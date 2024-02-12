15+ человек, которые до зубовного скрежета устали от дурацких стереотипов
В повседневной жизни так много стереотипов, что мы на многие из них просто не обращаем внимания и принимаем это как должное. Например, одни думают, что маленькие машины — только для женщин, другие уверены, что экологи постоянно путешествуют по миру, а третьи работу фрилансера вообще не считают за работу.
- Бесит стереотип, что ребенка непременно называют в честь бывшего, которого не могут забыть. Родила сына, назвала Мишей. Имя нравится, но ни с одним Мишей никогда не была знакома. Так самая «умная» из моих знакомых сразу «все поняла»: это в честь Димы, с которым я встречалась в школе, ведь Диму можно назвать Митей, а Миша — это почти то же самое! © Подслушано / VK
- У меня была машина-малипуська, а товарищ ростом под 2 метра и весом под 120 кг ржал, что в нее залезть — это как узкие штаны надеть, только с мылом. Да и вообще, она для 5-летнего ребенка. А потом он сел внутрь и немного прокатился. И все! Вылезать не хотел и всем рассказывал, какая удобная машина: разворачивается на пятачке, в повороте чувствует себя кошкой. Еще отметил, что детей в этой машине возить на заднем сиденье — одно удовольствие: три двери, детей назад запихал и никуда не денутся. © squirrel / ADME
- Я эколог по образованию, с опытом работы как в госучреждении, так и в коммерческой организации. Так вот, я даже пробирок никогда не видел. Только бумажки, отчеты, нормативы, проверки и прочая бюрократия. К защите природы там весьма опосредованное отношение, ведь обычно всякие предприятия платят 25-кратные штрафы за вредные выбросы и продолжают работать как работали. А у меня, как у эколога, задача просто записывать эти циферки в отчетах. © iikuba / Pikabu
- Бесит, когда все считают, что я должен быть волшебником в мире математики только потому, что я азиат. Ребята, да я беру в руки калькулятор, если приходится считать цифры больше 5. © Unknown author / Reddit
- Мой «любимый» стереотип — это встреча по одежке. Несколько лет подряд стригусь чуть ли не под ежика. А какие волосы остаются — обязательно выкрашиваю. У меня пирсинг в каждом ухе. Школу закончила на «отлично». Мое хобби — это аниме, но люди не уважают этого и говорят: «Сдалось оно тебе». Да блин! Я из-за этого аниме начала учить корейский и китайский. © Adolf Grey / ADME
- Я фрилансер и предпочитаю работать по ночам. Ложусь спать около 6-8 утра. Мой отец постоянно звонит мне в 10 утра, хотя знает мой режим. Когда он возвращался с работы, то вся наша семья ходила на цыпочках, чтобы дать ему отоспаться. Просто он работает врачом, а я, по-видимому, ерундой страдаю. © muuus / Reddit
- Недавно молодой человек сделал мне долгожданное предложение. Сказать, что я была счастлива, — это ничего не сказать. Позвонила поделиться с мамой радостью. На вопрос «Когда свадьба?» ответила, что будет только роспись, собираем деньги на путешествие. И тут мама начала угрожать и ляпнула, что не придет, что вся семья обижается, и я вообще ей не дочь. Как ей донести, что наши мнения не должны совпадать, и что для меня идеальная свадьба — это я и мой будущий муж, и весь день только наш? © Подслушано / VK
- Я отец-одиночка. Меня раздражает, что целая куча незнакомых женщин постоянно считают, что я не могу одеть, накормить или сводить дочку в туалет. Как-то раз на меня даже пожаловались, что я водил дочь в группу «мама и ребенок». В итоге мне разрешили заниматься там плаванием только тогда, когда я пригрозил судом. © 60svintage / Reddit
- Болело горло. Я много раз слышала, что когда болит горло, то холодное нельзя. Но это же неправда: холод успокаивает воспаление. Но долго не могла побороть в голове этот старый стереотип. А вчера от души напилась холодного морса. Горло прошло. © annonedomini / Twitter
- Я не чайлдфри, но к 30 годам так и не обзавелась детьми. Совсем скоро во второй раз выхожу замуж и вот впервые столкнулась с предвзятым мнением. На моей работе считают, что замуж выходят только по залету, поэтому сместили с хорошей должности на среднюю. Я разговаривала с начальством, объясняла, что в ближайшие лет пять-семь не планирую детей, но слишком глубоко засели стереотипы в мозгу у людей. На ту должность взяли мужчину. Обидно, досадно. © Подслушано / VK
- Есть у меня знакомый мужик, утверждающий, что никогда не обсуждает никого за спиной. А потом я узнаю от подруги, что, по его словам, я висну на каком-то взрослом мужике, чуть ли не целоваться лезу. А сплетницы, конечно, женщины, да-да. © 12_philologists / Twitter
- На каждых семейных посиделках меня спрашивают: «Что случилось? Ты все время молчишь!» Они думают, что если молчу — значит, что-то не так. Да я просто пытаюсь хоть что-то услышать из ваших разговоров, ведь вы общаетесь на разные темы и пытаетесь перекричать друг друга. Когда я присоединяюсь к разговору, то вы все переключаетесь на меня. Но потом все начинается заново. © D***headTheFirst / Reddit
- У меня один ребенок свой, а еще воспитываю дочь мужа от первого брака. Мы семья с двумя замечательными детками, но у матери моей истерика: «Как так? Один ребенок всего! Надо еще! У меня вот трое!» Дорогая мама, ты своих троих не воспитывала особо. А моего сына только раз на руках держала, когда я в больницу попала после родов. И потом вопила дурниной: «Сами нарожали, сами и возитесь». © vasisyana / Pikabu
- Мечтаю разбить сложившийся стереотип о том, что жизнь в браке — скука смертная. Я студент третьего курса, работать начал со второго, накопил неплохую сумму денег. У меня будет грандиозная свадьба, с шикарнейшим платьем жены, поездкой в другую страну в компании наших родителей и лучших друзей! Осталось найти девушку и позвать ее замуж! В моей голове этот план выглядит отлично. © Подслушано / Ideer
- Один случай из жизни никогда не забуду. В коллективе мы с девочкой одной были самыми молодыми. Обе разведены, у обеих дети. И вот однажды одна клуша старше нас вдвое выдает: «Я считаю, что незамужняя женщина — это недочеловек!» Сказать, что мы опешили — не сказать ничего. И тут я вспомнила, что она меняет мужиков как перчатки, хотя есть муж. Она, по-видимому, сверхчеловек, а мы так... Люди всегда найдут повод посчитать себя лучше другого. © Лариса М / ADME
- Обожаю этот стереотип о том, что если будет у тебя в семье мужчина, то не придется ничего самой делать. У мужика на соседнем сидении не хватает когнитивных способностей расположить чемодан параллельно полке, и сейчас этот чемодан трамбует на полку его жена. © Dr_Alice_Woods / Twitter
- Ненавижу, когда говорят, что моя жена работает, а я «присматриваю за детьми». Это сводит меня с ума. Ребята, я не присматриваю за детьми. Я воспитываю своих детей. Воспитываю. © FlaFlaFooey / Reddit
- Самый смешной стереотип в школе и универе был о том, что троечники на самом деле умные, ведь умеют выкручиваться. Ну так если они такие хитрые, то почему на четверочку не смогли выкрутиться?! © 2busybye / Twitter
К сожалению, люди уже привыкли жить, опираясь на стереотипы, и переживать, что скажут другие. А некоторые клише уже настолько приелись, что от них уже очень сложно отвязаться.
Комментарии
В ленте тут попалась новость, что девушка парню сделала предложение на концерте. Ох и бомбило в комментах: и парня во всех грехах обвинили, нафиг такой он нужен, и девушку обсосали, и брак-то у них быстро развалится, если вообще до него дойдет.
А почему молодой человек, которому звонит отец, когда он спит, не может просто поставить телефон на тихий режим, когда ложится спать?
Ого, студент-третьекурсник за год заработал на свадьбу, загранпоездку, платье и еще бог знает на что! Еще и учился! Студентик, открой секретик, что за дивная работа...
Моя мама наоборот предлагала сэкономить на свадьбе ради медового месяца. Ещё раздражали фразы умников типа "сейчас никого пышной свадьбой не удивишь". А разве для себя нельзя устроить торжество?!?! Я не собираюсь выходить замуж ещё раз.
Тоже фрилансер и когда дети были маленькими, часто работала по ночам, тишина, никто не дергает. В школу отправляла их на машине, а сама ложилась спать часов до 11-12. Но одна знакомая, вообще очень хорошая женщина и тоже мама школьников, постоянно звонила мне в 8 утра, после того, как отводила своих и оказывалась свободна. Обычно звала позавтракать или в бассейн с ней сходить, по магазинам прогуляться. Отключать телефон я не могла, вдруг дети позвонят с какой-нибудь проблемой. Пыталась объяснить этой знакомой про свой график, она была поражена: " Как, ты спишь, когда твои дети в школе?" Ну да, отвечаю, я же потом с ними еще пол дня, а работаю, когда они спят. Ну нет, говорит, я бы так не смогла, спать, когда дети учатся, как-то бессовестно. И дальше про "ты же мать" и что жизненная позиция должна быть активной. Кажется, она прослушала, что я работаю ночью) Все-таки пришлось отключать телефон.