14 человек, в чьи рабочие будни внесли разнообразие незнакомцы

Иногда работаешь себе, никого не трогаешь, и внезапно появляется он — клиент, которого потом из головы не выкинешь. И ладно когда человек попадается хороший, вроде женщины, которая продавцов в магазине угощает пончиками. Но ведь иногда приходит настырный дядька, уверенный, что «вот это» он покупал именно в вашем магазине, а у вас такого отродясь не было.