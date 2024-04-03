15+ человек, которые пришли в магазин за покупками, а набрали целую корзинку впечатлений

"...а из-за моей спины взыскивает какой-то парень" - эээ? Выскакивает, что ли?
-
-
Ответить
Обычный поход за покупками может превратиться в комедию: просто переступаете порог магазина и попадаете в самую гущу событий. Страсти разгораются настолько ярко, что сценаристы и режиссеры могли бы завидовать такой интриге и драме!
"...а из-за моей спины взыскивает какой-то парень" - эээ? Выскакивает, что ли?
Кто бы мог подумать, что простой поход за продуктами станет настоящим приключением, полным смеха и неожиданных поворотов!