14 роскошных звездных платьев, в которые дизайнеры добавили не то что соли, а целую пригоршню перца

Имидж и внешний вид — визитная карточка знаменитостей. Поэтому они щепетильно относятся к выбору каждого своего наряда. Мы собрали 14 сногсшибательных звездных платьев, всю прелесть которых получится оценить только со второго взгляда.

Светлана Устинова

Виктория Боня

Юлия Высоцкая

Кристина Асмус

Анна Снаткина

Виктория Толстоганова

Анна Чиповская

Юлия Снигирь

Елизавета Боярская

Ида Галич

Алсу

Екатерина Климова

Марина Александрова

Светлана Бондарчук

Если вы так же, как и мы, любите рассматривать образы с красных дорожек, вам наверняка придется по душе эта подборка.