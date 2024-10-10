14 человек, в чьи рабочие будни внесли разнообразие незнакомцы
Истории
1 час назад
Иногда работаешь себе, никого не трогаешь, и внезапно появляется он — клиент, которого потом из головы не выкинешь. И ладно когда человек попадается хороший, вроде женщины, которая продавцов в магазине угощает пончиками. Но ведь иногда приходит настырный дядька, уверенный, что «вот это» он покупал именно в вашем магазине, а у вас такого отродясь не было.
- Работаю в магазине для детей — продаем одежду, канцелярию, игрушки. Позавчера заходят к нам женщина с дочерью лет пяти. Девочка капризная: плачет, кричит, все хватает и говорит, чтобы ей купили. Мама ее не справлялась, поэтому я подошла и помогла. Говорю: «Смотреть можно, а ручками трогать нельзя!» Малышка с обидой посмотрела на меня, потом дернула маму за руку и сказала: «Я больше ни с кем не дружу! И с этой тетей тоже! Пока!» И гордо пошла куда-то на выход. © Палата № 6 / VK
- Блин, одна тетка хотела купить рубашку, которая была на мне (работаю в магазине одежды). Она спросила, где я ее купила, ну я и рассказала ей по доброте душевной. Она так разочарованно: «А, так вы не в этом магазине ее купили?», а потом говорит, что заплатит вдвое больше, если я ей рубашку эту продам. Честно, я думала, она прикалывается, но потом она выдала: «Вообще-то, клиент всегда прав. Если я хочу купить твою рубашку, я имею на это право». Еле избавилась от тетки, пришлось даже менеджеру вмешаться. © Julesy127 / Reddit
- Я продавец в зоомагазине. Очень много людей, о чьей глупости можно рассказывать сколько угодно. Но за восемь лет работы запомнилась одна гламурная девушка, которая купила синюю миску и требовала, чтобы я ей продала синий корм для ее собачки. Видите ли, ей синий цвет корма под интерьер кухни подходит. И только синий. Бедное животное. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад работала продавцом. Работала много, получала мало. Предновогодняя суета, полно покупателей: ни в туалет выйти, ни поесть, весь день на ногах. И вот в какой-то момент понимаю, что если не поем, то упаду в обморок. Наступает внезапное затишье минут на 15 перед очередным наплывом людей. Хватаю куртку и бегом в соседний общепит. Набираю поесть, что подешевле, а в кармане не больше двух сотен, еще и до дома вечером надо добраться. Подхожу к кассе, меня рассчитывают, и я понимаю, что мне не хватает. В панике лезу в карманы, вся взмокла, сзади очередь. Внезапно сзади стоящий мужчина протягивает полтинник и говорит: «Возьмите, с наступающим». Если бы он знал, как выручил меня тогда! © Подслушано / Ideer
- Я работаю в магазине. Стою сегодня вечером за кассой, и примерно за час до закрытия вижу женщину с сумкой. Она встала в очередь, я решила, что у нее возврат. А она вдруг говорит, что работает в местной кафешке, где подают пончики. И она принесла нам эти самые пончики. А надо сказать, что я туда давно мечтала попасть, но все никак не успевала. Нас на смене было трое, и эта женщина оставила нам 4 пакета пончиков. Я всю оставшуюся смену не могла улыбку с лица согнать. © shadowdragon1978 / Reddit
- Несколько лет уже работаю в больнице, но такой забавный пациент попался мне впервые. Сижу себе, пью чай в обеденный перерыв, читаю новости, как вдруг ко мне заходит мужчина, начинает стягивать штаны и говорит: «Уважаемый, я очень спешу, давайте быстрый осмотр сделаем и я пойду в следующий кабинет!» Я от смеха чуть чаем не подавился, а он меня с удивлением спрашивает: «Вы точно проктолог? Что тут смешного?» Отвечаю, сдерживая ржач: «Нет, я окулист. Проктолог напротив. Но спасибо, что зашли». © Палата № 6 / VK
- Мама работала в магазине несколько лет. И был один дедуля со странностями, который приходил пару раз в неделю, брал книгу с полки и читал весь день. Перед закрытием магазина он уходил, так ничего и не купив. Продавцы его считали чудаком, но ничего плохого он не делал, его и не трогал никто. А через пару лет мама встретила моего папу, он ее познакомил с родителями, и, короче, тот странный дедуля с книжками теперь мой дедушка. И да, он обожает читать. © Hawq_ / Reddit
- Много лет назад работал монтажником интернета. Пришел на обычную заявку к одинокой женщине: был вежлив, подвинул ей пару столов, сделал свое дело и был таков. Возвращаюсь в офис, а мне с порога: «Ты что сделал? Весь офис на ушах стоит!» Я в непонятках иду к руководству, а оказалось, что эта клиентка позвонила со словами благодарности за проделанную мной работу. А в офисе никто не знает, что с этим делать. Нет таких инструкций! Премий я не получил. Только слова благодарности от моего руководителя, т.к. он понимает всю абсурдность ситуации, и напутствие: «так больше не делать». © Vitaro / Pikabu
- Помогала приветливой женщине найти нужный товар в магазине, а когда пробивала покупку на кассе, отметила, какие красивые у нее серьги в виде стрекоз. Я рассказала ей, что стрекоза для меня — это символ памяти о дедушке: когда его не стало, я тоже увидела стрекозу. И тут женщина снимает серьги и протягивает их мне. Я прямо за кассой расплакалась, да и каждый раз, как рассказываю кому-то эту историю, не могу сдержать слез. Добрая незнакомка напомнила мне, какими милыми могут быть люди. Надеюсь однажды сделать что-то такое же чудесное для другого незнакомого мне человека. © Born-Relative6015 / Reddit
- Работаю продавцом-кассиром в большом магазине одежды, обуви, аксессуаров и так далее. По восемь часов исключительно на ногах. Устаю безумно, работы много. Сегодня на кассе к вечеру один покупатель спросил: «Одежду в пакет сложить?» Я ответила, что чек пробью и сама сложу, на что в ответ услышала: «Я сам. Вы, наверное, устали». Так приятно стало! Вот только ради таких людей хочется работать. © Подслушано / Ideer
- Один дядечка спрашивал о наборе посуды, который он покупал «в нашем магазине». На заверения коллектива, что такого никогда не было, долго спорил и уверял, что видел набор именно здесь. После энной попытки ему что-то доказать махнул расстроенно рукой и собрался уходить, но потом вернулся и спросил: «А когда у вас снова будет этот набор?» © SNatka / ADME
- Летом работала консультантом в детском магазине. И однажды молодая пара выбиралв подарок ребенку. Мужчина серьезного вида хватает пазл на 2000 деталей: «Люда, давай это купим!» Дама ему: «Рехнулся? Даше полтора года!» Он: «Так мы себе». «Она же разбросает, где мы его собирать будем?» «В туалете. Она все равно туда пока что заходить боится».
Сколько времени прошло, а я все пытаюсь представить, как они его собирают в туалете, ибо они купили-таки этот пазл. © Подслушано / Ideer
- Я врач скорой медицинской помощи. Ехали мы с бригадой на вызов, остановились на светофоре. Тут рядом останавливается машина и оттуда меня громко зовет мужчина. Я опустил стекло, ожидая чего угодно, но не протянутой шоколадки. «Будет время — чай попьете. Спасибо за работу». Так вот... спасибо, люди добрые. Будьте здоровы. © Mnogoto4nik / Pikabu
- Работаю в одной крупной транспортной компании, и, конечно же, у нас есть постоянные клиенты. Я, когда начинала работать, носила очки (зрение −6 — это вам не шутки), а в один прекрасный момент решила перейти на линзы. И вот выдается очень тяжелый рабочий день, я под конец дня сижу уже уставшая, голодная, злая. Приходит клиентка, я из последних сил пытаюсь быть милой, но получается с трудом. И она мне выдает: «Вы, наверное, новенькая, да? Не привыкли еще к такому потоку людей? До вас девочка тут сидела, в очках такая, добрая, милая». Я уж решила промолчать и не говорить, что той девочкой была я. © ArinaPro / Pikabu
Вообще, любая работа с людьми — это бесконечный источник перлов и историй. Вот в этой статье своими рассказами поделились курьеры и их клиенты.
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Лет 20 назад подрабатывала в сетевом магазине одежды, в отделе мужских джинсов.
Каждый третий после вопроса о размере пытался спустить штаны и показать этикетку сзади)
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