывать»

«Вместо льняной рубашки я получил дешевую полиэстеровую»

«Мы с невестой заказали несколько маленьких вазочек для мороженого для столов на нашу свадьбу. Они приехали грязные, измазанные едой»

«Прислали просто принт толстовки, которую я на самом деле хотела»

«Заказал пару перчаток, а прислали одну»

«Ну спасибо»

«Рискнула и заказала платье с финальной распродажи. Теперь я понимаю, почему они не хотят забрать его назад. Оно так обтягивает ноги, что я едва могу в нем ходить»

На тебе отлично смотрится. Может, попробуешь не ходить? © Bennington_Booyah / Reddit

«Ожидание и реальность»

Очевидно, вы используете не те миски, они должны быть размером с муравья. © NadieeImportante / Reddit

«Жена заказала очень красивый свитер со сложной вязкой. А прислали дешевую кофту из полиэстера с принтом свитера»

«Заказала это свадебное платье. Это что, шутка какая-то? Сделаю все, чтобы они ни копейки моих денег не получили»