14 роскошных звездных платьев, в которые дизайнеры добавили не то что соли, а целую пригоршню перца

Дизайн
2 часа назад

Имидж и внешний вид — визитная карточка знаменитостей. Поэтому они щепетильно относятся к выбору каждого своего наряда. Мы собрали 14 сногсшибательных звездных платьев, всю прелесть которых получится оценить только со второго взгляда.

Светлана Устинова

Tarakanov Vadim/East News, Tarakanov Vadim/East News

Виктория Боня

Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS, Benainous+Catarina+Perusseau / East News

Юлия Высоцкая

TIZIANA FABI/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Кристина Асмус

Анна Снаткина

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News, Kashaev Pavel/East News

Виктория Толстоганова

Анна Чиповская

Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News, Ivanov Sergey/East News

Юлия Снигирь

Елизавета Боярская

EAST NEWS, EAST NEWS

Ида Галич

Алсу

Екатерина Климова

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Марина Александрова

Tarakanov Vadim/East News, Tarakanov Vadim/East News

Светлана Бондарчук

Если вы так же, как и мы, любите рассматривать образы с красных дорожек, вам наверняка придется по душе эта подборка.

Фото на превью Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS, Benainous+Catarina+Perusseau / East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Комментарии

Уведомления
O_о
2 часа назад

Что за фетиш на открытые спины? В чём привлекательность?

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Евгений Молотов
1 час назад

Вопрос не по теме к знатокам) как сделать готовое изделие из шерсти мягким? Не в плане убрать колкость, а именно сделать мягче. Я просто заканчиваю пончо и как всегда из не самой удачной пряжи.

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