15 человек, которые просто решили сделать доброе дело, но никак не ожидали такого поворота событий

Говорят, добрые дела возвращаются, но иногда жизнь так все разворачивает, что не знаешь, как реагировать. Один раз добро оборачивается благодарностью, а второй, чуть ли не полностью противоположными реакциями. Мы собрали в статью истории о людях, которые столкнулись с самими разными реакциями на помощь.