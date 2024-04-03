15+ человек, которые пришли в магазин за покупками, а набрали целую корзинку впечатлений

Народное творчество
39 минут назад

Обычный поход за покупками может превратиться в комедию: просто переступаете порог магазина и попадаете в самую гущу событий. Страсти разгораются настолько ярко, что сценаристы и режиссеры могли бы завидовать такой интриге и драме!

  • Примеряю ботинки в обувном, мимо идет бабулька и так презрительно кидает: «Какие огромные, у вас что, 39 размер?». Я растерялась и говорю: «Нет, 40-й. Она картинно закатила глаза и пошла со словами: «Какой кошмар, ну как так можно!» Это она еще моего сына не видела, он в 7 лет носит 36 размер обуви. © Мама Дорогая / ADME
  • В магазине моему ребенку предложили взять конфетку из вазочки. Малой согласился и набрал, сколько в руки поместилось. Ему сделали замечание, на что он сделал глаза, как у кота из Шрека, и сказал: «А Маринке, Наташке, Вике, Костику, Вере?» Перечислил всю свою группу из садика. Кассирша улыбнулась и позволила забрать конфеты. Когда мы вышли из магазина, сынок попросил меня нагнуться и шепнул: «Мам, конфеты все тебе!». © Палата № 6 VK
  • Муж ростом под два метра и умеет выглядеть внушительно, хотя в душе он плюшевый мишка. Мы в супермаркете с нашим шестимесячным малышом закупаемся едой. Я с ребенком на руках, а муж бегает между рядов, выискивал нужные продукты. Вдруг перед нами возникает бешеная дамочка ростом метр шестьдесят и принимается орать на мужа: «Ты возишься с этой женщиной целую вечность, теперь помогай мне!» Муж спокойным тоном: «Я здесь не работаю». Дама: "Не ври, ты только что помогал ей с покупками, теперь моя очередь! «Муж видит, что я уже закипаю и и жестом показывает мне, что разберется с этим сам. Потом спокойно на нее посмотрел и улыбнулся. Она победно: «Молодец! Так, помоги мне достань вон ту последнюю приправу с верхней полки». Муж достал пакетик, но вместо того, чтобы отдай его ей, держал его так, чтобы она не могла дотянуться сама. Потом посмотрел на меня: «Солнышко, нам не нужна приправа?» Я: «Знаешь, вообще-то, да, нужна!» Бешеная дама: «Почему ты отдаешь ей мою приправу?!» Муж очень медленно наклоняется к ней и говорит с улыбкой: «Повторюсь, я здесь не работаю, но спасибо вам за то, что показали, где приправа, мы о ней чуть не забыли». И мы идем дальше, а за спиной дамочка осыпает нас проклятиями. © poweredbyweirdhumor / Reddit
  • Стою в очереди в магазине, начала шарить в кармане в поисках мелочи. Тут из кармана раздается писк. И все вопросительно смотрят на меня. И что они хотят услышать, что у меня выводок резиновых утят в кармане? Так это правда. © PinocchioSeKwon / Twitter
  • Стою на кассе в супермаркете, а в метрах трех стоят две женщины с детьми. На полу разбросаны мармеладные конфеты, дети едят прямо с пола. Подходит к ним охранник, просит убрать за собой, на что эти дамы высыпали оставшиеся конфеты на пол и удалились. Как же мне стало жалко охранника и детей, у которых такие безответственные мамаши. © Подслушано / VK
  • Недавно по супермаркету бродил какой-то тип с очень важной физиономией: директор мира, не иначе. Я за ним долго так наблюдал, в итоге не выдержал, подошел к нему и спрашиваю: «Где у вас лежит лапша по акции?» Когда он запротестовал, я извинился, конечно, будто нечаянно принял его за работника магазина. Вы бы видели его глаза.
  • Очаровательный мальчик лет 4-х со своим отцом стояли передо мной в очереди на кассу. Ребенок о чем-то шептался с отцом и тут папа сказал громким голосом, глядя на меня: «Я не знаю, почему бы тебе самому не спросить ее об этом?». После этого мальчуган спросил как меня зовут. Мы с ним познакомились, затем он повернулся к отцу и заявил: «Когда-нибудь я женюсь на ней!» © NolaJen1120 / Reddit
  • Утро, 8 часов. Стою в очереди на кассе в магазине. Передо мной бабуля — божий одуванчик. Выкладывает на ленту одну единственную слоечку и дает кассиру крупную купюру. Та пробивает и начинает отсчитывать сдачу. Бабушка удивленно спрашивает: «У вас есть сдача»? Кассир: «Конечно, есть». Бабушка: «Тогда сделайте мне отмену товара, пойду в другой магазин, поскандалю по поводу отсутствия сдачи». © Палата № 6 VK
  • Мы с моим молодым человеком ходили по магазину и перекидывались покупками, прежде, чем положить их в тележку. И тут он бросает мне пачку бумажных полотенец, а из-за моей спины взыскивает какой-то парень, перехватывает их и кладет обратно на полку. После этого он продемонстрировал победный танец в проходе. © No_Cricket808 / Reddit
  • В цветочном магазине передо мной стоял мальчишка лет восьми. Попросил у продавца маленький букетик. Дал денег, но у него чуть-чуть не хватило. Он подумал и говорит: «Давайте я вам полы помою, а вы мне букет продадите». Продавец улыбнулся, а мы всей очередью добавили молодому романтику на букетик. © Подслушано / VK
  • Стою в очереди в магазине, передо мной стоит женщина, у которой в истерике закатывается ребенок. Она сначала долго никак не реагирует, а потом кричит ей: «Катя, перестань реветь!» Та начинает плакать еще громче. А я не понимаю, почему у мамаши в голове не может сложиться простая арифметика: «Вопли + вопли = вопли». © Derbershto / Twitter
  • Набрал в супермаркете корзину, пошел за помидорами, а они через одного мятые и лопнувшие. Аккуратно кладу те, что выбрал, в пакет. Тут подбегает тетка в жилетке магазина и начинает повышенным тоном высказывать, мол, не на рынке и нечего выбирать, надо брать все подряд! Спокойно попросил ее набрать килограммчик. Она небрежно высыпала все выбранные мной помидоры из пакета обратно в лоток, накидала всего подряд и гордо протянула мне. Я попросил ее подержать корзину, сделав вид, что нужно достать телефон, она взяла ее второй рукой, а я развернулся и молча ушел. © Subjectiviy / Pikabu
Jenny
29 минут назад

"...а из-за моей спины взыскивает какой-то парень" - эээ? Выскакивает, что ли?

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  • Забираю на кассе продукты, подходит бабушка, прижимая к груди упаковку бекона с чеком. Кассирша: «Что-то с ценой не так?» Бабушка: «Нет, посмотрите, вроде бы вы бекон не пробили?» Протягивает чек. Кассирша аж растерялась, проверила, говорит: «Да, не пробила». Бабушка радостная: «Я его в корзине с краю положила, вы не заметили, пробивайте». Я ушел из магаза с улыбкой. Здоровья бабуле. © velkoldin / Pikabu
  • Стоим на кассе супермаркета. На соседней кассе папа с маленьким сыном подходят к кассиру. Когда отец начинает расплачиваться, сын наклоняет голову , вытягивает язык и облизывает ленту, которая в этот момент двигалась. Видимо решил посмотреть на длинный мокрый след. Когда папа повернулся, мальчуган перестал облизывать ленту и никто кроме нас этого не видел. © Подслушано / VK
  • Я учился в школе и ходил с мамой в магазин за продуктами, когда у меня вдруг началась икота. Она все никак не останавливались и какой-то пожилой мужчина решил помочь мне. Сказал, что он врач и заставил меня дышать вместе с ним, пока икота не прекратилась. Он бы очень добрым и терпеливым! Было забавно, что я наделал столько шума и он почувствовал необходимость вмешаться. © happyklam / Reddit
  • Стою в очереди в магазине, сзади меня папа с ребенком. Малыш разоряется на весь магазин: «Папа, хочу, купи-купи-купи!» Ответ папы был просто шедевральным: «Ты хочешь все, что видишь. Так что просто закрой глаза и стой спокойно».

Кто бы мог подумать, что простой поход за продуктами станет настоящим приключением, полным смеха и неожиданных поворотов!

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