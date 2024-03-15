14 роскошных звездных платьев, в которые дизайнеры добавили не то что соли, а целую пригоршню перца
Дизайн
2 часа назад
Имидж и внешний вид — визитная карточка знаменитостей. Поэтому они щепетильно относятся к выбору каждого своего наряда. Мы собрали 14 сногсшибательных звездных платьев, всю прелесть которых получится оценить только со второго взгляда.
Светлана Устинова
Tarakanov Vadim/East News, Tarakanov Vadim/East News
Виктория Боня
Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS, Benainous+Catarina+Perusseau / East News
Юлия Высоцкая
TIZIANA FABI/AFP/East News, Invision/Invision/East News
Кристина Асмус
Анна Снаткина
Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News, Kashaev Pavel/East News
Виктория Толстоганова
Анна Чиповская
Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News, Ivanov Sergey/East News
Юлия Снигирь
Елизавета Боярская
EAST NEWS, EAST NEWS
Ида Галич
Алсу
Екатерина Климова
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Марина Александрова
Tarakanov Vadim/East News, Tarakanov Vadim/East News
Светлана Бондарчук
Если вы так же, как и мы, любите рассматривать образы с красных дорожек, вам наверняка придется по душе эта подборка.
Фото на превью Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS, Benainous+Catarina+Perusseau / East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Комментарии
Уведомления
Вопрос не по теме к знатокам) как сделать готовое изделие из шерсти мягким? Не в плане убрать колкость, а именно сделать мягче. Я просто заканчиваю пончо и как всегда из не самой удачной пряжи.
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Каков заголовок! Потом еще аджики налили, сдобрили копченой паприкой и лавровый лист кинули
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