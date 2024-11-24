Это что же за чаевые такие, что их хватило и за квартиру заплатить и долг еще отдать?
15 человек, которые просто решили сделать доброе дело, но никак не ожидали такого поворота событий
Истории
3 часа назад
Говорят, добрые дела возвращаются, но иногда жизнь так все разворачивает, что не знаешь, как реагировать. Один раз добро оборачивается благодарностью, а второй, чуть ли не полностью противоположными реакциями. Мы собрали в статью истории о людях, которые столкнулись с самими разными реакциями на помощь.
- Еду в трамвае и на одной из остановок заходит дедушка, лет 85-90. Ну я встаю, место" уступить, а он меня спрашивает, выхожу я или просто место уступила. Отвечаю, что просто уступаю, а он садится, весь довольный и лезет в свою сумку, из которой тут же достает букетик нарциссов и дарит их мне. Настроение на весь день. © Палата № 6 / VK
- Знакомый попросил помочь залить стяжку в его квартире. Я пришел и увидел, что направляющие установлены криво и не по уровню. Тот махнул рукой, мол, неважно, зальем как есть. Ну, и потом у него там ламинат стал расходиться и лопаться из-за кривых полов. Позже узнал, что этот персонаж рассказывал другим потом, что у меня руки не из того места растут, что, дескать, зря он меня позвал на помощь, теперь ламинат весь шатается. © Ложка дегтя / Dzen
- Однажды заказала белье в интернет-магазине. Приехал парень и у него не было сдачи. Он побежал в магазин, разменял свои деньги, оставил сдачу, а вот плату взять забыл. Я догнала его уже на улице и отдала деньги. Долго благодарил, но это еще не все. На следующий день я пошла в магазин, уложила покупки в сумку, а кошелек с деньгами уронила в тележку и не заметила. На улице меня догнала пожилая женщина и, запыхавшись, отдала мне мой кошелек. © Татьяна Кудрявцева
- Шла с работы поздно вечером, на подъезде объявление висит: «Пропал котик». Захожу в подъезд, вижу котика напуганного, стала звонить хозяевам, сказала, что покараулю, чтобы не выбежал. Пришли парень с девушкой, поймали пушистого, поблагодарили. Через час звонок в дверь, а на пороге снова они — принесли тортик и персики. Я даже не рассчитывала ни на что, но было приятно. © Маргарет Вольская / Dzen
- Лет 10 назад я работала официантом. У нас был бизнес-ланч и зашел какой-то дедушка, спросил цены, и вздохнув, хотел уходить. Жалко его стало, накормила и оплатила все сама. Администратор меня отругала, сказала, что постоянно теперь такие ходить будут, но дело сделано. А вечером внезапно какой-то парень, с виду простой работяга, взял и оставил очень приличную сумму на чай. Деньги тогда мне как раз очень нужны были, чтобы и за квартиру отдать, и долг вернуть. На все хватило. © Катя Савченко
- Моя мама лежала в больнице, и один из родственников оплатил ее лечение. Денег с нас не взял. Я была так благодарна ему, что в ответ на эту ситуацию решила простить долг коллеге, которая у меня попросила в долг 8 тысяч на съем жилья. В этот же день я работала в отделе женской одежды, и одна из покупательниц купила у меня дорогой сарафан, хотя он был на несколько размеров меньше, она решила, что перешьет его. Благодаря этому я получила хорошую зарплату в этот день и подозреваю, что это был мне бонус за поступок. © Мадлен Дутова
- Был я как-то в продуктовом магазине, передо мной стояла женщина с пакетом яблок, и у нее никак не проходила оплата картой. Я решил заплатить за нее и сказал об этом кассиру. Дамочка обрадовалась и быстро отошла куда-то, мы с продавцом вообще ничего не поняли. А потом смотрим, она вернулась и у нее в руках еще куча всякой всячины. Я сказал, что вообще планировал оплатить только ее яблоки, а не все, что она выберет. В итоге она разозлилась и вообще ушла, обозвав меня эгоистом и грубияном. © Mateba6 / Reddit
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- Из метро передо мной вышла девушка. Туфли на шпильках, у одной отвалилась набойка. Я попытался ей сообщить, жалко стало, что каблук испортит. Барышня была в наушниках, так что для того, чтобы обратить на себя ее внимание, мне пришлось тронуть ее за рукав. В результате девица, не вытаскивая наушники, гордо заявила мне, что на улице не знакомится, и утопала в закат, добивая каблук на асфальте. © Александр / Dzen
- Решила разгрести шкаф, ненужное раздать. Выложила объявление в специальной группе и понеслось. И живу-то я далеко, и время-то неудобное, а вот доставку бы и прочее. Ужас! Одна дама вообще мозг вынесла, что я посмела отдать куртку кому-то другому, ведь она готова была приехать, хоть и далеко, и неудобно. © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад я был в магазине и увидел пожилую даму, которая ждала такси во время проливного дождя. Машина все никак не подъезжала, и она уже не знала, что делать, потому что у нее была куча сумок. Я решил отвезти ее домой, помог выгрузить продукты и донес их до крыльца. А она мне взяла и заявила, чтобы я ничего у нее не украл. © Glittering-Grocery39 / Reddit
- Недавно зашла в магазин косметики и увидела акцию: «Два по цене одного». Причем без обмана и завышения цен. Взяла кое-что и на радостях написала подружкам. Тут одна из них позвонила и предложила вместе сходить туда, чтобы набрать что-то на двоих. Я согласилась.
В магазине я взяла шампунь, бальзам и лосьон. А подруга молчит, ничего не берет. На кассе мне все пробили, я заплатила. И тут она спокойно берет мой пакет и складывает половину покупок себе. На мой шокированный взгляд отвечает: «Какая тебе разница? Второй же бесплатно». © Палата № 6 / VK
- Начальник на прошлой работе попросил меня найти маляра. Несмотря на то что это не входило в мои обязанности, я решил помочь и нашел ему специалиста. Маляр в итоге пришел и ушел, они не смогли договориться об оплате. Шеф после этого стал обращаться со мной, как с самым некомпетентным сотрудником и пригрозил уволить. Потом он все утро следил за каждым моим движением по камерам, а когда мы сталкивались, пытался поучать. После того дня я ушел оттуда и больше не вернулся. © KhajitCaravan / Reddit
Возле моей двери в подъезде обнаружила кошку, явно домашнюю, но страшно напуганную. Впустила к себе домой, потому что в нашем подъезде и на площадке собаки. Боялась, что испугается еще больше. В лифте повесила объявление о потеряшке. Через пару дней ко мне практически ворвалась соседка, обвиняя меня в воровстве кошки. Орала так, что даже сосед вышел, чтобы ее на место поставить. © pastila** / Dzen
- Передо мной в очереди в супермаркете стояла бодрая старушка. Продукты свои она сразу складывала в сумку, утрамбовала все, стала рассчитываться — не хватает. Кассир предложила что-то из продуктов убрать, но покупательница отказалась категорически. Стала выяснять, почему такая большая сумма. В общем, процесс стал затягиваться. А у меня в коляске сидел двухлетний сын и очень давно и сильно хотел киндер, который я как раз и собиралась купить. В общем, добавила я бабушке немного денег и что тут началось. Она стала орать, что я хочу ее оскорбить, а деньги у нее есть. Сказала, что я могу пойти с ней домой и она мне покажет. Потом вообще заявила, что эти продукты ей не нужны, а покупает она их для медсестры. Как же мне было стыдно. Решила я, что лучше не лезть с помощью, пока не попросят. © Море дождей / ADME
- Моя подруга Ира развелась, ей одной было не очень, а у меня как раз был друг Макс, тоже после расставания. Я решила их свести, и все было хорошо. И вот однажды, когда муж был на вахте, а я как раз только родила, у меня загорелась розетка. Супруг сказал звонить Максу, он электрик. Он пришел, а подруга моему мужу потом заявила, что у меня с Максом что-то есть. У нас в итоге скандал и развод. Спрашиваю ее потом, зачем наврала, а она мне заявила, что нечестно, что у меня и муж нормальный, и друг когда нужно приходит на помощь. А потом еще выяснить пыталась, почему я с ней прекратила общение. Хорошо Макс потом подтвердил, что между нами ничего не было, а мы с супругом сейчас двоих деток воспитываем. © моя жизнь / Dzen
Иногда может показаться, что лучше всегда руководствоваться правилом: «Делай добро и беги». Но все-таки хочется верить, что большинство людей радуются, когда окружающие совершают в их сторону благородные жесты.
Комментарии
Уведомления
Ну вот и зачем в одну статью и добрые истории про бумеранг добра и вот эти вот не-делай-добра-не-получишь-зла. Вот за это и минусы, видимо. Логика аффтора непробиваема.
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